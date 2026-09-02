Fuma, bea vin, mânca un kilogram de ciocolată pe săptămână și a trăit 122 de ani. Povestea controversată a celei mai longevive femei din lume

Jeanne Calment a trăit 122 de ani și 164 de zile și este recunoscută drept cea mai longevivă persoană din istorie a cărei vârstă a fost verificată. A fumat, a consumat vin și cantități mari de ciocolată, a mâncat carne roșie și obișnuia să-și ungă pielea cu ulei de măsline. Cu toate acestea, povestea ei a ajuns să fie pusă sub semnul întrebării de unii cercetători, care au susținut că femeia care a murit în 1997 ar fi fost, de fapt, fiica ei, Yvonne.

Jeanne Calment s-a născut în Franța, în 1875, și a murit în 1997. De-a lungul vieții sale extrem de lungi, a doborât mai multe recorduri, multe dintre ele după ce împlinise deja 100 de ani.

La 111 ani a devenit cea mai vârstnică persoană în viață din Franța, iar la 112 ani a fost recunoscută drept cea mai vârstnică persoană din lume. La 114 ani a devenit cea mai vârstnică actriță care a apărut într-un film, după o scurtă apariție în producția Vincent et moi, din 1990.

La 120 de ani a devenit prima persoană a cărei vârstă a fost verificată după depășirea pragului de 120 de ani. Un an mai târziu a lansat chiar și un album rap intitulat „Mistress of Time”.

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În 1995, la vârsta de 120 de ani, Calment a fost recunoscută drept cea mai vârstnică persoană care a trăit vreodată. A murit la 4 august 1997, la vârsta de 122 de ani și 164 de zile. Guinness World Records precizează că vârsta sa a fost bine documentată, certificatul de naștere fiind păstrat, iar numele ei apărând în 14 recensăminte.

O viață în care a făcut multe dintre lucrurile pe care medicii le descurajează

Jeanne Calment a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a împlinit 111 ani și a stabilit recordul de longevitate. Într-un interviu acordat atunci, ea povestea că se mutase într-un azil abia cu un an înainte și că, până la 110 ani, trăise singură.

Longevitatea sa nu poate fi explicată printr-un singur factor. Jean-Marie Robine, specialist în longevitate și unul dintre gerontologii care au contribuit la validarea vârstei sale, considera că și șansa a jucat un rol important.

„Trebuie să ținem cont că o mare parte din longevitatea lui Jeanne Calment se datorează pur și simplu întâmplării, pentru că este ceva cu totul excepțional”, a explicat Robine.

Calment provenea dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a oferit privilegii neobișnuite pentru o tânără din perioada respectivă. A mers la școală până la 16 ani, apoi a urmat cursuri private de gastronomie, artă și dans. S-a căsătorit la vârsta de 20 de ani.

Potrivit lui Robine, Calment „nu a muncit niciodată”. Avea în mod regulat pe cineva care o ajuta în casă, nu era nevoită să gătească, iar alte persoane se ocupau inclusiv de cumpărături.

Viața ei i-a permis să călătorească și să participe la numeroase evenimente sociale. „Descoperea această lume fascinantă de la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea”, spunea Robine.

Printre amintirile sale se număra și o călătorie la Paris, unde a văzut Turnul Eiffel în timp ce acesta era construit.

Ciocolată, vin și ulei de măsline

În ciuda stilului său de viață neobișnuit, Calment a ajuns la o vârstă uluitoare și a fost considerată într-o stare de sănătate surprinzător de bună pentru vârsta sa.

Când a murit, la 122 de ani, avea aproximativ 1,37 metri înălțime și cântărea în jur de 40 de kilograme. Era aproape complet oarbă, însă, ținând cont de vârsta sa, starea generală de sănătate era considerată relativ bună.

În timpul anilor petrecuți în azil, Calment a participat la mai multe studii dedicate supercentenarilor. Medicii au observat că se mișca mai repede, avea capacități mentale mai bune și era, în general, mai sănătoasă decât multe persoane cu zeci de ani mai tinere.

Calment își atribuia longevitatea alimentației și unui stil de viață activ.

Potrivit cărții Reviews on New Drug Targets in Age-Related Disorders, în ultimii ani ai vieții se trezea zilnic la ora 6:45 și își începea dimineața cu o rugăciune. Apoi se așeza într-un fotoliu și făcea exerciții de gimnastică în timp ce asculta muzică la căști: își mișca brațele și picioarele și își flexa degetele.

