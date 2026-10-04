Ai pus carnea congelată pe blatul din bucătărie ca să se dezghețe și ai uitat de ea? Situația este mai frecventă decât pare, însă dezghețarea la temperatura camerei nu este recomandată pentru carne. Problema este că exteriorul se încălzește mult mai repede decât interiorul, iar suprafața poate ajunge la temperaturi favorabile dezvoltării bacteriilor în timp ce carnea este încă înghețată în centru.
Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) recomandă trei metode sigure de dezghețare: în frigider, în apă rece sau în cuptorul cu microunde. Blatul din bucătărie nu se află printre acestea, potrivit Serious Eats.
USDA recomandă ca alimentele perisabile să nu fie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore. Dacă temperatura din încăpere depășește 32,2°C, limita scade la o singură oră.
Regula este importantă și atunci când carnea este încă parțial congelată. O bucată de carne nu se dezgheață uniform: exteriorul se încălzește primul, în timp ce centrul poate rămâne înghețat.
Astfel, suprafața poate ajunge în intervalul de temperatură în care bacteriile se multiplică rapid, chiar dacă interiorul bucății este încă rece.
Pentru alimentele perisabile, acest interval este cunoscut drept „zona de pericol” și se situează aproximativ între 4,4°C și 60°C.
Cu cât bucata de carne este mai mare, cu atât procesul de dezghețare poate dura mai mult. În același timp, suprafața poate rămâne ore întregi la temperaturi favorabile dezvoltării bacteriilor.
Dacă o bucată de carne a stat pe blatul din bucătărie mai puțin de două ore și temperatura ambientală nu a depășit 32,2°C, ea poate fi în continuare gătită în siguranță, potrivit recomandărilor de siguranță alimentară.
Dacă a stat mai mult de două ore la temperaturi de peste 4,4°C, recomandarea este să fie aruncată. Atunci când temperatura ambientală depășește 32,2°C, limita este de o singură oră.
Dacă nu știi cât timp a stat carnea la temperatura camerei, varianta prudentă este să nu riști consumul ei.
Mirosul și aspectul nu sunt suficiente pentru a stabili dacă o carne este sigură. Bacteriile periculoase se pot multiplica fără să modifice în mod evident aspectul sau mirosul alimentului.
Este una dintre cele mai frecvente confuzii: dacă gătim carnea la temperatură ridicată, nu ar trebui să dispară bacteriile?
Gătirea corespunzătoare distruge numeroase bacterii periculoase, inclusiv Salmonella și E. coli. Problema este că unele microorganisme pot produce toxine care sunt mai rezistente la căldură.
Un exemplu este Staphylococcus aureus, care poate produce toxine rezistente la temperaturi ridicate. În anumite situații, gătirea nu elimină complet riscul creat de faptul că alimentul a fost ținut prea mult timp la temperaturi favorabile dezvoltării bacteriene.
De aceea, gătirea nu trebuie privită ca o metodă prin care „salvezi” carnea care a stat prea mult timp pe blat.
Regulile privind timpul și temperatura trebuie respectate înainte de gătire, nu doar în timpul preparării.
Tipul de carne contează și el.
În cazul unei bucăți întregi de carne, contaminarea bacteriană se află, în general, la suprafață. Prin măcinare, bacteriile aflate pe exterior pot ajunge distribuite în întreaga compoziție.
Din acest motiv, carnea tocată necesită o atenție deosebită în ceea ce privește temperatura și timpul de păstrare.
Dacă ai lăsat carne tocată congelată pe blat pentru o perioadă prea lungă, nu este recomandat să te bazezi pe gătirea ulterioară pentru a elimina toate riscurile.
USDA recomandă trei metode sigure.
Este metoda cea mai lentă, dar și cea mai sigură. Carnea se dezgheață treptat, la temperaturi de cel mult 4,4°C, rămânând în afara zonei de pericol.
Pentru bucățile mai mari poate fi nevoie să o pui la dezghețat cu o zi înainte.
Dacă ai nevoie de o metodă mai rapidă, carnea poate fi pusă într-o pungă sau într-un recipient bine închis și scufundată în apă rece.
Apa trebuie schimbată la fiecare 30 de minute pentru a menține temperatura scăzută.
După dezghețarea în apă rece, carnea trebuie gătită imediat.
Microundele pot dezgheța carnea rapid, dar procesul trebuie urmat imediat de gătire.
Unele zone ale cărnii se pot încălzi suficient de mult încât să înceapă să se gătească în timpul dezghețării. Din acest motiv, carnea nu ar trebui lăsată ulterior deoparte pentru a fi preparată mai târziu.
Dezghețarea corectă este doar primul pas. Și temperatura internă la care gătești carnea contează.
USDA recomandă:
Temperatura trebuie verificată în interiorul cărnii, nu doar la suprafață.
Un alt mit este că, dacă pui carnea înapoi în frigider sau în congelator, problema dispare.
Refrigerarea încetinește dezvoltarea bacteriilor, iar congelarea oprește, în general, multiplicarea lor. Însă congelarea nu distruge în mod necesar toate bacteriile deja prezente.
Dacă o carne a stat suficient de mult timp la temperaturi favorabile dezvoltării bacteriene, simpla reintroducere în congelator nu o face din nou sigură.
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