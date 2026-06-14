Într-o lume în care ambalajele ne promit produse „naturale”, „fără zahăr”, „bogate în proteine” sau „sănătoase”, citirea etichetei rămâne una dintre cele mai importante abilități pe care le putem dezvolta ca și consumatori. Dincolo de imaginile apetisante și mesajele de marketing, eticheta spune povestea reală a produsului. Iar dacă înveți să o descifrezi, vei face alegeri mai bune, vei evita multe capcane și vei reduce inclusiv risipa alimentară.

De când oamenii sunt mai educați în ceea ce privește alimentația, pare că și ambalajele sunt tot mai perfect formulate de către producători astfel încât să fie tot mai greu de descifrat ce conțin ele mai exact.

Verifică data de expirare și cumpără responsabil

Primul lucru pe care ar trebui să îl observăm este termenul de valabilitate. Chiar dacă pare un detaliu banal, acesta poate face diferența dintre un produs consumat și unul care va ajunge la gunoi.

În goana după promoții, suntem tentați să cumpărăm mai mult decât avem nevoie, fără să observăm că unele produse expiră în câteva zile. Dacă știm că nu le vom consuma la timp, există șanse mari să contribuim la risipa alimentară, o problemă tot mai importantă la nivel mondial.

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De aceea, este util să alegem produse cu o perioadă de valabilitate suficient de mare, adaptată consumului real al familiei. Excepție fac produsele pe care intenționăm să le consumăm imediat sau să le congelăm.

Nu vorbim despre a cumpăra produse ultra procesate care expiră cât mai târziu, ci de a ne uita la data de expirare a unui iaurt de exemplu sau a unui produs cât mai puțin procesat și a-l cumpăra.

Citește lista de ingrediente, nu doar vorbele frumoase de pe ambalaj

Partea din față a ambalajului este, în esență, reclamă. Acolo găsim mențiuni precum „cu cereale integrale”, „fără conservanți”, „natural” sau „sursă de vitamine”. Informațiile cu adevărat importante se află însă pe spatele produsului.

Ingredientele sunt enumerate în ordinea descrescătoare a cantității. Cu alte cuvinte, primul ingredient este cel care se găsește în proporția cea mai mare. Asta spune mult despre calitatea unui produs. Folosiți-vă intuiția și cunoștințele pe care le aveți până la această vârstă despre alimentație. Ar trebui să fie suficient ca să știți dacă acel produs merită să ajungă la voi în frigider sau nu.

Dacă un baton „cu fructe” are pe primul loc zahărul și abia apoi fructele, înseamnă că povestea de pe ambalaj nu coincide cu realitatea. La fel, un produs care se laudă că este „cu ovăz” poate conține în principal făină albă și zahăr, iar ovăzul să apară abia spre finalul listei.

Nu este obligatoriu ca lista de ingrediente să fie foarte scurtă pentru ca un produs să fie sănătos, însă ordinea ingredientelor ne oferă o imagine mult mai clară asupra compoziției.

Uită-te la valorile nutriționale raportate la 100 de grame

Mulți consumatori se uită doar la numărul de calorii, fără să știe la ce cantitate se referă acestea. Pentru a putea compara corect două produse, este important să privim valorile raportate la 100 de grame.

Produsele care depășesc 400-450 kcal la 100 de grame sunt considerate dense caloric, iar cele care se apropie sau depășesc 500 kcal la 100 de grame sunt produse hipercalorice. Asta nu înseamnă că trebuie eliminate complet, ci doar că merită consumate cu moderație.

De asemenea, merită să observăm conținutul de zahăr și de grăsimi saturate. Produsele care furnizează cantități mari de zahăr și grăsimi într-un volum mic pot aduce multe calorii fără să ofere o senzație de sațietate proporțională.

În schimb, alimentele bogate în proteine și fibre tind să fie mai sățioase și mai ușor de integrat într-o alimentație echilibrată.

Nu uitați că informațiile sunt raportate la 100 de grame din acel produs, nu la tot ambalajul.

Ambalajul nu reprezintă întotdeauna o porție

Una dintre cele mai frecvente capcane este confuzia dintre cantitatea din ambalaj și porția recomandată pentru consum. Iar asta este cu atât mai important cu cât gradul de procesare al alimentului respectiv este mai mare.

De exemplu, un pachet de biscuiți poate conține trei porții, o sticlă de suc două porții, iar o pungă mare de chipsuri chiar patru sau cinci porții. Dacă ne uităm doar la caloriile unei porții și presupunem că întreg ambalajul reprezintă o singură porție, putem subestima foarte mult aportul caloric.

Cine poate însă să se oprească din a termina o pungă întreagă de chipsuri sau popcorn, odată ce a fost deschisă?

În realitate, faptul că un produs este ambalat individual nu înseamnă că trebuie consumat integral la o singură masă. Este important să facem diferența între cantitatea disponibilă și cantitatea de care avem efectiv nevoie.

Nu te speria de aditivii alimentari, dar privește produsul în ansamblu

Mulți oameni citesc eticheta în căutarea „E-urilor”, considerând că acestea sunt principalul indicator al calității unui produs. În realitate, un produs poate avea foarte puțini aditivi și totuși să fie bogat în zahăr, grăsimi și calorii.

Aditivii autorizați sunt evaluați din punct de vedere al siguranței alimentare și, în cantitățile utilizate, nu reprezintă principala problemă a alimentației moderne. Mai important este să analizăm produsul în ansamblu și să ne întrebăm cât de des îl consumăm și ce loc ocupă în dieta noastră.

Un iaurt cu câteva ingrediente și un conținut bun de proteine poate fi o alegere excelentă, chiar dacă are un stabilizator alimentar. În schimb, un produs care conține cantități mari de zahăr și grăsimi nu devine automat sănătos doar pentru că are o listă scurtă de ingrediente.

Citirea etichetei nu înseamnă să căutăm perfecțiunea și nici să transformăm fiecare cumpărătură într-o investigație complicată. Câteva detalii simple pot face însă diferența. Verificarea termenului de valabilitate ne ajută să reducem risipa alimentară. Lista ingredientelor ne spune mai mult decât reclamele de pe ambalaj. Valorile nutriționale raportate la 100 de grame ne permit să comparăm corect produsele. Numărul de porții ne ajută să înțelegem cât consumăm cu adevărat, iar privirea de ansamblu ne ferește de concluzii pripite.

În final, eticheta nu trebuie citită cu ochi de polițist, ci cu curiozitate. Ea este unul dintre cele mai utile instrumente pe care le avem pentru a face alegeri mai informate și mai echilibrate.