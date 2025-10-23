Cel mai prost sfat din lume – auzit destul de frecvent – este să mănânci puțin și des. Ei bine, potrivit dr. Răzvan Vintilescu, specialist în medicină de familie, acest obicei alimentar de a “ciuguli” toată ziua câte ceva, indiferent dacă un covrig, o banană sau un biscuite, nu face decât să crească rezistența la insulină și să deschidă calea către boli grave.

Semne că ești în pericol să dezvolți rezistență la insulină

“Mâncatul puțin și des este, poate, cea mai sigură metodă de a dobândi boli lente, ce debutează fără simptome, dar care macină organismul”, a explicat dr. Vintilescu pentru G4Food.

Simptomele rezistenței la insulină:

Inima obosită

Ficat gras

Plămâni inflamați

Pancreas istovit

Ce este insulina și cum se declanșează rezistența la ea

“Insulina este hormonul ce permite ca glucoza să hrănească celulele. Dar când mâncăm des, indiferent cât de puțin, pancreasul este forțat să pompeze și el des insulină, până când celulele ajung să fie suprasaturate. Practic, așa începe rezistența insulină. Deoarece corpul nu mai răspunde la semnale, pancreasul ajunge să producă și mai multă insulină și intrăm într-un cerc vicios. Glucoza crește, inflamația devine continuă și apare stresul oxidativ”, explică medicul.

Cum afectează organismul rezistența la insulină

Când apare rezistența la insulină, țesuturile ajung să se deterioreze, vasele de sânge încep să se înfunde, ficatul acumulează grăsime iar inima bate tot mai greu.

“Practic, în astfel de situații vorbim despre inflamația cronică. Aceasta nu doare, dar distruge neuronii, unul câte unul, și celulele, rând pe rând”, spune dr. Vintilescu.

Mâncatul des, din plictiseală, poate duce la:

Diabet de tip 2

Steatoză hepatică (ficat gras)

Oboseală cronică

Soluții alimentare ce ne pot ajuta să ieșim din impas

“Ca soluții alimentare, avem la îndemână curcumina – din rădăcină de turmeric – și piperina – din piper negru. Când combini aceste două condimente, nu doar că daia romă mâncărurilor, dar ele acționează ca o terapie antiinflamatoare. Evident, sunt situații, în care medicul vă poate recomanda și un tratament medicamentos, iar acesta trebuie urmat, chiar dacă ne ajutăm organismul și cu preparate naturale ”, susține medicul.

Condimente antiinflamatoare:

-ghimbir

– scorțișoară

– usturoi

– busuioc

– oregano

Nu da vina pe pancreas pentru că te îngrași!

“Mâncatul puțin și des chiar nu ajută la slăbit. Din contră. Iar mulți oameni dau vine pa pancreas pentru că se îngrașă, ceea ce este complet eronat. În faptul, singur îți faci rău, pentru că mâncând continuu – puțin și des – ții pancreasul mereu ocupat și îl istovești. Pauzele dintre mese, atunci când ai un program normal, cu trei mese pe zi, ajută pancreasul să se refacă și să lucreze în parametri optimi. Ideal este să mănânci mai rar și doar mâncare sănătoasă”, explică dr. Răzvan Vintilescu.