Se îmbăia singură, fără ajutorul îngrijitorilor, apoi își ungea corpul cu ulei de măsline.

„Toată viața mi-am pus ulei de măsline pe piele și apoi doar un puf de pudră”, spunea Calment. „Nu am putut niciodată să port rimel, pentru că plângeam prea des când râdeam.”

La prânz consuma mâncăruri consistente, precum carne de vită înăbușită sau rață. Bea zilnic vin de Porto și fuma în mod regulat.

Până la vârsta de 119 ani, consuma uneori aproximativ un kilogram de ciocolată pe săptămână. Guinness World Records precizează că, după mese, Calment obișnuia să mănânce desert, să bea un pahar mic de vin de Porto și să fumeze o țigară.

Când avea ocazia, își acoperea mâncarea cu ulei de măsline și considera că acesta contribuia la sănătatea ei, atât prin consum, cât și prin aplicarea pe piele.

Calment a fumat aproape un secol: a început la 21 de ani și a renunțat la 117 ani, când vederea îi slăbise atât de mult încât îi era dificil să folosească bricheta.

„Am profitat de plăcere atunci când am putut”, spunea ea. „Am acționat clar și moral și fără regrete. Sunt foarte norocoasă.”

A fost, de fapt, fiica ei?

Tocmai pentru că povestea lui Calment părea aproape imposibilă, oamenii de știință au fost fascinați de cazul ei. Era ea pur și simplu o excepție extrem de rară sau longevitatea sa putea oferi indicii pentru alți oameni?

În 2019, o cercetare a pus chiar sub semnul întrebării identitatea femeii care a murit la 122 de ani.

Potrivit unei investigații realizate de Nikolay Zak și colegii săi de la Moscow Center for Continuous Mathematical Education, Jeanne Calment ar fi putut muri în 1934, la vârsta de 59 de ani, iar fiica sa, Yvonne, i-ar fi preluat identitatea.

Ipoteza este controversată și nu a fost confirmată, însă cercetătorii au prezentat o serie de argumente, în mare parte circumstanțiale.

Unul dintre ele îl reprezintă asemănarea fizică dintre Jeanne și Yvonne, ilustrată prin fotografii ale celor două femei.

Conform sursei care prezintă această ipoteză, cercetătorii au indicat mai multe presupuse neconcordanțe în documentele și mărturiile legate de familie.

Ei au analizat și unele dintre amintirile relatate de Jeanne Calment. De exemplu, ea vorbea despre o menajeră care o ducea la școală. Zak susținea că acest lucru nu putea fi adevărat, deoarece documentele arătau că femeia era cu 10 ani mai tânără decât Jeanne. În schimb, ar fi putut să o ducă la școală pe Yvonne.

Au fost identificate și alte presupuse neconcordanțe. Printre acestea se numără faptul că certificatul de deces al lui Yvonne ar fi fost semnat de o femeie „sans profession”, adică fără profesie, și nu de un medic sau de un legist.

Cercetătorii au mai remarcat că materialele de arhivă ale familiei Calment au fost distruse, notează AllThatsInteresting.

Ipoteza nu a fost confirmată

Teoria potrivit căreia Jeanne Calment și-ar fi schimbat identitatea cu fiica sa a fost contestată de alți specialiști.

Jean-Marie Robine a catalogat dovezile lui Zak drept „incredibil de fragile” și a spus că acestea „nu se bazează pe nimic”.

O astfel de fraudă ar fi presupus, de asemenea, ca un număr mare de persoane – membri ai familiei, prieteni și vecini – să participe sau să accepte să ascundă presupusa schimbare de identitate.

Zak a susținut însă că Jeanne Calment și-a petrecut o mare parte din anii 1930 în afara orașului Arles și că haosul provocat ulterior de Al Doilea Război Mondial ar fi putut facilita consolidarea noii identități.

„Al Doilea Război Mondial a adus haosul cu el, iar după război totul s-a așezat ca și cum doamna Calment ar fi fost dintotdeauna doamna Jeanne Calment”, a scris Zak.

Ipoteza nu a fost confirmată, iar pentru a putea fi considerată adevărată ar fi necesare cercetări suplimentare.

Cazul Jeanne Calment rămâne astfel unul dintre cele mai fascinante și controversate exemple de longevitate extremă. Recordul său este recunoscut și bine documentat, în timp ce teoria potrivit căreia și-ar fi schimbat identitatea cu fiica sa rămâne o ipoteză contestată și neconfirmată.