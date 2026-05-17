Un preparat potrivit mai ales pentru zilele răcoroase, supa germană de cartofi combină ingrediente simple precum baconul crocant, cartofii și tăițeii fini într-o rețetă sățioasă și reconfortantă. Inspirată din bucătăria tradițională germană, această supă are un gust rustic și o textură cremoasă, obținută din combinația de legume, lapte și unt, potrivit Almanac.
Cartofii stau la baza multor preparate populare din Europa Centrală, iar în această rețetă sunt completați de ceapă, apio și bacon afumat, pentru un preparat consistent, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină.
Pentru 6-8 porții ai nevoie de:
Într-o tigaie, baconul se gătește până devine rumen și crocant, apoi se scoate pe șervețele absorbante.
Între timp, într-o oală mare se pun:
Legumele se acoperă cu apă și se fierb aproximativ 25 de minute, până devin fragede.
După ce supa începe să clocotească, se adaugă tăițeii, amestecând constant pentru a nu se lipi între ei.
La final se adaugă laptele și untul, iar supa se mai fierbe 10-15 minute, până când tăițeii sunt gătiți complet.
Baconul crocant se presară deasupra înainte de servire.
În multe rețete germane și americane vechi, această supă este preparată cu „rivels”, niște tăiței rustici foarte mici, făcuți rapid în casă.
Făina se pune pe un blat sau tocător, iar în centru se face o adâncitură.
Se adaugă oul și sarea, apoi ingredientele se amestecă manual până rezultă un aluat dens.
Aluatul se frământă foarte puțin, apoi se taie în bucăți mici care se adaugă direct în supă.
Rețetele pe bază de cartofi și lapte sunt foarte răspândite în bucătăria germană și central-europeană, mai ales în zonele rurale, unde mesele trebuiau să fie consistente, ieftine, ușor de preparat, hrănitoare.
Cartofii oferă sațietate, baconul adaugă gust și grăsime, iar laptele transformă supa într-un preparat mai cremos și mai bogat.
Supa poate fi modificată ușor în funcție de preferințe:
Unii bucătari adaugă și morcov sau usturoi pentru un gust mai intens.
