Conacul de la Zăgujeni, din județul Caraș-Severin, aflat la doar zece kilometri de Caransebeș, și-a redeschis porțile, de această dată pentru un eveniment gastronomic. Sâmbătă, 11 iulie, aici a avut loc o nouă ediție a Banat Brunch, eveniment dedicat gastronomiei locale și patrimoniului. Cei care au trecut pragul conacului au putut gusta produse locale, de la preparate simple, specifice verii, până la specialități reinterpretate.

Bucătărie tradițională cu influențe din călătoriile prin lume

„Noi ne-am dorit să fie un eveniment ca la noi acasă. De aceea, tot ce am pus pe masă este inspirat din bucătăria tradițională de aici, unde am crescut, dar și din călătoriile noastre prin lume. Avem pită cu unsoare, într-o variantă mai modernă, salată de vinete, coaste în bere, mălai cu brânză, faimoasele prăjituri specifice Banatului, pandișpan cu cireșe și vișine culese din grădina noastră. Avem un gulaș cu carne de vită, găluște și cartofi, care merge perfect cu pită de casă de la Sadova.

Avem și zacuscă, unt cu trufe și infuzie de urzici, iar la desert macarons făcute chiar aici, în sat, de o studentă la Medicină. Mai avem și salata Conacului, preparată din pepene roșu, caș dulce și mentă proaspătă din curte, cu fistic, ulei de măsline și oțet balsamic. Este o rețetă pe care am descoperit-o în Santorini. Alături de noi sunt și producători din Caraș-Severin, un apicultor din satul vecin, dar și producători de siropuri deosebite și dulceață de cireșe amare”, a declarat pentru G4Food Raluca Paicu, gazda evenimentului.

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Banat Brunch, parte din drumul spre titlul de Regiune Gastronomică Europeană

Banat Brunch este unul dintre proiectele care vor căpăta o amploare și mai mare până în 2028, anul în care Banatul va deține titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Evenimentele sunt organizate în sate din întreaga regiune, atât în județul Timiș, cât și în Caraș-Severin.

„Folosim gastronomia locală pentru a pune în valoare patrimoniul, iar de această dată vorbim despre Conacul de la Zăgujeni. Banat Brunch se dezvoltă în tot Banatul și încercăm să descoperim cât mai bine această regiune. Evenimentele respectă un concept: după masa cu produse locale urmează tururi ghidate prin sat și ateliere. Cel puțin un fel de mâncare trebuie să fie legat de locul în care se desfășoară evenimentul. Fiecare ediție reprezintă un reper atât pe harta geografică, cât și pe cea a gastronomiei bănățene, pentru a crea nu doar până în 2028, ci mai ales după acest moment, locuri și evenimente care să aducă oamenii împreună și să genereze un flux turistic.

Următoarea ediție Banat Brunch va avea loc după luna august, în zona Pădureni, aproape de Timișoara, unde vom fi găzduiți de un mic producător local. Apoi vom merge în comuna Margina, unde satul Temerești, unul dintre cele nouă sate aparținătoare, va organiza un Banat Brunch. Aceste evenimente sunt deja anunțate, dar vor urma și altele”, a declarat Delia Barbu, organizatoarea Banat Brunch.



Un conac cu aproape două secole de istorie

Ridicat între anii 1835 și 1850 de familia nobiliară Kopal, pe un domeniu achiziționat încă din 1808 de descendenții familiei Jakabffy din Gherla, conacul a fost extins de-a lungul timpului și a beneficiat de seră, parc și piscină. Proprietatea a trecut ulterior în posesia baronesei Hermine von der Heydte, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost ocupată de trupele sovietice.

În perioada comunistă, conacul a devenit sediu agricol, iar după Revoluție a găzduit Agromec. Din 2023, clădirea are un nou proprietar, care a demarat un amplu proces de renovare și revitalizare, cu scopul de a reda conacului rolul de reper cultural și turistic al comunității.

Conacul de la Zăgujeni va găzdui, în luna septembrie, cea de-a treia ediție a Festivalului Zestrea, eveniment dedicat patrimoniului, tradițiilor și valorilor autentice ale Banatului.