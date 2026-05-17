Tot mai multe persoane diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2 folosesc Ozempic pentru controlul glicemiei, iar în unele situații tratamentul este asociat și cu scăderea în greutate.

“Medicamentul Ozempic, cunoscut prin substanța activă semaglutidă, acționează prin stimularea secreției de insulină, reducerea apetitului și încetinirea golirii stomacului. Tocmai de aceea, alimentația are un rol important în toleranța tratamentului și în menținerea unui control glicemic stabil”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța.

Atenție nu doar la alimente, ci și la dimensiunea porțiilor!

În timpul tratamentului cu Ozempic, mesele foarte bogate în zahăr, grăsimi sau consumate în cantități mari pot accentua reacțiile adverse digestive.

“Greața, balonarea, refluxul gastric, senzația de stomac plin sau vărsăturile sunt simptome care pot apărea mai ales la începutul tratamentului sau după creșterea dozei. De aceea, persoanele cu diabet ar trebui să fie atente nu doar la ce mănâncă, ci și la dimensiunea porțiilor și la ritmul meselor. Chiar și alimentele considerate sănătoase pot produce disconfort dacă sunt consumate în cantitate mare. Persoanele care folosesc Ozempic tolerează de obicei mai bine mesele mici, regulate, consumate lent. Mesele voluminoase pot provoca senzație intensă de plenitudine, greață sau chiar vărsături”, spune medicul.

Faceți Ozempic? Limitați dulciurile, pâinea, prăjelile și mezelurile

Zahărul și carbohidrații cu absorbție rapidă ar trebui limitați. Sucurile îndulcite, dulciurile, produsele de cofetărie, patiseria, pâinea albă și cerealele ultraprocesate pot, de asemenea, determina creșteri rapide ale glicemiei, urmate uneori de scăderi bruște.

“La persoanele cu diabet zaharat de tip 2, aceste fluctuații pot îngreuna controlul metabolic, chiar dacă tratamentul este corect administrat. Mesele foarte grase sau prăjite pot fi greu tolerate. Fast-food-ul, cartofii prăjiți, mezelurile grase, sosurile grele și alimentele ultraprocesate încetinesc digestia și pot accentua senzația de greață. Pentru că Ozempic încetinește deja golirea gastrică, aceste alimente pot rămâne mai mult timp în stomac și pot favoriza refluxul, balonarea și disconfortul abdominal”, explică dr. Sorina Ispas.

Alcoolul destabilizează glicemia și crește riscul de pancreatită

Consumul excesiv de alcool trebuie evitat, mai ales la pacienții care folosesc și insulină sau alte medicamente antidiabetice. “Alcoolul poate destabiliza glicemia, poate favoriza hipoglicemia și poate crește riscul de deshidratare. De asemenea, în anumite situații, consumul important de alcool poate crește riscul de pancreatită, o complicație care necesită evaluare medicală rapidă”, avertizează medicul.

Hidratarea cu apă, cea mai bună

De asemenea, băuturile carbogazoase și foarte dulci pot agrava balonarea și refluxul gastric. “În locul acestora, este recomandată hidratarea cu apă, ceaiuri neîndulcite sau alte băuturi fără zahăr adăugat. Hidratarea este importantă mai ales dacă apar greață, vărsături sau scăderea aportului alimentar”, ne sfătuiește specialistul.

Proteinele slabe și fibrele, ideale în tratamentul cu Ozempic

Pentru o toleranță mai bună a tratamentului cu Ozempic, dar și pentru o scădere ponderală sănătoasă, alimentația ar trebui să includă proteine slabe, legume, fibre și carbohidrați cu absorbție lentă.

“Ouăle, iaurtul grecesc, brânza cottage, carnea de pui sau curcan, peștele, tofu, lintea, năutul și fasolea pot ajuta la menținerea sațietății și la protejarea masei musculare în timpul scăderii în greutate. Și legumele sunt importante, dar trebuie adaptate toleranței digestive. Broccoli, dovleceii, spanacul, fasolea verde, castraveții, ardeiul sau salata verde pot susține aportul de fibre și controlul apetitului. Totuși, la persoanele care au balonare sau greață, legumele gătite pot fi mai bine tolerate decât cele crude”, spune medicul.

Porțiile mici de ovăz sau pâine integrală mențin glicemia stabilă

Carbohidrații cu absorbție lentă, precum ovăzul, quinoa, orezul brun, cartoful dulce, pâinea integrală, merele sau fructele de pădure, pot ajuta la menținerea unei glicemii mai stabile. “Secretul este, însă, tot porția. Cantitățile moderate, împărțite în mese echilibrate, sunt mai potrivite decât mesele rare și abundente”, recomandă dr. Ispas.

Fără abuz de avocado sau pește gras

Grăsimile sănătoase, precum avocado, nucile, semințele, uleiul de măsline sau peștele gras, pot face parte din alimentație, dar în cantități moderate. Chiar dacă sunt benefice pentru sănătatea cardiovasculară, excesul de grăsimi la o singură masă poate accentua greața la persoanele aflate sub tratament cu Ozempic, mai spune medicul.

Ozempic, un tratament eficient în diabet

Pacienții trebuie să contacteze medicul dacă, pe durata tratamentului cu Ozempic, apar vărsături persistente, dureri abdominale severe, imposibilitatea de a se alimenta, hipoglicemii repetate sau semne de deshidratare.”Ozempic poate fi un tratament eficient pentru diabetul zaharat de tip 2, însă rezultatele depind și de modul în care pacientul își adaptează alimentația, porțiile și stilul de viață”, explică dr. Sorina Ispas.