Știu că atunci când spunem piure, ne gândim de fapt la piureul de cartofi. Mulți dintre noi am crescut cu această mâncare pe masa noastră, poate săptămânal, și ne este foarte dragă și, mai ales, familiară.

Piureul de cartofi este una dintre cele mai populare garnituri, însă consumat frecvent vine cu o serie de dezavantaje nutriționale. Din fericire, există alternative la fel de cremoase și gustoase, dar mai ușoare, mai bogate în nutrienți și mai versatile. Mai jos sunt trei piureuri care pot înlocui cu succes piureul clasic și care merg excelent atât cu friptura de porc, cât și cu preparatele din pește, deci de folosit de Crăciun sau Revelion.

De ce să înlocuim piureul de cartofi – principalele dezavantaje:

Încărcătură glicemică ridicată

Cartofii fierți și pasați au un indice glicemic mare, mai ales când sunt consumați sub formă de piure fin. Acest lucru favorizează creșteri rapide ale glicemiei și ale insulinei.

Puține fibre după procesare

Prin pasare și adăugarea de lapte și unt, piureul devine mai ușor de digerat, dar și mai puțin sățios pe termen lung.

Densitate calorică crescută

Untul, laptele integral sau smântâna cresc rapid valoarea calorică a preparatului. Mai ales că nu mâncăm piureul cu salată sau murături și atât, ci de multe ori cu carne grasă. Nu uitați că și carnea de pui, dacă este consumată cu pielea, poate fi încadrată la carne grasă.

Valoare nutrițională limitată

În afară de carbohidrați și potasiu, piureul de cartofi aduce puține vitamine și minerale comparativ cu alte legume.

1. Piure de conopidă cu usturoi copt

Cu toții iubim conopida murată. Poate pentru că în copilărie ea era mereu prea puțin prezentă în borcanul cu murături deschis de ai noștri. Conopida oferă textura cremoasă a piureului de cartofi, dar cu mult mai puțini carbohidrați și calorii. Gustul este delicat și se potrivește atât cu porc, cât și cu pește.

Ingrediente (2 porții):

1 conopidă medie

2–3 căței de usturoi

1 linguriță ulei de măsline

Sare, piper

Opțional: 1 lingură parmezan ras fin

Mod de preparare:

Conopida se fierbe sau se gătește la abur până devine foarte fragedă. Usturoiul se coace ușor (sau se fierbe împreună cu conopida). Se pasează totul cu uleiul de măsline și condimentele până se obține un piure fin.

Cu ce se potrivește:

Cotlet de porc la grătar

File de cod sau șalău

2. Piure de mazăre verde cu mentă

Mazărea are un conținut mai mare de proteine și fibre decât cartoful, fiind mai sățioasă. Menta aduce prospețime și echilibrează preparatele mai grase.

Ingrediente (2 porții):

300 g mazăre verde (proaspătă sau congelată)

1 linguriță ulei de măsline

Sare, piper

Câteva frunze de mentă proaspătă

Zeamă de lămâie (după gust)

Mod de preparare:

Mazărea se fierbe 5–7 minute, apoi se pasează cu uleiul, sarea, piperul, menta și câteva picături de lămâie. Foarte rapid de făcut. Puteți să folosiți și variantele de piure de mazăre congelat, din comerț, și atunci timpul de preparare e chiar redus. Puteți să lăsați în compoziția piureului de mazăre și cartofii baby sau conopida. Există mixuri de astfel de legume gata combinate.

Cu ce se potrivește:

Mușchiuleț de porc la cuptor

Somon la tigaie sau la cuptor

3. Piure de rădăcină de păstârnac și țelină

Cine a gătit o dată rădăcinoase la cuptor s-a convins de cât de gustoase și rafinate sunt.

Știu, niște ingrediente cărora nu le dăm prea multă importanță reușesc să ne surprindă atât de plăcut.

Acest piure are o aromă ușor dulceagă și sofisticată. Țelina aduce prospețime, iar păstârnacul oferă consistență și cremozitate fără adaos de alte ingrediente sau calorii.

Ingrediente (2 porții):

200 g păstârnac

200 g țelină rădăcină

1 linguriță ulei de măsline sau unt

Sare, piper, nucșoară (opțional)

Mod de preparare:

Legumele se fierb până devin foarte moi, se scurg bine și se pasează cu uleiul și condimentele. Ca să se fiarbă mai repede, le puteți tăia pe lung, după ce le curățați de coajă.

Cu ce se potrivește:

Mușchiuleț de porc

Păstrăv sau doradă la grătar, biban de mare

Piureul de cartofi poate fi delicios, dar nu trebuie să fie garnitura implicită. Piureurile din conopidă, mazăre sau rădăcinoase oferă mai multă diversitate, o valoare nutrițională superioară și o digestie mai ușoară. În plus, aceste alternative pun în valoare atât carnea de porc, cât și peștele, fără a domina gustul preparatului principal.