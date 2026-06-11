Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus plasarea sub control judiciar a șefului Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Măsura a fost luată pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10 iunie 2026.

Potrivit DNA, este vorba despre Bogdan-Eduard Dragomirescu, care este cercetat pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

Conform anchetatorilor, în luna iulie 2025, acesta ar fi pretins și primit suma de 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din stațiunea Mamaia. În schimbul banilor, procurorii susțin că funcționarul ar fi lăsat să se creadă că poate influența comisarii ANPC care urmau să efectueze un control. Scopul ar fi fost evitarea sancțiunilor sau obținerea unui raport de control favorabil.

Anchetatorii afirmă că influența exercitată ar fi vizat inclusiv evitarea măsurii de suspendare temporară a activității.

Controlul de pe litoral

Cazul este legat de campania „Litoral 2025”, desfășurată de ANPC în sezonul estival. Potrivit DNA, la data de 18 iulie 2025, comisari ai instituției au verificat clubul respectiv din Mamaia. Procurorii susțin că, în urma intervențiilor făcute de inculpat, inspectorii nu au aplicat sancțiunile corespunzătoare.

De asemenea, aceștia nu ar fi dispus măsura opririi temporare a activității, deși ar fi fost constatate deficiențe. DNA consideră că aceste acțiuni au afectat interesele statului privind protecția consumatorilor. Anchetatorii arată că au fost puse în pericol interesele economice, sănătatea și siguranța consumatorilor.

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Obligațiile impuse prin controlul judiciar

Pe durata controlului judiciar, Bogdan-Eduard Dragomirescu trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori. Acesta trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală. Totodată, nu poate părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA.

De asemenea, are interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar.

Procurorii i-au atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la măsuri mai severe.

Controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.

Ancheta continuă

DNA precizează că inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa. Instituția subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Procurorii au mai anunțat că în dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.