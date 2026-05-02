O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano drept garanție pentru împrumuturi, într-un sistem care funcționează de peste 70 de ani. În seifurile instituției sunt depozitate sute de mii de roți de brânză, evaluate la sute de milioane de dolari, potrivit CNN.

Italienii, renumiți pentru tradiția lor în producția de brânzeturi, au dezvoltat un mecanism financiar neobișnuit: folosesc parmezanul ca activ de garanție. În prezent, aproximativ 500.000 de roți de brânză sunt păstrate în condiții speciale, valoarea totală fiind estimată la circa 400 de milioane de dolari.

Banca se află în regiunea Emilia-Romagna, locul de origine al celebrului Parmigiano Reggiano, și funcționează încă din 1953 după un model considerat unic la nivel global.

Antonia Mortensen, CNN: „Oamenii folosesc această brânză pentru a obține împrumuturi bancare, mai exact o folosesc drept garanție. Noi ne aflăm acum într-un seif de brânzeturi. Este practic un seif de înaltă securitate, cu climat controlat, care protejează brânza, vorbim de parmezan pentru că ne aflăm în Emilia-Romagna, singurul loc din lume în care este permisă producerea de Parmigiano Reggiano.”

Cum funcționează împrumuturile garantate cu parmezan

Mecanismul este simplu și adaptat specificului industriei locale. Producătorii de Parmigiano Reggiano pot depune roțile de brânză la bancă, folosindu-le drept garanție pentru finanțare.

Valoarea împrumutului este stabilită în funcție de prețul brânzei la momentul solicitării, astfel încât suma primită reflectă valoarea reală a produsului aflat în depozit.

Giancarlo Ravanetti, director general, Magazzini Generali delle Tagliate, Credito Emiliano: „În Italia, sunt produse anual 4 milioane de roți de Parmigiano Reggiano, în fiecare an. Acestea sunt ținute la maturat de la 12 luni până la 40 de ani. Iar aici, din punct de vedere logistic, putem primi 2,3 milioane de roți de parmezan.”

După ce împrumutul este rambursat, producătorii își recuperează marfa. Dacă însă apar probleme la plată, banca poate valorifica brânza pentru a-și acoperi pierderile.

Presiuni în industrie: costuri mai mari și taxe la export

În ciuda acestui sistem ingenios, producătorii italieni se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Exporturile, în special către Statele Unite, sunt afectate de taxe vamale ridicate și costuri logistice în creștere.

Paolo Ganzerli, director vânzări internaționale, Granterre: „Dacă vorbim de piața americană, acum trebuie să ne descurcăm cu aceste taxe vamale foarte mari. Acum sunt de 10%, dar anul trecut au fost chiar și de 15%. Apoi, costul transportului a crescut considerabil, în special acum, din cauza războiului din Iran, a devenit extrem de greu de suportat.”

În acest context, tot mai mulți producători aleg să apeleze la acest tip de finanțare, folosind parmezanul nu doar ca produs alimentar premium, ci și ca instrument economic.