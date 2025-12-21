Fiecare țară din Europa are pe masa de Crăciun aperitive care fac parte din tradiția gastronomică cu rădăcini în trecutul îndepărtat și care au trecut proba timpului. Un motiv în plus pentru a le testa, pentru că tot ceea ce rezistă de-a lungul timpului rezistă dintr-o serie validă de motive.

Am adunat mai jos câteva din cele mai interesante dar și posibil de preparat cu ingredientele pe care le avem la dispoziție în România. Merită încercate, de Crăciun sau în general, pentru că sunt simplu de făcut, rapide, echilibrate nutrițional și gustoase.

1. Spanakopita – plăcintă cu spanac și feta din Grecia

Spanakopita este o plăcintă grecească tradițională, celebră pentru foile de foitaj fără grăsime (filo) și umplutura bogată de spanac și brânză feta.

Ingrediente pentru 4 porții

500 g spanac proaspăt sau 400 g spanac congelat, decongelat și stors foarte bine

200 g brânză Feta fărâmițată cu furculița

3-4 fire ceapă verde tăiate mărunt sau 1 ceapă uscată mică

o legătură de mărar proaspăt

2 ouă pentru a lega compoziția

un vârf de cuțit de nucșoară

sare și piper după gust

8-10 foi de plăcintă filo

100 ml unt topit sau ulei de măsline

Mod de preparare

Dacă folosești spanac proaspăt, spală-l și călește-l 2-3 minute într-o tigaie cu puțin ulei până se înmoaie.

Secretul reușitei: Pune spanacul gătit într-o sită sau un tifon și strânge-l cu putere până elimini tot lichidul. Dacă spanacul rămâne umed, plăcinta va deveni moale, nu crocantă.

Într-un bol mare, amestecă spanacul tocat mărunt cu brânza feta, ceapa verde, mărarul, ouăle bătute, nucșoara și piperul. Omogenizează bine compoziția.

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge o tavă medie cu unt/ulei.

Așază prima foaie de plăcintă, lăsând marginile să iasă puțin în afară, și unge-o generos cu unt topit. Repetă procesul cu încă 4-5 foi, ungând-o pe fiecare în parte.

Întinde uniform umplutura de spanac peste foi. Acoperă cu restul de foi (3-4), ungând fiecare strat cu unt.

Îndoaie marginile care atârnă spre interior pentru a „sigila” plăcinta.

Înainte de a o introduce în cuptor, taie stratul superior de foi în pătrate sau romburi). Acest lucru va preveni sfărâmarea foilor după coacere.

Coace timp de 35-45 de minute, până când devine aurie-brună și foarte crocantă.

În funcție de preferințele personale, dar presupune ceva mai multă îndemânare, foile se pot rula și așeza în tavă în spirală. Procedând la fel, cu un strat de 4-5 foi una peste alta, unse fiecare.

2. Chicken pie englezească, plăcintă cu pui și ciuperci

Este un amestec gustos de pui și ciuperci cu un înveliș crocant, un preparat din tradiția gastronomică britanică.

Ingrediente pentru 4 porții

1 foaie de aluat fraged din comerț

400 g piept de pui cubulețe

250 g ciuperci champignon

1 ceapă albă (sau praz)

1 cățel de usturoi

100 ml smântână de gătit

1/2 pahar vin alb

1 polonic supă limpede de pui, sau apă, în lipsă

2 linguri amidon de porumb

cimbru proaspăt sau uscat

ulei, sare, piper

Mod de preparare

Tradițional se prepară cu aluat fraged, care acoperă în tavă compoziția de pui și ciuperci gătite anterior separat.

Puiul și ciupercile se gătesc în puțin ulei, cu vin și condimente la final, folosind, ca la o tocăniță, ceapă și usturoi, un strop de vin, sare, piper, condimente. Sunt suficiente maxim 10 minute.

La final adăugăm amidonul dizolvat în supa de pui, alături de smântână. Îi vor da consisență dar și gust.

Se transferă într-o tavă unsă cu unt, se acoperă cu foaia de aluat fraged, care se sigilează bine pe margini și se înțeapă din loc în loc.

Se dă la cuptor la 180°C circa 30 de minute. Se servește direct din tavă, după ce se lasă câteva minute.

3. Mousse de mortadella italiană, pentru tartine

Este o cremă tartinabilă foarte rapidă de preparat, perfectă pentru a unge cu ea tartinele. Unul din preparatele preferate ale italienilor ca aperitiv de Crăcium.

Ingrediente pentru 4 porții

2o0 g mortadella

2 linguri parmezan ras

100 g ricotta

50 ml smântână pentru gătit

fistic măcinat pentru decor

Mod de preparare

Tăiați mortadella cubulețe și puneți-o în mixer.

Adăugați brânza rasă, ricotta și smântâna.

Mixați până obțineți o cremă fină.

Serviți pe crutoane de pâine prăjită și decorați cu fistic.

4. Pigs in a Blanket, cârnăciori înveliți în bacon

Este un alt preparat iconic de început al prânzului de Crăciun în Marea Britanie, fiind și foarte ușor de preparat. Se poate conserva și încălzi în zilele următoare.

Ingrediente pentru mai multe porții

8 felii de bacon afumat tăiate în lung pe jumătate

16 cârnăciori mici și subțiri, după preferințe

Mod de preparare

Înfășurați fiecare cârnăcior în bacon.

