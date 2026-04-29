Strugurii sunt printre cele mai accesibile și consumate fructe, dar dincolo de gustul lor dulce, cercetările recente sugerează că ar putea avea beneficii importante pentru sănătate, de la inimă și creier până la oase și microbiomul intestinal, potrivit huffingtonpost.

Deși termenul „superaliment” este adesea folosit în exces, un articol publicat în revista științifică Journal of Agricultural and Food Chemistry atrage atenția că, în cazul strugurilor, există suficiente date care susțin această etichetă.

„Pe baza datelor științifice existente, strugurii merită un loc important în categoria superalimentelor”, notează autorii.

Totuși, majoritatea cercetărilor subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma pe deplin aceste efecte.

Ce beneficii ar putea avea strugurii

Pot contribui la sănătatea oaselor

Un studiu din 2015 realizat pe animale a arătat că o dietă care include struguri poate încetini degradarea osoasă și îmbunătăți utilizarea calciului, ceea ce duce la o calitate mai bună a oaselor.

- articolul continuă mai jos -

În plus, resveratrolul,un compus prezent în special în strugurii roșii și mov, a fost asociat, în unele studii, cu îmbunătățirea densității osoase la femeile aflate la menopauză, categorie cu risc crescut de osteoporoză.

Strugurii conțin și nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, precum potasiu, mangan și vitaminele B, C și K.

Pot susține sănătatea inimii

Strugurii sunt bogați în polifenoli, antioxidanți care pot reduce riscul de boli cardiovasculare.

Printre aceștia se numără flavonoidele, acizii fenolici și resveratrolul, compuși care au fost asociați cu reducerea inflamației și îmbunătățirea sănătății vaselor de sânge.

De asemenea, strugurii conțin o gamă largă de fitonutrienți (precum catechinele, quercetina sau antocianinele), care pot contribui la scăderea colesterolului.

Ar putea avea efecte asupra memoriei și concentrării

Un studiu din 2017, realizat pe adulți în vârstă, a arătat că administrarea de extract de struguri timp de 12 săptămâni a fost asociată cu îmbunătățiri ale atenției, memoriei și limbajului.

Alte cercetări sugerează că sucul de struguri ar putea avea efecte rapide asupra stării de spirit și performanței cognitive, unele modificări fiind observate chiar la 20 de minute după consum.

Pot sprijini sănătatea digestivă

Strugurii par să aibă un impact pozitiv și asupra microbiomului intestinal. Unele studii au arătat că un consum echivalent cu trei porții de struguri pe zi poate crește prezența bacteriilor benefice din intestin.

Potrivit lui Zhaoping Li, specialist în nutriție clinică la UCLA, strugurii oferă nutrienți care „hrănesc bacteriile bune din intestin și contribuie la un microbiom mai echilibrat”. Acest efect este legat, în parte, de conținutul de fibre al fructului.

Strugurii nu sunt doar un fruct dulce și ușor de integrat în dietă, ci și o sursă de compuși bioactivi care pot susține mai multe funcții ale organismului.

De la sănătatea inimii și a oaselor până la digestie și funcțiile cognitive, beneficiile potențiale sunt susținute de cercetări, chiar dacă sunt necesare studii suplimentare pentru confirmare.

Într-un context în care multe „superalimente” sunt promovate fără baze solide, strugurii rămân una dintre opțiunile accesibile care au, totuși, argumente științifice în spate.