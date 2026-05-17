Mulți oameni au impresia că mănîncă echilibrat, însă cercetările recente sugerează că organismul poate duce lipsă de nutrienți importanți chiar și atunci când dieta pare „destul de sănătoasă”. Potrivit unei analize ample citate de MindBodyGreen, mai multe vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea pe termen lung sunt consumate în cantități insuficiente.
Iar efectele nu țin doar de energie sau imunitate. Specialiștii spun că anumite carențe pot influența în timp sănătatea oaselor, a inimii și chiar funcțiile cognitive, crescând riscul unor probleme precum osteoporoza, bolile cardiovasculare sau declinul cognitiv.
Analiza a evaluat aportul de nutrienți în mai multe categorii de vârstă și sexe, de la copii până la adulți în vârstă. Cercetătorii nu au urmărit doar ce mănâncă oamenii, ci și care sunt nutrienții consumați insuficient și asociați direct cu prevenția bolilor legate de alimentație.
Conform datelor analizate, din 24 de nutrienți evaluați, 21 erau consumați sub nivelul recomandat în cel puțin un grup de populație.
Dintre aceștia, 10 au fost considerați prioritari pentru sănătatea publică:
Potrivit studiului, cei 10 nutrienți identificați drept prioritari pentru sănătatea publică nu au fost aleși întâmplător. Cercetătorii spun că fiecare dintre ei joacă un rol important în procese esențiale ale organismului, iar deficiențele pot influența în timp sănătatea oaselor, a inimii, a creierului și a metabolismului.
Analiza arată că acești nutrienți sunt strâns legați de prevenția bolilor cronice și de menținerea unei stări bune de sănătate odată cu înaintarea în vârstă. Ei contribuie la funcționarea sistemului imunitar, reglarea inflamației, producția de energie, sănătatea musculară și protecția cognitivă.
Cercetătorii atrag atenția că multe dintre aceste carențe nu produc simptome evidente imediat, însă pot avea efecte pe termen lung asupra organismului, crescând riscul unor afecțiuni precum osteoporoza, diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau declinul cognitiv.
Vitamina D este importantă pentru sănătatea oaselor, funcția musculară și reglarea sistemului imunitar. De asemenea, contribuie la controlul inflamației și la menținerea stării generale de bine.
Potrivit studiului, peste 90% dintre participanți nu consumau suficientă vitamina D.
Surse importante:
Vitamina E acționează ca antioxidant și ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Cercetările sugerează că poate avea un rol în reducerea riscului de declin cognitiv și boli cronice.
Se găsește în:
Calciul este necesar pentru menținerea densității osoase și pentru funcționarea inimii și a sistemului nervos. Specialiștii subliniază că acesta funcționează optim împreună cu vitamina D și magneziul.
Magneziul este implicat în sute de reacții enzimatice și contribuie la reglarea tensiunii arteriale, a glicemiei, somnului și funcției musculare.
Surse bune de magneziu:
Fibrele susțin digestia, hrănesc microbiomul intestinal și contribuie la echilibrul glicemiei și al colesterolului. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor consumă mult mai puține fibre decât recomandările nutriționale.
Alimente bogate în fibre:
Acizii grași omega-3 sunt considerați grăsimi esențiale, deoarece organismul nu îi poate produce singur. Ei au efect antiinflamator și susțin sănătatea cardiovasculară și funcțiile cognitive.
Surse importante:
Colina este esențială pentru sănătatea creierului și funcția hepatică și are un rol important în sarcină. Potrivit cercetătorilor, femeile aflate la vârsta fertilă sunt printre categoriile cu aport insuficient.
Surse alimentare:
Folatul, parte a complexului de vitamine B, este implicat în sinteza ADN-ului și dezvoltarea celulară.
Se găsește în:
Zincul susține sistemul imunitar, vindecarea țesuturilor și echilibrul hormonal.
Surse bune:
Potasiul contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la buna funcționare a musculaturii, inclusiv a inimii.
Se găsește în:
Cercetătorii spun că o alimentație sănătoasă nu înseamnă doar reducerea zahărului sau evitarea alimentelor ultraprocesate, ci și asigurarea unui aport suficient de vitamine, minerale și fibre.
Concluzia studiului este că diferența dintre o dietă „destul de bună” și una care susține sănătatea pe termen lung poate sta tocmai în acești nutrienți adesea trecuți cu vederea.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți