Un pescar britanic a prins în Ungaria un crap comun de aproximativ 52 de kilograme, o captură considerată excepțională. Peștele ar putea stabili un nou record mondial pentru această varietate, însă omologarea internațională nu este încă publică. Ash Hegarty, un pescar britanic în vârstă de 32 de ani, a prins exemplarul pe 28 octombrie. Captura a avut loc la Euro Aqua Lake, un lac privat situat în apropierea Lacului Balaton. Cântarul a indicat 114 livre și 10 uncii, echivalentul a aproximativ 52 de kilograme. „Sunt absolut fără cuvinte. Cu greu pot să cred”, a scris Hegarty după captura care a atras atenția comunității internaționale de pescari.

Euro Aqua Lake este cunoscut de mai mulți ani pentru exemplarele foarte mari de crap. În mai 2026, britanicul Richard Ince prinsese aici un crap comun de 49,5 kilograme. Captura lui Hegarty este cu aproximativ 2,5 kilograme mai grea decât acel exemplar, arată Mediafax.

Lacul deține și o altă captură celebră. În noiembrie 2018, Michel Schoenmakers a prins aici un crap oglindă cu o greutate de 51,2 kilograme. Mult timp, acesta a fost prezentat în lumea pescuitului drept unul dintre cei mai mari crapi capturați vreodată.

Noul pește depășește și această greutate, cu aproximativ 800 de grame. Crapul comun și crapul oglindă aparțin aceleiași specii, Cyprinus carpio, dar unele clasamente diferențiază varietățile.

Recordul nu este încă omologat internațional

Proprietarii lacului și mai multe publicații specializate au prezentat captura drept un nou record mondial. Până la 2 noiembrie, însă, nu exista o confirmare publică a unei omologări din partea unei organizații internaționale independente.

International Game Fish Association (IGFA), una dintre principalele organizații care gestionează recorduri internaționale de pescuit sportiv, publică separat recordurile după specie, categorie și tipul capturii. În lista sa din octombrie 2026 apare, de exemplu, un crap comun de 23,30 kilograme ca record feminin pentru o anumită clasă de fir, nu ca record absolut al speciei.

Situația capturii din Ungaria este complicată și de faptul că Euro Aqua este un lac privat, administrat special pentru pescuitul crapilor foarte mari. Tocmai acest aspect a provocat discuții printre pescari. Unii consideră că exemplarele crescute într-un asemenea lac nu trebuie comparate direct cu peștii capturați în ape naturale.

Peștele a fost eliberat înapoi în apă

După capturare, crapul a fost cântărit și fotografiat, apoi eliberat în lac. Practica „catch and release” este obișnuită în pescuitul sportiv al crapilor mari, mai ales în lacurile specializate.

Euro Aqua funcționează într-un sistem de tip club, iar locurile de pescuit trebuie rezervate în avans. Pentru sezonul 2026-2027, lacul era deja complet rezervat, potrivit informațiilor publicate de operatorii din domeniul pescuitului.

Captura a fost însă și un moment personal pentru Hegarty. Pescarul a povestit că el și fratele său, Nigel, au învățat să pescuiască de la tatăl lor. După ce a prins crapul uriaș, britanicul a spus că și-ar fi dorit să-l poată suna. Tatăl său a murit între timp. „Dacă aș putea face un singur lucru acum, ar fi să-l sun pe tatăl meu”, a povestit pescarul.

Un lac cunoscut pentru crapii uriași

Euro Aqua se află între localitățile Balatonederics și Nemesvita, la mică distanță de Lacul Balaton. În ultimii ani, aici au fost capturate succesiv exemplare care s-au apropiat sau au depășit recordurile cunoscute. În 2024, un crap comun de 47,39 kilograme a fost prins în același lac. În mai 2025, greutatea a urcat la 47,8 kilograme, iar în mai 2026 la 49,5 kilograme. Acum, captura lui Ash Hegarty trece pentru prima dată pragul de 50 de kilograme pentru un crap comun prins aici.

Indiferent de statutul final al recordului, greutatea de aproximativ 52 de kilograme plasează exemplarul printre cele mai spectaculoase capturi raportate vreodată în pescuitul modern al crapului.