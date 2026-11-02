Mai multe supermarketuri europene au raportat luni probleme grave la sistemele frigorifice, după incidente suspectate drept atacuri cibernetice. Temperaturile din frigidere și congelatoare au crescut brusc, iar unele magazine au fost nevoite să arunce alimentele compromise. Incidentele au afectat magazine din Suedia, Belgia, Luxemburg și Estonia, potrivit informațiilor publicate de Reuters. În unele cazuri, sistemele frigorifice ar fi fost comandate de la distanță să intre în modul de dezghețare.

În Suedia, mai multe magazine ale lanțurilor ICA și Coop au raportat defecțiuni asemănătoare în timpul nopții.Un magazin ICA a anunțat pe rețelele sociale că frigiderele și congelatoarele sale fuseseră „hackerite”. Temperatura ar fi fost setată la 50 de grade Celsius, mult peste limita necesară păstrării alimentelor perisabile. La un alt magazin ICA din Böda, managerul a declarat pentru televiziunea publică suedeză că temperatura ajunsese la 55°C. Toate produsele din frigidere și congelatoare au fost considerate compromise și urmau să fie eliminate.

În Stockholm, un magazin ICA Baronen a afișat un anunț potrivit căruia congelatoarele fuseseră afectate de un atac cibernetic. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 2:00, fiind observat de personal aproximativ trei ore și jumătate mai târziu.

Șase magazine Coop și altele din alte țări, afectate

Coop a confirmat că șase magazine din centrul Suediei au avut probleme cu sistemele de răcire. Într-un magazin din Gävle, angajații au observat inclusiv fum provenind din zona congelatoarelor în timpul incidentului. Reprezentanții companiei nu confirmaseră inițial că atacul informatic fusese cauza sigură, însă au remarcat asemănările cu incidentele recente din Franța. Produsele au fost retrase atunci când a existat chiar și cea mai mică suspiciune privind întreruperea lanțului frigorific. Această măsură este esențială pentru siguranța alimentară. Produsele refrigerate și congelate trebuie păstrate în intervale precise de temperatură, iar încălzirea lor poate favoriza multiplicarea microorganismelor.

Incidente aproape identice au fost raportate în aceeași noapte și în magazine din Belgia și Luxemburg. Lanțul Delhaize a observat creșteri de temperatură în instalațiile sale frigorifice și a început investigarea incidentului. Directorul companiei belgiene Sabcobel, care administrează sistemele frigorifice Delhaize, a declarat agenției Belga că ar fi fost vorba despre un atac cibernetic. Potrivit acestuia, evaporatoarele instalațiilor ar fi fost comutate de la distanță în modul destinat dezghețării.

Grupul Colruyt a confirmat, la rândul său, atacarea sistemelor frigorifice din cinci magazine Spar din Belgia.

Și un lanț de supermarketuri din Estonia a fost afectat, potrivit unei companii care furnizează tehnologie frigorifică. Sistemele ar fi fost setate și acolo la aproximativ 50°C, însă numele retailerului nu a fost făcut public.

Franța fusese atacată cu numai câteva săptămâni înainte

Incidentele europene vin după un atac mult mai amplu produs în Franța în luna octombrie. Atunci, hackerii au preluat controlul sistemelor frigorifice din sute de supermarketuri și au modificat temperaturile de funcționare. În anumite magazine, temperaturile au urcat până la 50°C, provocând distrugerea alimentelor și chiar incendii ale unor instalații. Pierderile raportate au ajuns la milioane de euro.

Autoritățile nu au stabilit public cine s-a aflat în spatele acelor atacuri, iar nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea.

Frigiderul modern poate deveni o poartă pentru hackeri

Cazurile arată o vulnerabilitate nouă pentru industria alimentară și pentru comercianții care gestionează produse perisabile. Frigiderele comerciale moderne nu mai funcționează exclusiv mecanic. Numeroase instalații pot fi monitorizate, configurate și controlate de la distanță prin conexiuni la internet. Această tehnologie permite magazinelor să urmărească temperaturile și consumul energetic, dar creează și noi puncte vulnerabile.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Suedia investighează mai multe dintre incidentele produse luni în supermarketuri. Directorul instituției, John Billow, a avertizat recent că numeroase echipamente operaționale conectate la internet rămân insuficient protejate. „Avem destul de multe dispozitive operaționale expuse”, a declarat acesta pentru Reuters, subliniind necesitatea actualizării și securizării lor.

Problema nu privește doar supermarketurile

Atacurile asupra instalațiilor frigorifice pot deveni o problemă pentru întregul lanț alimentar. Depozitele frigorifice, abatoarele, fabricile alimentare și centrele logistice folosesc tot mai multe sisteme conectate și controlate digital.

Un incident asemănător este investigat inclusiv de Pentagon, după defectarea congelatoarelor din mai multe baze militare americane. Anchetatorii suspectează că sistemele ar fi putut fi manipulate informatic, provocând dezghețarea și pierderea unor cantități de alimente.

Pentru industria alimentară, securitatea cibernetică începe astfel să devină și o problemă de siguranță alimentară. Un atac asupra unui sistem informatic nu mai înseamnă doar pierderea unor date. Poate însemna frigidere oprite, alimente compromise și tone de produse aruncate în numai câteva ore.