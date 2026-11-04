Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire

Cofondatorul gigantului tehnologic Oracle, Larry Ellison, a reușit o performanță financiară istorică, devenind pentru scurt timp cel mai bogat om din lume și depășindu-l pe Elon Musk. Averea sa, stimulată de acțiunile pe care le deține la compania de software, a înregistrat o creștere spectaculoasă de peste 100 de miliarde de dolari, atingând borna de 393 de miliarde de dolari la deschiderea bursei de pe Wall Street, potrivit publicației spaniole elEconomista.

Ceea ce atrage însă atenția dincolo de cifrele din conturi este forma fizică remarcabilă a miliardarului. La vârsta de 82 de ani, Larry Ellison afișează o înfățișare și o energie pe care mulți le atribuie unei persoane de doar 50 de ani, fiind un adept convins al stilului de viață axat pe longevitate și prevenție.

Trauma din tinerețe care i-a schimbat viziunea despre viață

Obsesia fondatorului Oracle pentru menținerea tinereții și amânarea bătrâneții își are rădăcinile într-un eveniment tragic din perioada studenției, când mama sa adoptivă a murit din cauza cancerului. Această pierdere i-a marcat profund mentalitatea și i-a ghidat ulterior investițiile în știință.

„Moartea nu a avut niciodată sens pentru mine. Cum poate o persoană să fie prezentă, iar în clipa următoare pur și simplu să dispară, să nu mai existe?”, i-a mărturisit Larry Ellison biografului său, Mike Wilson.

Mânat de această filozofie, miliardarul a donat de-a lungul carierei sale aproximativ 350 de milioane de dolari către proiecte de cercetare științifică dedicate studierii procesului de îmbătrânire, geneticii și mecanismelor de prelungire a vieții.

Rutina drastică: Ceai verde, pește și ore întregi la sală

Lupta lui Ellison cu trecerea timpului nu se rezumă doar la finanțarea cercetărilor, ci se aplică zilnic prin alegeri stricte de nutriție și antrenament. Potrivit Business Insider, omul de afaceri petrece ore întregi în sala de fitness pentru a-și păstra tonusul muscular, mobilitatea și nivelul de energie.

Meniul său zilnic este extrem de disciplinat și se bazează pe ingrediente simple, recunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare. Lichidele ocupă un loc central, cu un consum ridicat de apă și ceai verde bogat în polifenoli, care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Alimentația sa are la bază peștele, o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 de înaltă calitate, esențiali pentru sănătatea cardiovasculară și cerebrală, completată de legume și fructe proaspete în cantități mari, fără alimente ultraprocesate sau zaharuri rafinate.