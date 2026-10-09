Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână

09 oct. 2026, Retail
Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână
Sursa foto: Lidl
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La G4Food puteți găsi informații despre alimentele și produsele pe care le puteți găsi la oferte în marile lanțuri de magazine din țară. Astăzi am găsit o tigaie, o mini-cratiță sau un wok la 17,99 lei bucata. Lidl are în oferta din această săptămână o serie de vase de gătit Silvercrest cu diametre cuprinse între 14 și 20 de centimetri, potrivite pentru porții individuale, ouă, sosuri sau cantități mai mici de mâncare. Oferta este valabilă în perioada 5-11 octombrie, adică până duminică, în limita stocului disponibil.

Prețul este apropiat de cel al unei cafele servite în multe localuri, ceea ce face ca produsul să iasă în evidență într-o perioadă în care vasele de gătit pot ajunge ușor la câteva zeci sau chiar sute de lei.

Tigaie, cratiță sau wok, la același preț

Produsul este disponibil în trei variante: tigaie, mini-cratiță și wok, toate la prețul de 17,99 lei bucata. Potrivit informațiilor publicate de Lidl, vasele au dimensiuni diferite, iar grosimea bazei este de 2 milimetri.

Dimensiunile mici le fac potrivite în special pentru preparate rapide și porții reduse. O tigaie de acest tip poate fi folosită, de exemplu, pentru un ou, câteva legume, o porție mică de carne sau pentru încălzirea rapidă a unui preparat. Mini-cratița poate fi utilă pentru sosuri, creme, unt topit sau cantități mici de mâncare, iar wok-ul pentru porții individuale de legume sau alte preparate gătite rapid.

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Lidl include mini-vasele în oferta de bucătărie și gospodărie valabilă între 5 și 11 octombrie. Retailerul precizează că produsele sunt disponibile în limita stocului. În aceeași perioadă, retailerul are în ofertă și alte vase și accesorii de bucătărie, însă mini-cratița/tigaia este unul dintre produsele cu cel mai mic preț din categorie.

Pentru cei care gătesc frecvent cantități mici sau vor un vas separat pentru ouă, sosuri ori garnituri, dimensiunea redusă poate fi chiar mai practică decât o tigaie obișnuită.

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