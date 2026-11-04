Lactatele se numără printre categoriile în care mărcile proprii au o prezență importantă. Conform cercetării, 61% dintre cumpărători aleg lapte și smântână sub mărci proprii, în timp ce 55% cumpără iaurturi, chefir, lapte bătut sau alte produse lactate din această categorie.

Studiul mai arată că ingredientele și originea produselor contează în evaluarea calității. Dintre consumatorii preocupați de proveniența produselor, 96% consideră important ca originea acestora să fie menționată vizibil pe ambalaj.

Pilos face parte din strategia Lidl de dezvoltare a mărcilor proprii, alături de alte branduri ale retailerului. Portofoliul de lactate include lapte, smântână, iaurturi, brânzeturi, unt și produse adaptate unor obiceiuri de consum mai recente, precum laptele Barista, destinat preparării cafelei.

Studiul „Private Labels 2025” a fost realizat de NielsenIQ România în perioada 6-11 noiembrie 2025, pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban, cu vârste între 18 și 65 de ani. Marja de eroare declarată este de ±3,46%, la un nivel de încredere de 95%.