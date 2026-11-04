Pilos, marca proprie de lactate a Lidl, este cea mai cunoscută marcă proprie din România, cu o notorietate de 66%, potrivit unui studiu NielsenIQ. Retailerul colaborează de peste 15 ani cu producători locali, iar 88% din volumul de lapte proaspăt comercializat sub acest brand provine de la furnizori români, potrivit Economedia.
Marca este dezvoltată de Lidl de peste 15 ani împreună cu producători locali. Potrivit datelor transmise de retailer, 88% din volumul de lapte proaspăt comercializat sub marca Pilos provine de la furnizori români.
În cazul celorlalte produse lactate, peste 81% din volumele de lapte, smântână și produse acidofile, precum chefirul și sana, provin de la producători locali. De asemenea, ponderea furnizorilor români depășește 55% în cazul iaurturilor și untului.
Potrivit studiului NielsenIQ, prețul și raportul calitate-preț sunt printre principalele motive pentru care consumatorii aleg mărcile proprii. Astfel, 91% dintre respondenți consideră că acestea reprezintă o alternativă bună la mărcile consacrate, datorită raportului dintre calitate și preț.
Lactatele se numără printre categoriile în care mărcile proprii au o prezență importantă. Conform cercetării, 61% dintre cumpărători aleg lapte și smântână sub mărci proprii, în timp ce 55% cumpără iaurturi, chefir, lapte bătut sau alte produse lactate din această categorie.
Studiul mai arată că ingredientele și originea produselor contează în evaluarea calității. Dintre consumatorii preocupați de proveniența produselor, 96% consideră important ca originea acestora să fie menționată vizibil pe ambalaj.
Pilos face parte din strategia Lidl de dezvoltare a mărcilor proprii, alături de alte branduri ale retailerului. Portofoliul de lactate include lapte, smântână, iaurturi, brânzeturi, unt și produse adaptate unor obiceiuri de consum mai recente, precum laptele Barista, destinat preparării cafelei.
Studiul „Private Labels 2025” a fost realizat de NielsenIQ România în perioada 6-11 noiembrie 2025, pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban, cu vârste între 18 și 65 de ani. Marja de eroare declarată este de ±3,46%, la un nivel de încredere de 95%.
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