Mâncarea de mazăre este un preparat românesc clasic. Deși mâncărurile de legume (mazăre, linte, fasole verde, năut) gătite în sos de roșii sunt caracteristice întregii zone influențate de Imperiul Otoman, românii și-au adus contribuția la acest preparat. Este vorba despre adăugarea cartofilor pentru a-l face mai consistent) și a mărarului.

Mâncarea de mazăre ne amintește uneori de copilărie, deoarece mulți dintre noi am mâncat-o mai frecvent în vacanțele petrecute la bunici. Preparată cu afumătură sau de post, este o mâncare simplă, dar consistentă și hrănitoare, notează cristinaskitchen.com.

Ingrediente

450 grame mazăre verde congelată sau proaspătă

400 grame sos de roșii

2 linguri ulei de floarea soarelui

1 ceapă galbenă, tocată fin

4 tije de țelină, feliate subțire

2 morcovi mari, tăiați rondele

6 cartofi mici, tăiați cuburi

1 cană mărar proaspăt, tocat

3 foi de dafin

2 lingurițe cimbru sau înlocuitor cu cimbru uscat

1 linguriță boia

1 linguriță sare sau mai mult după gust

0,5 linguriță piper alb sau negru

Mod de preparare pas cu pas