Martha Stewart este cunoscută pentru numeroasele rețete care i-au purtat numele de-a lungul carierei. De la preparate simple, precum un sandwich, până la rețete mai elaborate inspirate din bucătăria sudului Statelor Unite, vedeta în vârstă de 84 de ani a adunat în timp o listă lungă de preparate pe care fanii le pot recrea în propria bucătărie.

Cu toate acestea, unul dintre lucrurile la care revine zilnic nu este o rețetă sofisticată, ci o băutură simplă pe care o consumă la micul dejun.

Invitată la podcastul „Lipstick on the Rim”, Martha Stewart a povestit cum arată diminețile sale obișnuite. Spune că îi place să citească „The New York Times”, să bea un cappuccino și să își facă rutina zilnică de exerciții.

În mijlocul acestui program, pregătește și o băutură verde pe care o consideră importantă pentru energie și pentru starea generală de sănătate.

Ingredientele sunt naturale și provin adesea din grădina ei

Ingredientele provin adesea chiar din grădina sa. Martha Stewart combină țelină apio, castraveți, pătrunjel, ghimbir și spanac, pe care le trece prin storcător până obține un lichid verde intens.

Uneori adaugă și un fruct pentru a schimba ușor gustul și pentru a da băuturii o notă de dulceață. Printre variantele pe care le recomandă se numără para, mărul, rodia, pruna, piersica sau „puțină coajă de portocală.”

„Beau aproximativ 230 de grame din aceasta în fiecare dimineață, iar de aceea am un păr frumos”, a spus ea.

Ingredientele sunt naturale, iar fiecare dintre ele aduce un aport de vitamine și nutrienți care pot sprijini sistemul imunitar.

Martha Stewart a vorbit și în trecut despre acest suc verde, pe care îl consideră o parte constantă a rutinei sale zilnice. Într-un interviu acordat CNBC Make It în 2021, a spus că băutura sa „chiar ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Nu îmi place termenul «anti-aging», eu îi spun îmbătrânire reușită. Și ajută mult și pentru păr.”