Psihologii explică de ce unele persoane adaugă mereu sare în mâncare / Ce trăsături au cei care preferă gusturile intense

17 mai 2026
Foto Dreamstime
Obiceiul de a adăuga sare în mâncare este asociat, potrivit psihologilor, cu anumite tipuri de comportament și preferințe senzoriale, de la căutarea gusturilor intense până la automatizarea unor obiceiuri alimentare, transmite MEDIAFAX.

Sarea este unul dintre cele mai folosite ingrediente din bucătării, iar în multe gospodării solnița rămâne nelipsită de pe masă.

Potrivit specialiștilor, acest obicei este greu de eliminat deoarece sarea intensifică gustul natural al alimentelor, reducând amăreala și aciditatea și evidențiind mai bine aromele.

În plus, sarea are și un rol important în reglarea fluidelor din organism.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă însă un consum de maximum cinci grame de sare pe zi, pentru reducerea riscului unor probleme de sănătate.

Ce spun psihologii despre persoanele care adaugă mai multă sare

Potrivit psihologiei, persoanele care tind să adauge frecvent sare în mâncare au câteva caracteristici comune.

Căutarea senzațiilor intense

Unele persoane preferă stimulii puternici și aleg în mod natural gusturi mai intense și mai pronunțate.

Obiceiuri automatizate

Psihologii spun că oamenii care au obiceiuri alimentare bine fixate repetă anumite gesturi fără să le mai conștientizeze, inclusiv adăugarea sării înainte de a gusta mâncarea.

Atenție mai redusă la regulile alimentare

Persoanele care acordă mai puțină importanță recomandărilor privind alimentația sănătoasă tind să consume mai multă sare.

Sensibilitate gustativă mai scăzută

Specialiștii spun că persoanele cu sensibilitate gustativă redusă pot simți nevoia să intensifice gustul alimentelor prin adăugarea unei cantități mai mari de sare.

