Florin Davidovits, expert IT cu activitate internațională, a devenit pasionat de vin până în măsura în care a urmat cursuri de certificare ca somelier și a participat la concursuri de degustători. L-am cunoscut la Marea degustare de la Balvanyos, în aprilie 2026, și am aflat că este autorul unei lucrări interesante: efectele consumului de vin asupra creativității în munca de programare.

Concret, a studiat, în timp, efectele consumului a un pahar, două pahare și trei pahare din 10 tipuri de vin asupra eficienței, eleganței și abilității de rezolvare a unor probleme de specialitate. Lucrarea sa, intitulată poetic „Simfonia senzorială a vinului”, are un subtitlu mai tehnic: „Cum gustul, aroma și culoarea influențează vârful Ballmer și programarea creativă”. Detalii, în interviu.