Coaceți la circa 190°C timp de 30-35 minute, până devin aurii.

Unele variante folosesc aluat foietaj în loc de bacon, cu care iese în final un produs ca de patiserie.

5. Kartoffelsalat, salată de cartofi în stil german

Este aproape nelipsită de pe mesele de Crăciun în Germania, unde cartofii sunt unul dintre alimentele cele mai consumate.

Ingrediente pentru 4 porții

10 cartofi medii

100 g bacon

1 ceapă

*pentru dressing:

60 ml oțet alb preferabil de mere

40 g zahăr

15 g muștar

sare, piper

pătrunjel

Mod de preparare

Fierbeți cartofii, cojiți-i când s-au răcit și tăiați-i felii.

Prăjiți ușor baconul, apoi ceapa, adăugând eventual un strop de apă, pentru a nu se arde.

Separat, preparăm un dressing din muștar, oțet, zahăr, sare și piper.

Amalgamăm totul, completând cu pătrunjel proaspăt tăiat cât mai mărunt.

6. Blinis rusești, miniclătite servite cu somon afumat

Sunt mici, pufoase și ideale pentru servit cu somon, un clasic al gastronomiei rusești rafinate care datează din perioada țaristă, inspirat din bucătăria franceză.

Ingrediente pentru 4 porții/ 12 bucăți

80 g făină

150 ml lapte

1 ou (separat gălbenușul de albuș)

4 g praf de copt pentru aluaturi sărate

sare

smântână fermentată

somon afumat

mărar proaspăt.

Mod de preparare

Amestecați gălbenușul cu laptele, apoi adăugați făina, praful de copt și sarea. Trebuie să încorporeze cât mai mult aer.

Încorporați ușor albușul bătut spumă.

Coaceți în tigaie unsă cu puțin unt, ca pe niște mini-pancakes, până apar bule la suprafață.

Se serviți și calde, și reci, cu smântână și somon, garnisind cu puțin mărar proaspăt.

După preferințe și posibilități, se mai pot servi și cu heringi afumate, sardine, hamsii sau caviar.

7. Gambas al ajillo, creveți cu usturoi din Spania

Creveții cu usturoi sunt extrem de simplu de realizat și reprezintă una dintre cele mai populare dintre celebrele tapas din Spania, serviți inclusiv la Crăcin. În mod tradițional, aceștia se servesc foarte fierbinți, în porții mici, în boluri. Se prepară foarte repede și sunt delicioși.

Ingrediente pentru 4 porții

1 kg creveți mari, merg foarte bine și cei congelați pe care îi găsim în supermarketuri

câțiva căței de usturoi, după gustul personal

2 ardei moderat de iuți

1 pahar de vin alb

6 linguri de ulei de măsline

sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Mod de preparare

Clătiți creveții sub jet de apă rece după ce s-au dezghețat, tamponați-i bine cu hârtie absorbantă până sunt perfect uscați.

Tăiați în bucățele jumătate din cantitatea de usturoi și tranferați-i într-o tigaie antiaderentă cu puțină apă pentru a se înmuia puțin.

După ce apa s-a evaporat complet, turnați uleiul de măsline extra virgin. Adăugați și restul cățeilor de usturoi rămași întregi. Rumeniți-i ușor, având grijă să nu îi ardeți, pentru că vor compromite total gustul final.

Adăugați și creveții în tigaie, condimentați cu sare și, după aproximativ un minut, întoarceți-i delicat pe cealaltă parte.

Adăugați acum și bucățelele de ardei, stingeți totul cu vinul alb la temperatura camerei și lăsați la foc mediu-mare timp de aproximativ 8-10 minute.

E important să nu lăsați sosul să scadă de tot, trebuie să rămână puțin lichid pentru a putea înmuia pâinea în el.

Creveții cu usturoi se servesc foarte fierbinți, însoțiți de felii de pâine proaspătă, eventual puțin prăjite.

8. Terrine de pâté de ficat de pui ca în Franța

Este un preparat iconic al Franței, varianta domestică și mai economică a celebrului fois gras din ficat de gâscă. Se prepară și se așează într-o tavă ca de pandișpan, pentru a-l putea apoi tăia și servi felii.

Ingrediente pentru o tavă

450 g ficat de pui, curățat, tăiat grosier

400 g unt- 200 g pentru gătit + 200 g topit/rece pentru mixat la final

1 ceapă albă medie

25 g vin Marsala sau un alt vin licoros, în lipsă, vin alb

1 foaie dafin

coajă de lămâie

sare, piper

Mod de preparare

Topește 200 g unt într-o tigaie și călește ceapa la foc mediu. Adaugă ficatul și foaia de dafin, rumenește câteva minute la foc mic.

Ridică flacăra, toarnă vinul și lasă alcoolul să se evapore. Oprește focul, scoate foaia de dafin, sărează, piperează și adaugă și coaja de lămâie.

Lasă compoziția să se răcească puțin, apoi mut-o în blender cu restul de 200 g unt, topit și răcit. Mixează până obții o cremă fină.

Toarnă amestecul într-o formă tapetată cu folie alimentară. Nivelează și lasă la frigider cel puțin 4 ore.

Se servește scos din tavă la moment, pe un platou lung, tăind felii subțiri.