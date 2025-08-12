De ce provoacă ceapa reflux gastric? Chirurg gastroenterolog: „Totul pornește de la substanțele care îi dau cepei gustul specific, aceleași care provocă și lăcrimarea”/ Cum eviți aceste probleme

Ceapa îți provoacă, deseori, arsuri la stomac? Explicația ar fi, potrivit, dr. Jamie A. Koufman, chirurg și cercetător pe tema refluxului acid, că de vină sunt compușii de sulf din ceapă. Koufman, medicul care a inventat termenii „reflux laringofaringian” și „reflux tăcut”, spune că ceapa poate agrava refluxul gastric, mai ales când este consumată crudă sau alegi soiuri iuți.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ceapa dulce este mai blândă și adesea mai bine tolerată, mai ales când este bine gătită. Dacă ai simptome acute de reflux, este mai bine să eviți complet ceapa în faza de vindecare, iar reintroducerea ei în alimentație să fie treptată, începând cu ceapă dulce, gătită, după ce simptomele sunt sub control, recomandă dr. Koufman.

Poate provoca ceapa reflux gastric?

Pentru mulți oameni, răspunsul este da – mai ales când ceapa este consumată crudă sau este foarte iute. Ceapa este unul dintre cei mai comuni factori alimentari declanșatori ai refluxului acid, iar efectele sale sunt bine documentate, atât în cercetări clinice, cât și în experiențele consumatorilor.

De ce provoacă ceapa reflux gastric?

Ceapa face parte din familia allium, care include și usturoiul, șalota și prazul. Gustul intens și capacitatea de a provoca lacrimi se datorează compușilor cu sulf, numiți tiosulfinați.

Acești compuși pot contribui la reflux gastric în două moduri:

Stimulează producția de acid gastric

Relaxarea sfincterului esofagian inferior (LES) – mușchiul care împiedică conținutul stomacului să urce în esofag

Cu cât ceapa este mai iute, cu atât este mai probabil să provoace reflux.

Dacă plângi în timp ce tai ceapă, înseamnă că reacționezi la un compus sulfuric eliberat prin tăierea celulelor cepei. Mai multe lacrimi înseamnă mai mult sulf, ceea ce înseamnă un risc mai mare de reflux.

Ceapa crudă este mult mai iritantă decât cea gătită, iar soiurile iuți sunt mai agresive decât ceapa dulce.

De asemenea, ceapa este bogată în fructani – un tip de fibră fermentabilă care produce gaze și balonare, crescând presiunea abdominală și agravând refluxul – chiar și atunci când ceapa este gătită.

Cine ar trebui să evite ceapa?

Legătura dintre ceapă și reflux a fost confirmată prin cercetări. Un studiu intitulat “Efectul cepei asupra refluxului gastric” a comparat efectele consumului de ceapă la persoane cu și fără reflux.

Cei cu reflux diagnosticat au primit aceleași mese două zile la rând – una cu ceapă, una fără. Mesele au fost servite și unui grup de control.

Rezultatul: Ceapa a înrăutățit simptomele la cei cu reflux, dar nu a avut efect asupra grupului de control.

Așadar, dacă suferi de reflux activ, este mai bine să eviți complet ceapa, precum și alte alimente bogate în sulf, cum ar fi usturoiul, roșiile și ardeii. Aceste alimente sunt excluse în dieta “Reflux Detox”, urmată de obicei timp de cel puțin trei săptămâni în faza inițială de vindecare.

Cele mai bune și cele mai rele soiuri de ceapă, dacă ai reflux gastric

Nu toate cepele sunt la fel – iuțeala depinde de cantitatea de sulf din solul în care au fost cultivate. Mai mult sulf înseamnă ceapă mai iute, iar asta înseamnă risc mai mare de reflux.

Regulă generală: Dacă o ceapă te face să plângi la tăiere, probabil e prea iute pentru cineva care suferă de reflux gastric.

Clasamentul dr. Koufman, bazat de corelația ceapă-reflux

Iuți (cele mai rele):

Ceapă roșie (mai ales crudă)

Ceapă galbenă (puternică și provoacă lacrimi)

Șalote (3 șalote = 1 ceapă obișnuită ca potență)

Ceapă verde

Moderate (alegeri mai bune când sunt gătite):

Praz (ideal când este gătit lent)

Arpagic (cantități mici, ca decor)

Blânde (cele mai bune alegeri):

Ceapă albă dulce

Ceapă dulce Vidalia (cea mai recomandată)

“Dacă ești încă în faza de detoxifiere, evită complet ceapa. După ameliorarea simptomelor, poți începe cu ceapă dulce – nu o confunda cu ceapa galbenă obișnuită”, avertizează dr. Koufman.

Cum să gătești ceapa pentru a evita refluxul

Gătirea cepei nu doar că îi accentuează dulceața, dar și distruge mulți dintre compușii volatili de sulf care declanșează refluxul. Chiar și cepele iuți devin mai blânde când sunt gătite temeinic – dar dacă ești în perioada de vindecare, folosește doar ceapă dulce.

Recomandare de preparare:

Gătește ceapa Vidalia în ulei de măsline, la foc mare, cu capacul pus, amestecând din când în când, până devine translucidă.

Apoi redu focul și continuă să gătești lent, amestecând des, până se caramelizează.

Aceste cepe aurii, fragede și dulci sunt suficient de aromate pentru a fi folosite ca sos de paste – adaugă busuioc, ulei de măsline și puțin parmezan ras.

Cum poți mânca ceapă dacă ai reflux gastric?

Da, poți mânca ceapă dacă suferi de reflux gastric, dar contează momentul în care faci acest lucru. Ceapa poate fi un declanșator major al refluxului gastric, mai ales când este crudă sau iute. Dacă ai simptome active, evită ceapa complet, împreună cu alte alimente iritante, până se calmează sistemul digestiv.

După ameliorarea simptomelor, poți reintroduce ceapa dulce, bine gătită – precum Vidalia. Fii atent la cum reacționează corpul tău și nu grăbi procesul.

Gestionarea eficientă a refluxului înseamnă să știi când să eviți anumite alimente și cum să le reintroduci cu atenție. Timpul și modul de preparare contează cu adevărat.