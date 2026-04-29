Cercetătorii australieni au creat metode revoluționare de analiză a solului, menite să combată poluarea invizibilă cu microplastic/ Ar putea deveni standardul universal pentru protejarea terenurilor agricole

29 apr. 2026, Climalert
FOTO: Dreamstime/ Zay Nyi Nyi
Cuprins
  1. O soluție pentru o problemă globală invizibilă
  2. Tehnologia din spatele noului „standard”
  3. Elementele cheie ale noii metode
  4. Impactul asupra sănătății și agriculturii

O echipă de oameni de știință din Australia a reușit să pună bazele unei metode revoluționare de analiză a solului, menită să combată poluarea invizibilă cu microplastic. Noul sistem, dezvoltat de Universitatea New England (UNE), promite să devină standardul universal pentru protejarea terenurilor agricole și, implicit, a sănătății umane, scrie Agerpres.

O soluție pentru o problemă globală invizibilă

Până în prezent, lipsa unei metode standardizate de extracție a împiedicat cercetătorii să măsoare cu precizie gradul de contaminare a solurilor. Microplasticele ajung în pământ prin diverse căi: de la deșeurile agricole și nămolul de epurare, până la degradarea deșeurilor menajere. Odată intrate în sol, acestea pătrund în lanțul trofic, reprezentând un risc major pentru oameni.

Tehnologia din spatele noului „standard”

Cadrul de lucru dezvoltat la UNE este unul multicriterial, capabil să identifice și să extragă eficient șase dintre cele mai comune tipuri de plastic din texturi de sol variate.

Elementele cheie ale noii metode

  • Eficiență record: Reușește o rată de recuperare a microplasticelor de peste 92%.

  • Proces optimizat: Utilizează o secvență de digestie a materiei organice combinată cu separarea prin densitate.

  • Sustenabilitate: Folosește reactivi cu impact redus asupra mediului.

  • Accesibilitate: Este un proces rapid și ieftin (low-cost), fiind ideal pentru utilizare pe scară largă, chiar și în regiunile cu resurse economice limitate.

Impactul asupra sănătății și agriculturii

Nivetha Sivarajah, coordonatoarea studiului ce va fi publicat în ediția din iunie a revistei Soil Advances, subliniază că adoptarea acestei tehnici va schimba fundamental modul în care înțelegem poluarea.

„Odată adoptată, această metodă ar putea evidenția adevărata amploare a poluării cu microplastice din solurile agricole”, a declarat cercetătoarea. Prin maparea corectă a contaminării, autoritățile pot interveni pentru a preveni acumularea acestor particule în alimentele noastre.

Noua metodă nu este doar un succes tehnic, ci un instrument esențial de biosecuritate, oferind în sfârșit o imagine clară a „dușmanului tăcut” din farfuriile noastre.

Pe aceeași temă

Climalert
28 apr.
STUDIU | Plantele se „hrănesc” și direct din praful atmosferic, nu doar prin rădăcini/ Implicații majore pentru înțelegerea ecosistemelor din zone cu soluri aride sau sărace
STUDIU | Plantele se „hrănesc” și direct din praful atmosferic, nu doar prin rădăcini/ Implicații majore pentru înțelegerea ecosistemelor din zone cu soluri aride sau sărace
Climalert
27 apr.
Producători naturali de ploaie/ Cum împrumută ciupercile secretele bacteriilor pentru a controla vremea
Producători naturali de ploaie/ Cum împrumută ciupercile secretele bacteriilor pentru a controla vremea
Climalert
22 apr.
Seceta se extinde în UE: România, între cele mai afectate țări, cu o creștere de patru ori a suprafețelor afectate
Seceta se extinde în UE: România, între cele mai afectate țări, cu o creștere de patru ori a suprafețelor afectate
Climalert
12 apr.
Criza apei lovește unul dintre cele mai mari huburi petroliere din Statele Unite / Producția de combustibili ar putea fi afectată
Criza apei lovește unul dintre cele mai mari huburi petroliere din Statele Unite / Producția de combustibili ar putea fi afectată
Climalert
09 apr.
Dai de mâncare păsărilor din parc? Ar putea părea un obicei frumos, dar ar fi bine să n-o mai faci/ Poți contribui astfel la răspândirea unor boli grave
Dai de mâncare păsărilor din parc? Ar putea părea un obicei frumos, dar ar fi bine să n-o mai faci/ Poți contribui astfel la răspândirea unor boli grave