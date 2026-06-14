Daniel Buda cere UE eliminarea fermelor zootehnice din Directiva privind Emisiile Industriale/ „O fermă nu este o rafinărie. Un fermier care produce hrană pentru Europa nu trebuie tratat ca un operator industrial”

14 iun. 2026, Articole / Reportaje
Daniel Buda cere UE eliminarea fermelor zootehnice din Directiva privind Emisiile Industriale/ „O fermă nu este o rafinărie. Un fermier care produce hrană pentru Europa nu trebuie tratat ca un operator industrial”
Foto: Facebook Daniel Buda
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Cuprins
  1. Măsură cu impact major pentru crescătorii de animale
  2. De ce este contestată Directiva privind Emisiile Industriale
  3. „Fermierii nu produc poluare, ci hrană”
  4. Daniel Buda, apel către fermieri

Europarlamentarul Daniel Buda a depus în Parlamentul European un amendament prin care solicită eliminarea completă a fermelor zootehnice din sfera de aplicare a Directivei privind Emisiile Industriale (IED), una dintre cele mai importante reglementări europene în domeniul protecției mediului.

Măsură cu impact major pentru crescătorii de animale

Inițiativa este considerată de reprezentanții sectorului agricol drept o măsură cu impact major pentru crescătorii de animale din România și din întreaga Uniune Europeană.

„O fermă nu este o rafinărie. O fermă nu este o uzină. Un fermier care produce hrană pentru Europa nu trebuie tratat ca un operator industrial”, a transmis europarlamentarul roman într-un mesaj pe facebook, argumentând că agricultura și industria grea nu pot fi reglementate după aceleași criterii.

De ce este contestată Directiva privind Emisiile Industriale

 

Directiva privind Emisiile Industriale (IED) a fost concepută pentru a reglementa poluarea generată de marile instalații industriale, precum rafinăriile, uzinele chimice, termocentralele sau fabricile de ciment. Aceste activități sunt supuse unor obligații stricte privind monitorizarea, raportarea și reducerea emisiilor poluante.

În urma revizuirilor legislative adoptate la nivel european, anumite ferme zootehnice au fost incluse în categoria activităților supuse normelor IED, ceea ce presupune pentru crescători obligații administrative și tehnice similare celor impuse operatorilor industriali.

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Pentru numeroși fermieri, această schimbare înseamnă costuri suplimentare, proceduri mai complexe de autorizare și obligații extinse de raportare către autoritățile de mediu.

 

„Fermierii nu produc poluare, ci hrană”

 

Daniel Buda susține că includerea fermelor zootehnice în această directivă reprezintă o abordare greșită, care ignoră rolul esențial al agriculturii în asigurarea securității alimentare europene.

„Fermierii nu produc poluare, ci hrană”, afirmă europarlamentarul, subliniind că activitatea fermelor trebuie analizată într-un context diferit față de cel al instalațiilor industriale.

Potrivit acestuia, agricultura are o misiune strategică pentru Uniunea Europeană, iar politicile de mediu trebuie să țină cont de specificul sectorului și de presiunile economice cu care se confruntă producătorii agricoli.

„Voi continua să lupt pentru fermierii români și pentru dreptul lor de a produce, de a investi și de a rămâne competitivi”, a declarat Daniel Buda.

 

 

Daniel Buda, apel către fermieri

 

Pentru a susține demersul legislativ, Daniel Buda a lansat un apel direct către fermierii afectați de prevederile directivei.

„Dacă activitatea dumneavoastră a fost afectată de Directiva IED, scrieți-mi în comentarii”, a transmis europarlamentarul, într-un mesaj pe facebook.

Scopul inițiativei este colectarea unor exemple concrete și a unor date din teren care să poată fi utilizate în dezbaterile europene privind modificarea legislației.

 

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