Un preparat potrivit mai ales pentru zilele răcoroase, supa germană de cartofi combină ingrediente simple precum baconul crocant, cartofii și tăițeii fini într-o rețetă sățioasă și reconfortantă. Inspirată din bucătăria tradițională germană, această supă are un gust rustic și o textură cremoasă, obținută din combinația de legume, lapte și unt, potrivit Almanac.

Cartofii stau la baza multor preparate populare din Europa Centrală, iar în această rețetă sunt completați de ceapă, apio și bacon afumat, pentru un preparat consistent, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Ingrediente pentru supa germană de cartofi

Pentru 6-8 porții ai nevoie de:

3 felii de bacon, tăiate cubulețe

3 căni de cartofi curățați și tăiați cuburi

1 ceapă tocată fin

2 tije de apio tocate fin

1/2 linguriță sare

piper proaspăt măcinat

2 căni de tăiței cu ou sau tăiței de casă

2 căni de lapte

3 linguri de unt

Cum se prepară

Într-o tigaie, baconul se gătește până devine rumen și crocant, apoi se scoate pe șervețele absorbante.

Între timp, într-o oală mare se pun:

cartofii

ceapa

țelina apio

sarea

piperul

Legumele se acoperă cu apă și se fierb aproximativ 25 de minute, până devin fragede.

După ce supa începe să clocotească, se adaugă tăițeii, amestecând constant pentru a nu se lipi între ei.

La final se adaugă laptele și untul, iar supa se mai fierbe 10-15 minute, până când tăițeii sunt gătiți complet.

Baconul crocant se presară deasupra înainte de servire.

Cum faci acasă „rivels”, tăițeii tradiționali pentru supă

În multe rețete germane și americane vechi, această supă este preparată cu „rivels”, niște tăiței rustici foarte mici, făcuți rapid în casă.

Ingrediente pentru rivels

1 cană făină

1 ou

1 linguriță sare

Mod de preparare

Făina se pune pe un blat sau tocător, iar în centru se face o adâncitură.

Se adaugă oul și sarea, apoi ingredientele se amestecă manual până rezultă un aluat dens.

Aluatul se frământă foarte puțin, apoi se taie în bucăți mici care se adaugă direct în supă.

De ce este atât de populară această supă

Rețetele pe bază de cartofi și lapte sunt foarte răspândite în bucătăria germană și central-europeană, mai ales în zonele rurale, unde mesele trebuiau să fie consistente, ieftine, ușor de preparat, hrănitoare.

Cartofii oferă sațietate, baconul adaugă gust și grăsime, iar laptele transformă supa într-un preparat mai cremos și mai bogat.

Cum poți adapta rețeta

Supa poate fi modificată ușor în funcție de preferințe:

se poate adăuga pătrunjel proaspăt

baconul poate fi înlocuit cu șuncă afumată

pentru extra consistență se pot adăuga mai mulți cartofi

laptele poate fi înlocuit parțial cu smântână pentru o textură mai bogată

Unii bucătari adaugă și morcov sau usturoi pentru un gust mai intens.