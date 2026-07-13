Peste 200 de iubitori ai jazzului au descoperit sâmbătă, 11 iulie, gusturile autentice ale Banatului, în cadrul unui atelier culinar desfășurat pe parcursul a nouă ore în Poiana Lupului, la Gărâna Jazz Festival. Evenimentul, parte a proiectului cultural „Banatul e fruntea în bucate!”, a adus în fața publicului rețete tradiționale, demonstrații culinare și povești despre patrimoniul gastronomic al Banatului istoric.

Atelierul, organizat de Cronicari Digitali prin platforma Amintiri Gustoase, a fost coordonat de Laura Laurențiu, alături de chef Florin Kiss și echipa Amintiri Gustoase. Programul a început cu un mic dejun bănățean și a continuat cu demonstrații culinare la chef’s table și un atelier interactiv în care participanții au pregătit și degustat preparate reprezentative pentru regiune.

Printre rețetele prezentate s-au numărat Țușpais dă ludăiță cu bundaș, părădaisă și verdețuri din grădină, dar și un prânz inspirat din tradiția locală, cu pork belly cu șoric crocant, crumpi rântăliți, cremă de hrean cu smântână și mere caramelizate. Desertul a fost reprezentat de Topfennudli cu Rote Grütze, un preparat cu influențe șvăbești.

La atelier au participat creatori de conținut, influenceri, muzicieni, jurnaliști și vizitatori ai festivalului, care au avut ocazia să afle și semnificația unor regionalisme bănățene. Astfel, țușpaisul este un preparat din legume, ludăița înseamnă dovlecel, bundașul este pâinea trecută prin ou și prăjită, părădaisa este roșia, iar crumpii sunt cartofii.

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„Banatul se înțelege cel mai bine la masă. În fiecare rețetă se întâlnesc familii, limbi, comunități și diferite feluri de a trăi împreună. Pentru mine, bucuria acestui workshop a fost că publicul de la Gărâna a intrat direct în povestea Banatului”, a declarat Laura Laurențiu.

Evenimentul face parte din proiectul „Banatul e fruntea în bucate! FR.ON.TEM. Monografie digitală. Hrană. Cultură. Comunități”, dedicat documentării patrimoniului gastronomic al Banatului istoric. Inițiativa urmărește realizarea unei monografii digitale care va reuni rețete, povești, podcasturi video, regionalisme și materiale multimedia despre comunitățile etnice din regiune.

„Banatul are șansa de a-și spune povestea gastronomică europeană prin ceea ce are mai autentic: comunități, memorie, diversitate și ospitalitate. Astfel de proiecte reconectează publicul cu patrimoniul viu al regiunii și arată că gastronomia bănățeană este, înainte de toate, o expresie a conviețuirii și a identității locale”, a declarat Simona Neumann, director general Visit Timiș și manager al programului „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”.

Proiectul este organizat de Cronicari Digitali, prin Asociația HUMART, și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. G4Food.ro se numără printre partenerii media ai inițiativei.