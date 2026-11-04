La 61 de ani, vedeta spaniolă de televiziune Pablo Motos menține un ritm fizic și mental de invidiat pentru a face față filmărilor zilnice ale celebrei emisiuni spaniole „El Hormiguero” (echivalentul „Furnicuțelor” din România). Prezentatorul combină antrenamentele zilnice de box, yoga și forță cu o disciplină alimentară riguroasă, axată pe ingrediente proaspete și proteine de calitate.

Dacă dimineața o începe cu o omletă generoasă (sau doar din albușuri), nuci și fructe goji, seara optează pentru o formulă nutritivă și ușor de digerat, gândită pentru refacerea musculară și obținerea unui somn odihnitor, scrie ABC.

Rețeta cinei lichide din cinci ingrediente

Producătorul emisiunii, Jorge Salvador, a dezvăluit în direct că prezentatorul a înlocuit cina obișnuită cu un shake proteic nutritiv, pe care echipa sa l-a botezat mai în glumă, mai în serios, „la papota”.

Pentru a prepara această cină lichidă sunt necesare doar cinci ingrediente:

Proteină din zer de lapte (cu aromă de ciocolată): Sursă de proteină de înaltă valoare biologică, esențială pentru menținerea masei musculare și generarea senzației de sațietate. Cacao pură: Bogată în flavonoide și antioxidanți puternici, ce combat stresul oxidativ și reduc inflamațiile din organism. Semințe de in: O sursă excelentă de fibre pentru sănătatea intestinală și acizi grași Omega-3 de origine vegetală, benefică pentru sistemul cardiovascular. Căpșuni: Furnizează o doză ridicată de vitamina C, sprijină sistemul imunitar și ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Lapte de ovăz: Aport de carbohidrați complecși și beta-glucani, care susțin digestia ușoară de seară și mențin colesterolul sub control.

De ce funcționează această cină înainte de somn?

Nutriționiștii recomandă ca ultima masă a zilei să fie una lejeră și consumată cu 1,5–2 ore înainte de culcare, permițând organismului să metabolizeze eficient glucoza și grăsimile.

Combinația aleasă de Pablo Motos oferă corpului toți aminoacizii esențiali necesari pentru regenerarea țesuturilor din timpul nopții, fără a suprasolicita sistemul digestiv înainte de odihnă.