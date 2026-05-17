Nu doar ce mâncăm, ci și momentul în care mâncăm pare să influențeze sănătatea digestivă și microbiomul intestinal. Un nou studiu prezentat la Digestive Disease Week 2026 sugerează că asocierea dintre stresul cronic și mesele luate târziu seara poate avea efecte importante asupra intestinului și tranzitului digestiv, notează Medical News Today.

Potrivit cercetătorilor, persoanele stresate care consumă o mare parte din calorii după ora 21:00 au prezentat un risc semnificativ mai mare de tulburări digestive și modificări ale microbiomului intestinal.

Rezultatele nu au fost încă publicate într-o revistă științifică, însă specialiștii spun că studiul întărește tot mai mult ideea că ritmul circadian și alimentația sunt strâns legate de sănătatea metabolică și digestivă.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, coordonat de Harika Dadigiri de la New York Medical College, a analizat date din două mari proiecte dedicate nutriției și microbiomului intestinal pentru a înțelege mai bine legătura dintre stres, ora meselor și sănătatea digestivă. Cercetătorii au urmărit în special persoanele care consumau peste 25% din aportul caloric zilnic după ora 21:00. Rezultatele au arătat că oamenii cu nivel ridicat de stres, care mâncau frecvent târziu seara, raportau mult mai des probleme precum constipația, diareea sau tranzitul intestinal neregulat. Datele prezentate la Digestive Disease Week 2026 arată că aproape 40% dintre persoanele foarte stresate și cu obiceiul de a mânca târziu aveau simptome digestive persistente, comparativ cu aproximativ 23% dintre cei cu nivel mai redus de stres și program alimentar obișnuit. Mai mult, cercetătorii spun că persoanele stresate care consumau o mare parte din calorii după ora 21:00 aveau un risc de 1,7 până la 2,5 ori mai mare de tulburări digestive.

Legătura dintre stres, ceasul biologic și intestin

Cercetătorii spun că mesele luate foarte târziu pot afecta felul în care organismul procesează hrana în raport cu ritmul circadian — ceasul biologic intern care reglează digestia, metabolismul și somnul. Corpul nu funcționează la fel noaptea cum funcționează în prima parte a zilei. Digestia, sensibilitatea la insulină și procesele implicate în metabolizarea alimentelor sunt influențate de acest ritm biologic.

Autorii studiului spun că mesele târzii pot modifica și felul în care stresul afectează legătura dintre creier și intestin, o conexiune considerată esențială pentru sănătatea digestivă și echilibrul microbiomului intestinal.

Potrivit cercetătorilor, nivelurile ridicate de stres au fost asociate independent cu un risc mai mare de tulburări digestive, însă combinația dintre stres și mesele luate târziu pare să amplifice și mai mult efectele negative.

Chiar și gustările „sănătoase” pot deveni o problemă

Unul dintre aspectele considerate importante de cercetători este faptul că efectele nu par legate exclusiv de junk food sau de alimente ultra-procesate.

Studiul sugerează că și gustările considerate sănătoase, consumate constant târziu în noapte, pot influența digestia și microbiomul.

„Nu este vorba doar despre ce mănânci, ci și despre momentul în care mănânci”, spune Harika Dadigiri.

Potrivit specialiștilor, digestia, sensibilitatea la insulină și activitatea enzimelor digestive nu funcționează la capacitate optimă în timpul nopții.

Efectele asupra microbiomului intestinal

Cercetătorii au observat și modificări la nivelul diversității bacteriene intestinale.

Persoanele foarte stresate care mâncau târziu au prezentat o diversitate microbiană redusă — un semn asociat cu dezechilibre ale microbiomului intestinal, cunoscute sub numele de disbioză.

Specialiștii spun că rezultatele susțin tot mai mult ideea existenței unei conexiuni puternice între:

creier

stres

intestin

microbiom

Michelle Routhenstein, dietetician specializat în cardiologie preventivă, spune că rezultatele nu sunt neapărat surprinzătoare, însă asocierea dintre stres și mesele târzii pare să amplifice efectele negative.

„Nu mesele târzii singure sau stresul singur au crescut cel mai mult riscul, ci combinația dintre ele”, explică aceasta.

Cercetătorii spun că rezultatele trebuie interpretate cu prudență

Autorii subliniază că studiul este observațional și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate, însă arată o asociere între mesele târzii și problemele digestive, însă nu poate demonstra că acestea sunt cauza directă.

Specialiștii atrag atenția și asupra faptului că recomandările trebuie adaptate stilului de viață al fiecărei persoane.

De exemplu, pentru cei care lucrează în ture de noapte, ritmul circadian și orele meselor funcționează diferit față de programul clasic.

Înseamnă asta că nu ar trebui să mai mâncăm niciodată seara?

Harika Dadigiri spune că un snack ocazional seara nu este, cel mai probabil, o problemă majoră.

„O gustare ușoară din când în când nu vă va face rău. Dar este important să fim atenți la mesele târzii mai ales în perioadele de stres ridicat”, explică medicul.

Cercetătorii recomandă:

un program alimentar cât mai constant

mese regulate

reducerea stresului cronic

consumul unei părți mai mari din calorii în prima parte a zilei

Tot mai multe cercetări din ultimii ani analizează relația dintre ritmul circadian, sănătatea metabolică și alimentație, iar ideea că „momentul meselor” poate influența sănătatea pare să devină un subiect tot mai important în nutriție și gastroenterologie.