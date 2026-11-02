Relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, iar agricultura și comerțul cu alimente sunt printre domeniile în care apropierea este deja concretă. Londra și Bruxellesul negociază crearea unei zone sanitare și fitosanitare comune, care ar putea elimina cea mai mare parte a certificatelor și controalelor aplicate alimentelor, animalelor și plantelor după Brexit.

Acordul nu înseamnă revenirea Marii Britanii în piața unică europeană. În sectorul agroalimentar, însă, efectul ar putea semăna cu o reintegrare parțială, deoarece Marea Britanie va trebui să își alinieze o parte importantă a regulilor la legislația Uniunii Europene. Guvernul britanic intenționează ca noul sistem să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Negocierile sunt însă încă în desfășurare, iar data exactă și detaliile finale nu sunt stabilite.

Cele mai multe certificate și controale ar putea dispărea

Consiliul Uniunii Europene a autorizat oficial Comisia Europeană, în noiembrie 2025, să negocieze acordul sanitar și fitosanitar – SPS – cu Marea Britanie. Obiectivul este alinierea standardelor sanitare și fitosanitare britanice la cele europene. În această situație, pentru majoritatea animalelor, plantelor și produselor derivate nu ar mai fi necesare actualele certificate și controale la trecerea dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Schimbarea ar fi importantă mai ales pentru produsele perisabile, unde întârzierile la frontieră pot genera pierderi și costuri suplimentare.

Guvernul britanic estimează că eliminarea unui certificat sanitar de export poate economisi până la 200 de lire sterline pentru fiecare transport. În cazul unui camion care transportă mai multe categorii de produse de origine animală, economiile pot ajunge la mii de lire.

Certificatele fitosanitare, necesare pentru anumite plante și produse vegetale, costă în jur de 25 de lire, iar certificatele de inspecție pentru produsele ecologice pot depăși 120 de lire pentru fiecare transport.

De la carne și lactate la etichete și suplimente alimentare

Acordul este mult mai amplu decât simplificarea controalelor veterinare. Potrivit Departamentului britanic pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale – Defra -, viitoarea zonă SPS va acoperi comerțul, producția și circulația plantelor, animalelor și produselor provenite de la acestea.

Sunt incluse și regulile privind siguranța alimentelor și furajelor. Dar acordul merge mai departe și ar putea include suplimentele alimentare, alimentele fortificate, produsele destinate unor categorii speciale de consumatori, declarațiile nutriționale și de sănătate și etichetarea nutrițională.

În domeniul agroalimentar vor intra și standardele pentru produsele ecologice, anumite standarde de comercializare și compoziție, precum și regulile privind pesticidele și biocidele.

Marea Britanie va urma unele reguli europene și după modificarea lor

Pentru a beneficia de eliminarea barierelor comerciale, Marea Britanie va accepta o formă de aliniere dinamică la legislația europeană. Asta înseamnă că, atunci când anumite reguli UE incluse în acord se vor modifica, legislația aplicabilă în Marea Britanie va trebui, în principiu, actualizată în aceeași direcție.

Autoritățile britanice spun că țara va putea participa la procesul de pregătire și discutare a viitoarelor reguli europene care i se vor aplica.Există însă domenii în care Londra dorește să își păstreze propria legislație. Printre acestea se află anumite reguli privind bunăstarea animalelor, sănătatea publică și folosirea unor tehnologii noi. Excepțiile exacte fac încă obiectul negocierilor.

Brexitul a redus comerțul agroalimentar britanic cu UE

Una dintre explicațiile pentru apropierea actuală este costul comercial al Brexitului. Potrivit guvernului britanic, exporturile agroalimentare ale Regatului Unit către Uniunea Europeană au scăzut cu 21% între 2018 și 2024, iar importurile cu 7%. Unele întreprinderi au redus sau au abandonat comerțul cu UE din cauza documentelor suplimentare, controalelor și întârzierilor la frontieră. Pentru anumite produse, problema a fost și mai mare. Autoritățile britanice au arătat că unele produse din carne proaspătă, inclusiv anumite tipuri de burgeri și cârnați, nu mai puteau fi exportate pe piața europeană în condițiile de după Brexit.Noul acord ar putea elimina o parte importantă a acestor bariere.

Relația este importantă și pentru fermierii și producătorii din Uniunea Europeană. În 2025, Marea Britanie a rămas principala destinație pentru exporturile agricole ale UE. Aproximativ 23,3% din exporturile europene de produse agricole, în valoare de 55,6 miliarde de euro, au mers către piața britanică. În 2024, printre principalele produse agroalimentare exportate de UE către Marea Britanie se aflau preparatele din cereale și produsele de morărit, preparatele din fructe și legume, lactatele, carnea de porc, ciocolata și produsele de cofetărie. Prin urmare, reducerea controalelor nu este doar o problemă britanică. Și producătorii din statele UE ar putea beneficia de proceduri mai simple și costuri mai mici pentru livrările către Regatul Unit.

Un acord care merge mai departe decât comerțul

Discuția apare într-un moment în care relația dintre Londra și Bruxelles se schimbă mai amplu. După summitul UE-Marea Britanie din mai 2025, cele două părți au convenit să lucreze și la alte proiecte comune, între care cooperarea în domeniul energiei, schema pentru mobilitatea tinerilor și revenirea Marii Britanii în programul Erasmus+.

În mai 2026, miniștrii europeni au analizat stadiul negocierilor și au confirmat că discuțiile privind zona sanitară și fitosanitară comună continuă. Politico a plasat aceste negocieri într-o discuție mai amplă despre cât de flexibilă ar putea fi Uniunea Europeană dacă, într-un viitor mai îndepărtat, Marea Britanie ar încerca o apropiere și mai mare de blocul comunitar. Pentru agricultură și industria alimentară, însă, apropierea nu mai este ipotetică. Ea se negociază deja, produs cu produs și regulă cu regulă.

Dacă acordul SPS va intra în vigoare în forma anunțată, carnea, lactatele, fructele, legumele, plantele și numeroase alte produse agroalimentare ar putea circula din nou între Marea Britanie și UE cu mult mai puține bariere decât în primii ani de după Brexit.