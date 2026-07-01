Creșterea accelerată a costurilor de producție pune o presiune tot mai mare asupra fermelor din România, iar pragul de rentabilitate este din ce în ce mai greu de atins.
Avertismentul vine de la Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, care a explicat, în cadrul podcastului „Agricultura în schimbare”, că majorarea cheltuielilor din ultimul an reduce considerabil profitabilitatea fermierilor, chiar și în condițiile unor recolte bune.
Potrivit acestuia, costurile directe de producție au crescut semnificativ într-un singur an.
„Anul trecut vorbeam de costuri directe în ferme de aproximativ 3.500 de lei pe hectar, în medie, pe toate culturile. Anul acesta ne ducem, mai degrabă, spre 5.000 de lei la hectar”, a declarat Liviu Dobre.
În acest context, nivelul actual al prețurilor la cereale nu reușește să compenseze creșterea costurilor.
„Dacă ne uităm în oglindă la prețul grâului, de exemplu, la aproximativ 1.000 de lei pe tonă, asta înseamnă că la o producție de cinci tone la hectar fermierul nu-și acoperă decât cheltuielile directe”, a explicat CEO-ul Agricover Holding.
Cu alte cuvinte, o recoltă care în urmă cu câțiva ani putea fi considerată satisfăcătoare din punct de vedere economic nu mai garantează astăzi profit.
„Profitabilitatea în ferme scade, iar nivelul de productivitate care să-i aducă fermierului un rezultat zero este deja destul de sus”, a subliniat Liviu Dobre, în cadrul podcastului „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.
Acesta atrage atenția că agricultorii trebuie să obțină producții tot mai mari pentru a rămâne competitivi, în timp ce sunt nevoiți să gestioneze costuri în creștere pentru inputuri, combustibil, finanțare și alte cheltuieli operaționale.
Declarațiilelui Liviu Dobre vin într-un moment în care fermierii se pregătesc pentru campania de recoltare, iar evoluția prețurilor cerealelor și nivelul costurilor de producție vor influența decisiv rezultatele financiare ale exploatațiilor agricole în 2026.
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