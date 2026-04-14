Bruxellesul înregistrează o creștere rapidă a cererii pentru săli de sport dedicate exclusiv femeilor, un fenomen care reflectă atât o oportunitate de business, cât și probleme persistente legate de confortul și siguranța în spațiile de fitness tradiționale, transmite MEDIAFAX.

Un exemplu este sala Lozen, deschisă în cartierul instituțiilor europene, care a adunat deja aproximativ 1.300 de persoane pe lista de așteptare, toate femei, potrivit Euractiv. Cererea indică o nevoie clară pentru spații în care antrenamentele să se desfășoare fără priviri insistente, comentarii nedorite sau senzația de a fi constant observate.

Disconfort frecvent în sălile mixte

Pentru multe femei, experiența din sălile de fitness mixte include situații incomode. Utilizarea frecventă a telefoanelor și filmările din sală amplifică această problemă, prin cadre surprinse din unghiuri considerate nepotrivite, care afectează concentrarea și sentimentul de siguranță.

Kat Schneider, cercetător la Universitatea din Vestul Angliei, specializată în imagine corporală, explică fenomenul prin persistența unei separări de gen în aceste spații. Zonele de antrenament cu greutăți sunt dominate de bărbați, ceea ce poate genera intimidare, în timp ce femeile sunt adesea tratate ca începătoare și primesc sfaturi nesolicitate.

„Spațiul este deschis tuturor în teorie, dar nu întotdeauna confortabil sau sigur în practică”, afirmă aceasta.

Un model de business construit pe nevoi reale

În acest context a apărut Lozen, fondată de Anabelle Schatten, cu scopul de a crea un spațiu sigur și confortabil. Conceptul elimină presiunea socială asociată antrenamentelor în sălile mixte și oferă un mediu în care femeile nu trebuie să își adapteze comportamentul sau echipamentul pentru a evita atenția nedorită.

Fondatoarea susține că, într-un cadru relaxat, progresul devine mai vizibil, iar experiența de antrenament este mai eficientă.

Inițiative similare existau deja în Bruxelles, însă creșterea interesului sugerează o schimbare de amploare în preferințele consumatorilor.

Limitele regulilor din sălile mixte

Analiza politicilor din sălile tradiționale arată că regulile existente protejează în principal operatorii. Doar puține cluburi interzic explicit comportamentele care pot crea un mediu intimidant sau ofensator.

În multe cazuri, responsabilitatea rămâne la nivel individual, iar intervenția personalului este limitată la situațiile în care există o culpă directă.

Dezbatere: soluție sau evitare

Extinderea sălilor dedicate femeilor nu este văzută unanim ca o soluție. Unii critici consideră că mutarea clientelei în astfel de spații reduce presiunea asupra sălilor mixte de a-și schimba cultura organizațională.

Pe de altă parte, multe dintre cliente afirmă că alegerea acestor săli nu exclude dorința de a vedea îmbunătățiri și în spațiile tradiționale.

Ce schimbări sunt propuse

Specialiștii propun măsuri concrete pentru creșterea incluziunii: reorganizarea spațiilor astfel încât echipamentele să nu mai fie segregate, repoziționarea oglinzilor pentru a reduce senzația de expunere și implicarea activă a antrenorilor în monitorizarea comportamentului din sală.

Aceste ajustări ar putea transforma experiența de fitness într-una orientată mai mult spre bunăstare decât spre expunere.

Două modele care coexistă

Operatorii din industrie susțin că sălile mixte și cele dedicate femeilor nu concurează direct, ci răspund unor nevoi diferite. Lanțuri precum Aspria, Animo sau Basic-Fit subliniază că preferințele utilizatorilor rămân diverse, chiar și în medii considerate incluzive.

În acest context, industria fitnessului evoluează în două direcții paralele: spații comune, dar și spații dedicate.

Rămâne deschisă întrebarea dacă sălile tradiționale vor reuși să se adapteze suficient încât separarea să nu mai fie necesară.