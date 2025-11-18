Mâncarea de mazăre este un preparat românesc clasic. Deși mâncărurile de legume (mazăre, linte, fasole verde, năut) gătite în sos de roșii sunt caracteristice întregii zone influențate de Imperiul Otoman, românii și-au adus contribuția la acest preparat. Este vorba despre adăugarea cartofilor pentru a-l face mai consistent) și a mărarului.
Mâncarea de mazăre ne amintește uneori de copilărie, deoarece mulți dintre noi am mâncat-o mai frecvent în vacanțele petrecute la bunici. Preparată cu afumătură sau de post, este o mâncare simplă, dar consistentă și hrănitoare, notează cristinaskitchen.com.
Ingrediente
- 450 grame mazăre verde congelată sau proaspătă
- 400 grame sos de roșii
- 2 linguri ulei de floarea soarelui
- 1 ceapă galbenă, tocată fin
- 4 tije de țelină, feliate subțire
- 2 morcovi mari, tăiați rondele
- 6 cartofi mici, tăiați cuburi
- 1 cană mărar proaspăt, tocat
- 3 foi de dafin
- 2 lingurițe cimbru sau înlocuitor cu cimbru uscat
- 1 linguriță boia
- 1 linguriță sare sau mai mult după gust
- 0,5 linguriță piper alb sau negru
Mod de preparare pas cu pas
- Preîncălziți cuptorul la 200 de grade Celsius dacă folosiți metoda la cuptor.
- Încălziți uleiul la foc mediu.
- Adăugați ceapa și gătiți până se rumenește.
- Puneți morcovii și țelina și sotați încă trei minute.
- Adăugați cartofii și 400 ml apă. Acoperiți și gătiți aproximativ opt minute, până se înmoaie.
- Adăugați mazărea și amestecați ușor.
- Turnați sosul de roșii, puneți condimentele (cu excepția mărarului) și amestecați.
- Gătiți pe aragaz sau în cuptor încă treizeci de minute, până când legumele sunt fragede și sosul s-a îngroșat.
- Luați vasul de pe foc și adăugați mărarul proaspăt.
- Ajustați gustul cu sare. Serviți fierbinte, cu pâine.