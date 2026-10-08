Mușchiuleț de porc la preț de covrig. Lidl taie prețul la carne. Mușchiulețul de porc ajunge la 2,79 lei/100 g până duminică

Lidl vine cu o nouă ofertă pentru carnea de porc. Mușchiulețul de porc costă 2,79 lei/100 de grame, cu Lidl Plus, în perioada 8–11 octombrie 2026.

Prețul este redus cu 30%, de la 3,99 lei/100 de grame la 2,79 lei/100 de grame. Oferta este valabilă până duminică, 11 octombrie, în limita stocului disponibil.

Reducerea se aplică prin utilizarea aplicației Lidl Plus.

Lidl a redus prețurile la mai multe sortimente de carne

Oferta pentru mușchiuleț vine după ce Lidl a anunțat și scăderi ale prețurilor standard pentru șase sortimente de carne proaspătă.

Începând cu 5 octombrie, compania a redus prețurile pentru cotlet de porc fără os, pulpă de porc fără os, ceafă de porc fără os, spată de porc fără os, fleică de porc fără șorici și piept de pui dezosat și fără piele.

Reducerile pentru aceste produse sunt cuprinse între 9% și 28%. Cea mai mare scădere este în cazul cotletului de porc fără os, al cărui preț a coborât de la 2,79 lei la 1,99 lei/100 de grame.

Pulpa de porc fără os costă 1,99 lei/100 g, față de 2,29 lei anterior, ceafa de porc fără os a ajuns la 2,39 lei/100 g, iar spata de porc fără os la 1,89 lei/100 g.

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Pentru fleica de porc fără șorici, prețul a scăzut la 2,49 lei/100 g, de la 2,99 lei/100 g, în timp ce pieptul de pui dezosat și fără piele costă acum 2,99 lei/100 g, față de 3,29 lei anterior.

Noile prețuri standard pentru aceste produse sunt valabile pentru o perioadă nedeterminată.

Oferta pentru mușchiulețul de porc este disponibilă până duminică, 11 octombrie, cu Lidl Plus și în limita stocului disponibil.