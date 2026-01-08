Cartofii cu cârnați rămân una dintre cele mai îndrăgite mâncăruri tradiționale românești, apreciată pentru gustul bogat, textura cremoasă și ingredientele accesibile. Este genul de preparat rustic, sățios, care se găsea odinioară în casele de la țară, dar continuă să fie prezent pe mese și astăzi, fie ca prânz consistent, fie ca cină reconfortantă.

Ingrediente

Pentru o oală de 4-5 porții ai nevoie de:

1 kg cartofi

400-500 g cârnați afumați sau țărănești

1 ceapă mare

2-3 căței de usturoi

1 lingură pastă de roșii sau 200 ml suc de roșii

1 linguriță boia dulce

sare și piper după gust

1 foaie de dafin

puțin ulei pentru prăjit

opțional: cimbru, pătrunjel verde, puțină afumătură pentru aromă

Cum se pregătește

Cârnații se taie rondele și se rumenesc ușor în puțin ulei, doar cât să își lase aroma. Se scot pe o farfurie, iar în grăsimea rămasă se călește ceapa tocată mărunt până devine sticloasă, apoi se adaugă usturoiul. Se pun cartofii tăiați cuburi, se amestecă bine și se adaugă boiaua, pasta de roșii și apă fierbinte cât să acopere compoziția. Se adaugă foaia de dafin și, după ce începe să fiarbă, se pun din nou cârnații în oală.

Preparatul se lasă să fiarbă la foc mic până când cartofii devin moi și sosul se leagă. La final se potrivește gustul cu sare și piper și, dacă se dorește, se adaugă puțin cimbru sau pătrunjel verde pentru prospețime.

Gust autentic, pe placul tuturor

Mâncarea de cartofi cu cârnați este apreciată pentru simplitatea ei și pentru aromele care duc imediat cu gândul la mesele de familie. Se servește fierbinte, alături de murături sau o salată simplă de varză, fiind ideală în sezonul rece, dar nu numai.

Este o rețetă ușor de pregătit, economică și perfectă pentru cei care vor „ceva bun, ca la mama acasă”. Dacă vrei o mâncare tradițională, consistentă și plină de savoare, cartofii cu cârnați rămân una dintre cele mai sigure alegeri. Poftă bună!