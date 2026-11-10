Prima fermă de stridii de pe litoralul românesc a fost populată. Când ar putea ajunge pe mesele din restaurante

10 nov. 2026, Articole / Reportaje
Prima fermă de stridii de pe litoralul românesc a fost populată. Când ar putea ajunge pe mesele din restaurante
Foto: Sporty Choco
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum funcționează ferma și care este ciclul de creștere
  2. De ce stridiile din Marea Neagră ar fi de calitate superioară
  3. Acvacultura marină din România, planuri de viitor

România face un pas important spre dezvoltarea acvaculturii marine. Prima fermă de stridii din țară a fost populată oficial, primele 100 de kilograme de moluște aduse din Franța fiind scufundate în apele Mării Negre, în largul coastei, între Agigea și Eforie, anunță Știrile PROTV.

Dacă totul va decurge conform planului, în termen de aproximativ un an vom putea consuma stridii 100% românești, crescute direct în apele noastre.

Cum funcționează ferma și care este ciclul de creștere

Investiția inițială în acest proiect se ridică la aproximativ 20.000 de euro, iar ferma se întinde pe o fâșie lungă de 100 de metri.

Stridiile au fost introduse în cutii cilindrice speciale și fixate sub apă, la o adâncime de aproximativ cinci metri.

În momentul populării, o stridie are o greutate de circa 10 grame. Specialiștii estimează că, după un an de maturare în mare, moluștele vor ajunge la greutatea optimă de consum, de aproximativ 100 de grame bucata.

Unul dintre principalele teste pentru această primă recoltă este rezistența pe timpul iernii. Investitorii recunosc că principalele temeri sunt legate de furtuni, vânturile puternice și valurile mari de la malul mării.

De ce stridiile din Marea Neagră ar fi de calitate superioară

Inițiativa a devenit posibilă în urma unor experimente prealabile realizate de Institutul de Cercetări Marine (INCDM) din Constanța, care a demonstrat că mediul marin local este propice pentru această cultură.

Cercetătorii subliniază că stridiile autohtone s-ar putea dovedi chiar mai gustoase decât cele din Marea Mediterană. Explicația ține de bogăția Mării Negre în fitoplancton, care oferă o sursă hrănitoare și extrem de bogată pentru moluște, asigurând un procent ridicat de carne de calitate superioară.

Cercetătorii de la INCDM vor monitoriza lunar evoluția culturii prin expediții dedicate, verificând starea moluștelor și asigurându-se că amplasamentul ales, considerat destul de bine adăpostit, va face față condițiilor meteo nefavorabile.

Acvacultura marină din România, planuri de viitor

Succesul acestei inițiative deschide apetitul și altor antreprenori locali. Un alt investitor a închiriat deja 2,5 hectare de luciu de apă cu intenția de a dezvolta proiecte similare în viitor.

La nivel național, interesul pentru fermele marine este în creștere. Administrația Națională „Apele Române” a scos la licitație suprafețe importante de luciu de apă: din cele 42 de hectare inițiale, 32 sunt în prezent închiriate, fiind active opt contracte (două dedicate cultivării moluștelor și șase pentru piscicultură). Deși o sesțiune ulterioară de licitație pentru alte 30 de hectare nu a atras oferte, succesul primei fermi de stridii ar putea impulsiona noi investiții în economia albastră a României.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
09 nov.
ANSVSA reconfirmă parteneriatul strategic cu piața algeriană, o soluție pentru zootehnia românească
ANSVSA reconfirmă parteneriatul strategic cu piața algeriană, o soluție pentru zootehnia românească
Articole / Reportaje
09 nov.
Un fruct exotic se cultivă cu succes la Dăbuleni / Un pom costă 60 de lei și poate rodi 200 de ani
Un fruct exotic se cultivă cu succes la Dăbuleni / Un pom costă 60 de lei și poate rodi 200 de ani
Articole / Reportaje
09 nov.
Cât va costa carnea de porc de Crăciun / Prețul la poarta fermei a scăzut cu 21%, iar fermierii se tem că nu își vor acoperi nici măcar costurile de producție
Cât va costa carnea de porc de Crăciun / Prețul la poarta fermei a scăzut cu 21%, iar fermierii se tem că nu își vor acoperi nici măcar costurile de producție
Articole / Reportaje
09 nov.
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
Articole / Reportaje
09 nov.
Documente CNSAS: Canibalism și pericol de moarte în fermele din Cluj din cauza lipsei de hrană / Cum arăta în realitate dezastrul din zootehnia comunistă în 1986
Documente CNSAS: Canibalism și pericol de moarte în fermele din Cluj din cauza lipsei de hrană / Cum arăta în realitate dezastrul din zootehnia comunistă în 1986

Cele mai noi articole

Ce mănâncă într-o zi un expert în nutriție / De la ouă și pâine de secară la fasole, sardine și paste la cină, un meniu zilnic aprobat de nutriționist
Ce mănâncă într-o zi un expert în nutriție / De la ouă și pâine de secară la fasole, sardine și paste la cină, un meniu zilnic aprobat de nutriționist
Sarea cu mai puțin sodiu poate ajuta la scăderea tensiunii / Înlocuitorii pe bază de potasiu ar putea apărea în tot mai multe alimente
Sarea cu mai puțin sodiu poate ajuta la scăderea tensiunii / Înlocuitorii pe bază de potasiu ar putea apărea în tot mai multe alimente
Secretul pentru a mânca mai puțin fără să suferi de foame. „Hara Hachi Bu”, metoda din Okinawa, una dintre celebrele „zone albastre” ale longevității
Secretul pentru a mânca mai puțin fără să suferi de foame. „Hara Hachi Bu”, metoda din Okinawa, una dintre celebrele „zone albastre” ale longevității
Cât potasiu ar trebui să consumi zilnic pentru o tensiune arterială sănătoasă / Câteva banane ar putea acoperi necesarul zilnic
Cât potasiu ar trebui să consumi zilnic pentru o tensiune arterială sănătoasă / Câteva banane ar putea acoperi necesarul zilnic
STUDIU | Postul intermitent nu oferă un avantaj suplimentar pentru ficat. Mai important este să slăbești și chiar și o scădere de 5% din greutatea corporală vine cu beneficii
STUDIU | Postul intermitent nu oferă un avantaj suplimentar pentru ficat. Mai important este să slăbești și chiar și o scădere de 5% din greutatea corporală vine cu beneficii