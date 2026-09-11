Nu cumpăra banane dacă vezi acest semn. Detaliul de pe coajă care îți arată că nu se vor coace normal

O femeie care cumpără frecvent banane pentru familia ei a observat că, deși fructele păreau aproape coapte, copiii le lăsau pe jumătate mâncate. Bananele nu erau verzi și nici nu aveau pete maronii, însă aveau o culoare neobișnuită: coaja era ternă, cu o nuanță între verde, galben și gri.

La început, femeia nu s-a gândit că ar putea fi ceva în neregulă. Când a gustat însă una dintre banane, a înțeles motivul: era moale, dar aproape fără gust și fără dulceață.

Potrivit Simply Recipes, culoarea cenușie a cojii era tocmai semnul care ar fi trebuit să-i atragă atenția. Bananele fuseseră afectate de temperaturi scăzute, iar procesul lor normal de coacere fusese perturbat.

Ce se întâmplă cu bananele care rămân gri

Bananele sunt fructe climacterice, ceea ce înseamnă că își continuă procesul de coacere și după ce sunt culese. În mod normal, cele recoltate verzi se coc treptat și ajung galbene și dulci.

Procesul poate fi însă afectat dacă bananele verzi sunt expuse suficient de mult timp la temperaturi mai mici de 56°F, adică aproximativ 13°C. Acest fenomen, cunoscut drept afectare provocată de frig, poate opri sau perturba procesul de coacere.

Unul dintre semne este chiar schimbarea culorii cojii. În loc să devină galbenă, aceasta poate căpăta un aspect tern, gri sau fumuriu.

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În cazurile mai severe, problema nu rămâne doar la nivelul cojii: pulpa se poate închide la culoare, devenind maronie, iar gustul poate fi neplăcut.

De ce bananele pot arăta aproape coapte, dar să nu fie dulci

În cazul relatat de Simply Recipes, bananele păreau suficient de coapte pentru a fi consumate. Totuși, culoarea lor neobișnuită indica faptul că procesul de coacere fusese perturbat.

Una dintre ele a fost tăiată și adăugată într-un bol cu ovăz, pentru a-i da puțină dulceață. Rezultatul a fost însă dezamăgitor: banana nu avea aproape niciun gust și nici dulceața așteptată de la un fruct copt.

Experiența a scos la iveală un detaliu simplu pe care e bine să-l urmărești atunci când cumperi banane: o coajă ternă, gri, nu este doar o chestiune de aspect. Poate fi semnul că fructul a fost afectat de temperaturi scăzute și nu va urma procesul normal de coacere.

Cum pot fi folosite bananele afectate

Bananele nu au fost aruncate. Femeia le-a pus într-un cuptor încălzit la 350°F, adică aproximativ 177°C, timp de aproximativ 15 minute.

Căldura a ajutat la intensificarea dulceaței naturale, iar apoi bananele au fost folosite pentru a prepara banana bread.

Nu au fost la fel de dulci ca în mod normal, dar au putut fi folosite în continuare.