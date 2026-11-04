Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire

04 nov. 2026, Articole / Reportaje
Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Cofondatorul gigantului tehnologic Oracle, Larry Ellison, a reușit o performanță financiară istorică, devenind pentru scurt timp cel mai bogat om din lume și depășindu-l pe Elon Musk. Averea sa, stimulată de acțiunile pe care le deține la compania de software, a înregistrat o creștere spectaculoasă de peste 100 de miliarde de dolari, atingând borna de 393 de miliarde de dolari la deschiderea bursei de pe Wall Street, potrivit publicației spaniole elEconomista.

Ceea ce atrage însă atenția dincolo de cifrele din conturi este forma fizică remarcabilă a miliardarului. La vârsta de 82 de ani, Larry Ellison afișează o înfățișare și o energie pe care mulți le atribuie unei persoane de doar 50 de ani, fiind un adept convins al stilului de viață axat pe longevitate și prevenție.

Trauma din tinerețe care i-a schimbat viziunea despre viață

Obsesia fondatorului Oracle pentru menținerea tinereții și amânarea bătrâneții își are rădăcinile într-un eveniment tragic din perioada studenției, când mama sa adoptivă a murit din cauza cancerului. Această pierdere i-a marcat profund mentalitatea și i-a ghidat ulterior investițiile în știință.

„Moartea nu a avut niciodată sens pentru mine. Cum poate o persoană să fie prezentă, iar în clipa următoare pur și simplu să dispară, să nu mai existe?”, i-a mărturisit Larry Ellison biografului său, Mike Wilson.

larry-ellison oracle longevitate anti-aging stil-de-viata-sanatos

Foto Dreamstime

Mânat de această filozofie, miliardarul a donat de-a lungul carierei sale aproximativ 350 de milioane de dolari către proiecte de cercetare științifică dedicate studierii procesului de îmbătrânire, geneticii și mecanismelor de prelungire a vieții.

Rutina drastică: Ceai verde, pește și ore întregi la sală

Lupta lui Ellison cu trecerea timpului nu se rezumă doar la finanțarea cercetărilor, ci se aplică zilnic prin alegeri stricte de nutriție și antrenament. Potrivit Business Insider, omul de afaceri petrece ore întregi în sala de fitness pentru a-și păstra tonusul muscular, mobilitatea și nivelul de energie.

Meniul său zilnic este extrem de disciplinat și se bazează pe ingrediente simple, recunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare. Lichidele ocupă un loc central, cu un consum ridicat de apă și ceai verde bogat în polifenoli, care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Alimentația sa are la bază peștele, o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 de înaltă calitate, esențiali pentru sănătatea cardiovasculară și cerebrală, completată de legume și fructe proaspete în cantități mari, fără alimente ultraprocesate sau zaharuri rafinate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Rețete
04 nov.
ABC în bucătărie | De ce se înnegrește varza murată în butoi: Marea greșeală pe care o facem la saramură și trucul simplu care păstrează frunzele galbene și crocante pentru sarmale
ABC în bucătărie | De ce se înnegrește varza murată în butoi: Marea greșeală pe care o facem la saramură și trucul simplu care păstrează frunzele galbene și crocante pentru sarmale
Articole / Reportaje
04 nov.
Monstrul care mânca oameni, dar făcea brânză! Ce ascundea Polifem în peștera sa din „Odiseea” lui Homer (P)
Monstrul care mânca oameni, dar făcea brânză! Ce ascundea Polifem în peștera sa din „Odiseea” lui Homer (P)
Articole / Reportaje
04 nov.
„Am ajuns la 1,4 milioane de hectare reabilitate” / Florin Barbu anunță extinderea programului de irigații până la 2,7 milioane de hectare
„Am ajuns la 1,4 milioane de hectare reabilitate” / Florin Barbu anunță extinderea programului de irigații până la 2,7 milioane de hectare
Articole / Reportaje
03 nov.
Inovație majoră în acvacultură / Cercetătorii americani au creat acele microscopice din mătase care vaccinează peștii fără sedare și fără stres
Inovație majoră în acvacultură / Cercetătorii americani au creat acele microscopice din mătase care vaccinează peștii fără sedare și fără stres
Articole / Reportaje
03 nov.
„Atac cibernetic la 50°C”: Hackerii au preluat controlul frigiderelor din supermarketurile din 7 țări / Reacția de urgență a Comisiei Europene
„Atac cibernetic la 50°C”: Hackerii au preluat controlul frigiderelor din supermarketurile din 7 țări / Reacția de urgență a Comisiei Europene