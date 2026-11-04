Lidl: 88% din laptele proaspăt Pilos provine de la producători români / Marca proprie are o notorietate de 66%

04 nov. 2026, Retail
Lidl: 88% din laptele proaspăt Pilos provine de la producători români / Marca proprie are o notorietate de 66%
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pilos, marca proprie de lactate a Lidl, este cea mai cunoscută marcă proprie din România, cu o notorietate de 66%, potrivit unui studiu NielsenIQ. Retailerul colaborează de peste 15 ani cu producători locali, iar 88% din volumul de lapte proaspăt comercializat sub acest brand provine de la furnizori români, potrivit Economedia.

Marca este dezvoltată de Lidl de peste 15 ani împreună cu producători locali. Potrivit datelor transmise de retailer, 88% din volumul de lapte proaspăt comercializat sub marca Pilos provine de la furnizori români.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
02 nov.
Zeci de frigidere ale supermarketurilor din Europa, atacate de hackeri / Temperaturile au urcat până la 50°C, iar alimentele au fost aruncate
Zeci de frigidere ale supermarketurilor din Europa, atacate de hackeri / Temperaturile au urcat până la 50°C, iar alimentele au fost aruncate
Retail
01 nov.
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
HoReCa
01 nov.
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
Retail
01 nov.
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027
Retail
01 nov.
„Legumele au ajuns să fie un lux”: Roșiile s-au scumpit cu aproape 80% într-o singură lună, iar preparatele tradiționale devin tot mai scumpe
„Legumele au ajuns să fie un lux”: Roșiile s-au scumpit cu aproape 80% într-o singură lună, iar preparatele tradiționale devin tot mai scumpe