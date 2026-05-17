ANM/Vegetația culturilor rămâne bună, dar seceta pedologică afectează zone extinse/ Lucrările de primăvară continuă în ritm normal

Procesele vegetative ale culturilor agricole se vor desfășura în general normal, în cea mai mare parte a țării, însă evoluția acestora va fi puternic diferențiată în funcție de regiune, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 21 mai.

Pe ansamblu, culturile înființate în epoca optimă vor avea o stare de vegetație bună și medie, în timp ce semănăturile tardive și culturile de pe terenurile afectate de deficit moderat de apă vor prezenta uniformitate și vigoare medie spre slabă, precum și densitate redusă, potrivit Agerpres.

Rezerve de apă favorabile în sud și est, deficit în vest și nord-vest

Potrivit ANM, rezerva de apă în stratul de sol 0–100 cm pentru cultura grâului de toamnă se va menține la valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pe suprafețe extinse din Moldova și Transilvania, precum și izolat în nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei.

În schimb, în Maramureș, cea mai mare parte a Banatului și Crișanei, dar și local în centrul, nordul, nord-vestul și estul Transilvaniei, precum și izolat în estul Moldovei, se vor înregistra deficite de umiditate în sol, cu secetă pedologică moderată și puternică.

Pentru cultura de porumb, rezerva de umiditate în stratul 0–20 cm se va menține în general satisfăcătoare, însă deficite importante vor fi semnalate în Maramureș, Banat, vestul și nord-vestul Transilvaniei, sudul Crișanei și local în sud-estul Moldovei și nord-estul Munteniei.

Culturile de câmp: evoluție fenologică accelerată

În plan fenologic, culturile de toamnă (grâu și orz) vor parcurge fazele de burduf și înspicare în majoritatea zonelor agricole, iar în sudul țării se va putea observa și înflorirea.

Rapița va fi în plină înflorire și va înregistra formarea silicvelor, în timp ce culturile de floarea-soarelui vor continua germinarea, răsărirea și dezvoltarea primelor frunze.

La porumb se vor semnala germinarea, răsărirea și formarea frunzei a treia, iar sfecla de zahăr va finaliza germinarea, aflându-se în faze de răsărire și dezvoltare a rozetei de frunze.

Cartoful va înregistra încolțirea și răsărirea, iar la soiurile timpurii sunt posibile formarea lăstarilor laterali și începutul tuberizării.

Pomicultură și viticultură: dezvoltare vegetativă activă

În plantațiile pomicole, la sâmburoase se continuă creșterea fructelor, frunzelor și lăstarilor, iar la cireșele timpurii poate debuta coacerea în pârgă. La speciile semințoase se finalizează înflorirea, în paralel cu legarea și formarea rodului.

În podgorii, vița-de-vie se află în faza de creștere a lăstarilor și frunzelor, iar soiurile timpurii de masă intră în etapa de formare a inflorescențelor.

Lucrările agricole continuă în ritm normal

ANM precizează că lucrările agricole specifice perioadei — semănatul culturilor de primăvară, pregătirea patului germinativ, fertilizările, tratamentele fitosanitare și lucrările mecanice — se vor desfășura în general normal, fiind întrerupte temporar doar în zilele cu precipitații.

Specialiștii recomandă continuarea tratamentelor fitosanitare, combaterea buruienilor, aplicarea fertilizărilor minerale și foliare, precum și monitorizarea atentă a bolilor și dăunătorilor.

Vreme variabilă până la 21 mai

Din punct de vedere termic, prognoza indică o alternanță între perioade normale și intervale mai reci decât media climatologică. Temperaturile medii diurne vor varia între 8 și 21°C, cu abateri negative de 1–4°C în perioadele mai reci.

Maximele se vor situa între 14 și 27°C, iar minimele între 3 și 15°C, cu valori mai scăzute în nordul și centrul țării.

La nivelul solului, temperatura la 10 cm va fi cuprinsă între 10 și 20°C, interval considerat optim pentru dezvoltarea culturilor de primăvară.

Precipitații și fenomene locale

Sunt prognozate ploi locale sub formă de aversă, izolat torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări de vânt. Pe arii restrânse pot fi înregistrate cantități mai însemnate de apă, iar izolat se va forma ceață.

În ansamblu, evoluția agrometeorologică indică un tablou mixt: condiții generale favorabile pentru vegetație, dar cu presiuni semnificative în zonele afectate de deficit de apă în sol.