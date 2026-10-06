Lidl scade prețurile standard la șase sortimente de carne proaspătă / Reducerile ajung până la 28% și nu sunt promoții temporare

06 oct. 2026, Retail
Lidl scade prețurile standard la șase sortimente de carne proaspătă / Reducerile ajung până la 28% și nu sunt promoții temporare
Sursa foto: Lidl
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Cuprins
  1. Cotletul de porc are cea mai mare reducere
  2. Noile prețuri nu au termen de încheiere anunțat
  3. Prețul cărnii, tot mai important în decizia de cumpărare

Lidl a redus, începând de luni, 5 octombrie, prețurile standard pentru șase produse din categoria cărnii proaspete, cu procente cuprinse între 9% și 28%. Compania precizează că nu este vorba despre o campanie promoțională, ci despre noi prețuri la raft, aplicate pentru o perioadă nedeterminată.

Măsura vizează produse cumpărate frecvent, precum pulpa, ceafa, spata, fleica și cotletul de porc, dar și pieptul de pui.

Cotletul de porc are cea mai mare reducere

Cea mai mare scădere de preț este în cazul cotletului de porc fără os, de 28%. Prețul a coborât de la 2,79 lei la 1,99 lei/100 de grame, echivalentul a 19,90 lei/kg.

Pulpa de porc fără os costă acum 1,99 lei/100 g, față de 2,29 lei anterior, ceea ce înseamnă o reducere de 13%. De asemenea, ceafa de porc fără os a scăzut de la 2,79 lei la 2,39 lei/100 g, cu 14%, iar spata de porc fără os, de la 2,19 lei la 1,89 lei/100 g, cu 13%.

Pentru fleica de porc fără șorici, prețul a scăzut la 2,49 lei/100 g, față de 2,99 lei anterior, reducerea fiind de 16%. Mai precis, 50 de bani pe suta de grame, aducă 5 lei pe kilogram.

Pieptul de pui dezosat și fără piele are cea mai mică reducere dintre cele șase produse, de 9%, de la 3,29 lei la 2,99 lei/100 g.

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Noile prețuri nu au termen de încheiere anunțat

Diferența față de promoțiile obișnuite este că noile valori devin prețuri standard la raft. Potrivit precizărilor Lidl, vechile prețuri sunt cele aplicate în magazine la 4 octombrie 2026, cu excepția eventualelor promoții existente atunci. Noile prețuri sunt valabile pentru o perioadă nedeterminată, compania păstrând însă posibilitatea de a-și modifica ulterior politica de preț.

Pentru consumatori, schimbarea poate conta mai ales în cazul produselor cumpărate constant, deoarece reducerea nu este limitată la câteva zile sau condiționată de o campanie promoțională.

Prețul cărnii, tot mai important în decizia de cumpărare

Comunicatul Lidl invocă și un studiu realizat de NielsenIQ în perioada 8 ianuarie – 10 februarie 2026, pe un eșantion de 1.650 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 40% dintre respondenți au asociat Lidl cu cele mai mici prețuri la alimente și alte produse de consum curent.

Datele trebuie însă privite în contextul metodologiei prezentate de companie: studiul a vizat persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, responsabile pentru cumpărăturile gospodăriei, din zone urbane în care este prezent comerțul modern.

În cazul cărnii proaspete, unde prețul este urmărit atent alături de prospețime și calitate, reducerile standard pot avea un impact mai vizibil asupra bugetului unei familii decât promoțiile punctuale, mai ales pentru produsele cumpărate săptămânal.

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