Cafeaua nu este doar un stimulent pentru energie, ci poate avea și efecte importante asupra sănătății ficatului, potrivit unor cercetări recente citate de publicația EatingWell. Specialiștii în nutriție spun că un consum regulat de cafea, în special cafea neagră sau preparată simplu, este asociat cu un risc mai mic de fibroză, ciroză și boală hepatică grasă.

Ficatul are rolul de a procesa nutrienții și de a elimina toxinele din organism, iar anumite alimente și băuturi pot influența direct modul în care acesta funcționează. În cazul cafelei, efectele benefice sunt atribuite compușilor antioxidanți și antiinflatori.

Potrivit dieteticianului Johannah Katz, una dintre cele mai bine documentate legături din literatura de specialitate este cea dintre consumul de cafea și reducerea riscului de fibroză și ciroză hepatică.

Fibroza apare atunci când ficatul dezvoltă țesut cicatricial în urma unor agresiuni repetate, iar în timp poate evolua spre ciroză, formă ireversibilă de afectare hepatică.

Mai multe meta-analize arată că persoanele care consumă regulat cafea au un risc cu aproximativ 25-40% mai mic de a dezvolta forme avansate de fibroză și ciroză. Efectele protectoare sunt mai evidente în cazul unui consum de aproximativ 2-3 cești pe zi.

Cafeaua poate reduce inflamația și nivelul enzimelor hepatice

Specialiștii spun că băutura conține polifenoli și diterpene, compuși care susțin procesele naturale de detoxifiere ale ficatului și pot reduce inflamația.

Whitney Stuart, dietetician și specialist în nutriție, explică faptul că un consum regulat de cafea este asociat și cu scăderea nivelului unor enzime hepatice precum ALT și AST, markeri care cresc atunci când ficatul este afectat sau suprasolicitat.

De asemenea, consumul de cafea este asociat cu un risc mai mic de apariție a bolii hepatice asociate disfuncției metabolice, cunoscută anterior drept ficat gras non-alcoolic, dar și cu un risc redus de cancer hepatic.

Specialiștii atrag însă atenția că beneficiile sunt legate în principal de cafeaua simplă. Băuturile foarte dulci, cu siropuri, frișcă sau cantități mari de zahăr, pot avea efectul opus și pot favoriza acumularea de grăsime în ficat.

Antioxidanții din cafea protejează celulele ficatului

Cafeaua este una dintre principalele surse de antioxidanți din alimentația modernă. Printre compușii activi se numără acizii clorogenici și melanoidinele, care ajută la combaterea stresului oxidativ.

Acest proces este asociat cu deteriorarea celulelor și cu dezvoltarea unor afecțiuni hepatice cronice, inclusiv steatoza hepatică și hepatitele.

Prin neutralizarea radicalilor liberi, antioxidanții din cafea pot contribui la protejarea celulelor hepatice și la susținerea funcției ficatului pe termen lung.

Ce recomandă specialiștii pentru un ficat sănătos

Experții subliniază că efectele benefice ale cafelei trebuie integrate într-un stil de viață echilibrat. Pentru susținerea sănătății ficatului, aceștia recomandă:

menținerea unei greutăți sănătoase;

o alimentație bazată pe fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe;

limitarea zahărului și a alimentelor ultraprocesate;

minimum 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână;

reducerea consumului de alcool;

vaccinarea împotriva hepatitei A și B.

Specialiștii concluzionează că includerea cafelei în rutina zilnică poate reprezenta un obicei benefic pentru sănătatea ficatului, atât timp cât este asociată cu un stil de viață echilibrat.