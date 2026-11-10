România face un pas important spre dezvoltarea acvaculturii marine. Prima fermă de stridii din țară a fost populată oficial, primele 100 de kilograme de moluște aduse din Franța fiind scufundate în apele Mării Negre, în largul coastei, între Agigea și Eforie, anunță Știrile PROTV.

Dacă totul va decurge conform planului, în termen de aproximativ un an vom putea consuma stridii 100% românești, crescute direct în apele noastre.

Cum funcționează ferma și care este ciclul de creștere

Investiția inițială în acest proiect se ridică la aproximativ 20.000 de euro, iar ferma se întinde pe o fâșie lungă de 100 de metri.

Stridiile au fost introduse în cutii cilindrice speciale și fixate sub apă, la o adâncime de aproximativ cinci metri.

În momentul populării, o stridie are o greutate de circa 10 grame. Specialiștii estimează că, după un an de maturare în mare, moluștele vor ajunge la greutatea optimă de consum, de aproximativ 100 de grame bucata.

Unul dintre principalele teste pentru această primă recoltă este rezistența pe timpul iernii. Investitorii recunosc că principalele temeri sunt legate de furtuni, vânturile puternice și valurile mari de la malul mării.

De ce stridiile din Marea Neagră ar fi de calitate superioară

Inițiativa a devenit posibilă în urma unor experimente prealabile realizate de Institutul de Cercetări Marine (INCDM) din Constanța, care a demonstrat că mediul marin local este propice pentru această cultură.

Cercetătorii subliniază că stridiile autohtone s-ar putea dovedi chiar mai gustoase decât cele din Marea Mediterană. Explicația ține de bogăția Mării Negre în fitoplancton, care oferă o sursă hrănitoare și extrem de bogată pentru moluște, asigurând un procent ridicat de carne de calitate superioară.

Cercetătorii de la INCDM vor monitoriza lunar evoluția culturii prin expediții dedicate, verificând starea moluștelor și asigurându-se că amplasamentul ales, considerat destul de bine adăpostit, va face față condițiilor meteo nefavorabile.

Acvacultura marină din România, planuri de viitor

Succesul acestei inițiative deschide apetitul și altor antreprenori locali. Un alt investitor a închiriat deja 2,5 hectare de luciu de apă cu intenția de a dezvolta proiecte similare în viitor.

La nivel național, interesul pentru fermele marine este în creștere. Administrația Națională „Apele Române” a scos la licitație suprafețe importante de luciu de apă: din cele 42 de hectare inițiale, 32 sunt în prezent închiriate, fiind active opt contracte (două dedicate cultivării moluștelor și șase pentru piscicultură). Deși o sesțiune ulterioară de licitație pentru alte 30 de hectare nu a atras oferte, succesul primei fermi de stridii ar putea impulsiona noi investiții în economia albastră a României.