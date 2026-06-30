Agricultura românească traversează o perioadă de transformare accelerată, în care fermele mici și mijlocii sunt tot mai des absorbite de jucători mai puternici, iar distribuitorii cu resurse financiare solide își consolidează poziția în piață.

Este analiza făcută de Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, în cadrul podcastului „Agricultura în schimbare”, unde a vorbit despre schimbările structurale din agribusiness și despre nevoia unei piețe mai transparente.

Potrivit acestuia, procesul de consolidare este deja vizibil și va continua în următorii ani.

„Fermierii care încep să aibă probleme și își vând afacerea unui fermier mai mare”

„Vedem un proces de consolidare la nivelul fermelor, fermieri care încep să aibă probleme și își vând afacerea unui fermier mai mare. Vedem o consolidare la nivelul fermelor”, a declarat Liviu Dobre.

Același fenomen se manifestă și în zona distribuției de inputuri agricole, unde avantajul competitiv îl au companiile care dispun de capital și pot susține finanțarea fermierilor.

„Distribuitorii care au o putere financiară și înțeleg riscul de credit, pentru că până la urmă și dau un credit fermierilor, câștigă teren. Da, este o consolidare”, a explicat CEO-ul Agricover Holding.

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În opinia sa, această evoluție este firească într-o economie de piață, chiar dacă presupune dispariția unor afaceri care nu reușesc să se adapteze la noile condiții economice.

„Sigur că sunt business-uri care cad, dar până la urmă suntem într-o piață în care trebuie să te adaptezi”, a punctat Liviu Dobre.

Acesta recunoaște însă că schimbările generează presiune în întregul sector agricol.

„Este un stres în zona asta”, a afirmat el, referindu-se la dificultățile prin care trec atât fermierii, cât și companiile din agribusiness.

Practicile comerciale trebuie schimbate

Pe lângă consolidarea pieței, Liviu Dobre atrage atenția asupra unor practici comerciale care, în opinia sa, nu mai răspund realităților actuale și creează confuzie pentru fermieri.

„Se mai adaugă niște practici comerciale care nu sunt corectate, care la vremea lor au avut sens, dar acum nu mai au sens”, spune acesta.

Printre exemplele oferite se numără sistemele de facturare, voucherele sau diversele scheme de gratuități folosite de distribuitori pentru atragerea clienților.

„O transparentizare a pieței se impune!”

„Fiecare distribuitor a încercat să-și definească o politică comercială, cu facturări, sisteme de vouchere, sisteme de gratuități, care finalmente în curtea fermierului se traduc printr-un fermier care nu poate să compare foarte ușor ce primește”, a explicat CEO-ul Agricover.

În acest context, Liviu Dobre consideră că piața are nevoie de reguli mai clare și de o mai mare transparență în relația dintre furnizori și agricultori.

„O transparentizare a pieței, după părerea noastră, se impune. Am și vorbit pe tema asta”, a concluzionat acesta.

Declarațiile vin într-un moment în care agricultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcată de presiuni financiare, volatilitatea prețurilor și accesul tot mai dificil la finanțare. În acest context, consolidarea fermelor și profesionalizarea pieței sunt văzute de tot mai mulți actori din industrie drept procese inevitabile.