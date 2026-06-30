Lidl România anunță că în sezonul 2026 va comercializa exclusiv roșii provenite de la producători români și estimează o creștere de aproximativ 30% a volumului achizițiilor față de anul trecut. Dacă estimarea se va confirma, va fi cel mai mare volum de roșii românești cumpărat de retailer în cei 15 ani de activitate pe piața locală.

Anunțul vine după ce, în 2025, compania a raportat o creștere de 38% a cantității de roșii românești achiziționate comparativ cu anul precedent.

În acest sezon, retailerul colaborează cu 127 de producători și furnizori locali din 12 județe: Timiș, Alba, Hunedoara, Suceava, Galați, Bacău, Buzău, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Olt și Teleorman.

La raft vor fi disponibile nouă tipuri de roșii cultivate în România, care reunesc 29 de soiuri, dintre care 12 sunt roșii cherry. Sortimentul include atât soiuri consacrate, cât și varietăți speciale.

Potrivit companiei, extinderea colaborării cu producătorii locali are rolul de a asigura o perioadă cât mai lungă în care consumatorii pot găsi exclusiv roșii românești în magazine. Retailerul susține că aceste parteneriate oferă fermierilor o piață de desfacere stabilă, care le permite să investească în dezvoltarea producției.

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Lidl precizează că toți furnizorii de fructe și legume dețin certificarea GLOBAL G.A.P., iar fiecare lot de roșii este verificat prin analize de laborator. Compania afirmă că aplică standarde interne privind reziduurile de pesticide mai stricte decât limitele maxime prevăzute de legislația europeană, solicitând ca acestea să fie sub o treime din nivelul maxim admis.

De la începutul sezonului, Lidl spune că a efectuat 71 de analize asupra roșiilor din oferta sa, iar toate probele au fost declarate conforme.

Potrivit unui studiu YouGov realizat pentru anul 2025, citat de companie, Lidl a fost lider pe piața fructelor și legumelor proaspete din România în funcție de valoarea vânzărilor.