O investigație realizată pe 100 de produse pentru pisici, comercializate de 62 de branduri, a identificat contaminanți precum plumb, cadmiu, arsenic, mercur, glifosat și substanțe chimice utilizate în materiale plastice. Contaminanții au fost găsiți în toate categoriile analizate, inclusiv în produse promovate ca naturale sau premium, conform CNN.

Analiza a fost realizată de Clean Label Project, organizație americană care testează produse de consum pentru contaminanți. Cercetătorii au verificat peste 122 de substanțe, inclusiv metale grele, pesticide, erbicide și ftalați.

Plumbul a fost identificat în 99% dintre probe

Potrivit investigației, plumbul a fost detectat în 99% dintre probe, cadmiul în 96%, iar arsenicul în 94%. Nivelurile de contaminare au variat în funcție de tipul hranei, umedă, uscată sau uscată prin aer ori congelare, dar și în funcție de sursa de proteină.

Hrana uscată pentru pisici conținea, în medie, de aproximativ trei ori mai mult plumb decât produsele umede sau cele uscate prin aer.

Investigația atrage atenția și asupra faptului că există puține reglementări care stabilesc limite pentru contaminanții din hrana destinată animalelor de companie.

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„Absența unor standarde de siguranță nu înseamnă că un contaminant este sigur”, a declarat Molly Hamilton, director executiv al Clean Label Project și autoarea raportului.

Potrivit acesteia, contaminanții pot reprezenta o expunere repetată, deoarece pisicile consumă frecvent aceeași hrană perioade lungi de timp.

Hrana cu pește a avut cele mai mari niveluri de mercur și cadmiu

O diferență importantă a fost observată în funcție de tipul de proteină. Produsele pe bază de pește și fructe de mare au prezentat cea mai puternică asociere cu mercurul și cadmiul.

Hrana umedă cu pește sau fructe de mare conținea aproape de 28 de ori mai mult mercur decât hrana umedă preparată cu alte tipuri de carne, în special carne de pasăre.

În ansamblu, produsele pe bază de pește și fructe de mare aveau niveluri de mercur de aproximativ 18 ori mai mari și niveluri de cadmiu de circa 2,5 ori mai mari decât produsele realizate cu alte proteine.

Mercurul se poate acumula în țesuturile peștilor, iar forma sa organică, metilmercurul, este cunoscută pentru faptul că se leagă puternic de țesuturile animale.

Investigația nu a arătat însă că toate produsele pe bază de pește au avut niveluri ridicate de contaminanți. Potrivit Clean Label Project, rezultatele au variat între produse și producători.

Aproximativ 85% dintre produsele pe bază de pasăre au îndeplinit standardul de puritate al organizației, comparativ cu 25,7% dintre produsele pe bază de pește și fructe de mare.

Glifosatul, identificat în 37% dintre produse

Cercetătorii au analizat și prezența glifosatului, unul dintre cele mai utilizate erbicide în agricultură.

Substanța a fost detectată în 37% dintre produsele testate. Hrana pentru pisici care avea mai multe ingrediente de origine vegetală în primele 10 poziții ale listei de ingrediente a prezentat niveluri mai ridicate de glifosat.

Potrivit raportului, produsele care aveau două ingrediente vegetale în primele 10 poziții conțineau, în medie, cu aproximativ 40% mai mult glifosat decât produsele similare cu un singur ingredient vegetal. În cazul produselor cu cinci ingrediente vegetale în primele 10 poziții, nivelul era de aproape patru ori mai mare.

Glifosatul este clasificat de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, parte a Organizației Mondiale a Sănătății, drept „probabil cancerigen pentru oameni”. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA, EPA, are o poziție diferită asupra riscului asociat substanței.

O problemă ridicată și de substanțele provenite din plastic

Investigația a identificat și di(2-etilhexil) ftalat, cunoscut sub denumirea DEHP. Substanța este utilizată în producerea unor materiale plastice din PVC și în anumite materiale care intră în contact cu alimentele.

DEHP a fost detectat în aproximativ jumătate dintre produsele analizate, cele mai ridicate niveluri fiind observate în conserve și produse ambalate în plicuri.

Potrivit cercetătorilor citați în raport, contaminarea poate apărea în timpul procesării alimentelor, inclusiv prin contactul cu tuburi din PVC sau cu alte echipamente utilizate în agricultură și industria alimentară.

În schimb, anumite bisfenoluri, inclusiv BPA, au fost identificate mai rar, ceea ce sugerează că există posibilitatea ca hrana pentru animale să fie produsă și ambalată fără utilizarea acestor substanțe.

Producătorii susțin că aplică proceduri de siguranță

Pet Food Institute, organizația care reprezintă producătorii de hrană pentru pisici din SUA, a transmis CNN că producătorii aplică programe de siguranță și control al calității.

Acestea includ verificarea furnizorilor, testarea produselor, trasabilitatea ingredientelor și controale preventive bazate pe date științifice.

Organizația a transmis că proprietarii de animale ar trebui să aibă încredere că hrana este sigură și produsă în conformitate cu standardele de reglementare și de calitate.

Un reprezentant al Toxic Free Future, organizație care nu a participat la investigație, a apreciat că analiza a fost realizată în condiții rezonabile și a susținut că retailerii ar trebui să ceară furnizorilor eliminarea substanțelor chimice periculoase din hrana și ambalajele pentru animale.

Ce pot face proprietarii de pisici

Investigația nu stabilește că un anumit produs provoacă îmbolnăviri la pisici. Fiecare produs a fost testat dintr-un singur lot, astfel că rezultatele nu pot surprinde eventualele diferențe dintre loturi.

Experții recomandă însă proprietarilor să fie atenți la sursa proteinelor și la controalele de calitate aplicate de producători.

În cazul pisicilor care consumă frecvent hrană pe bază de pește, alternarea surselor de proteină poate reduce expunerea zilnică la mercur și cadmiu. Este important însă ca eticheta să fie verificată atent, deoarece unele produse care nu au peștele în denumire pot conține ingrediente provenite din pește.

Raportul indică, de asemenea, că produsele umede sau uscate prin aer au avut niveluri mai mici de plumb decât hrana uscată. Evitarea produselor care au mai multe ingrediente vegetale în primele 10 poziții poate reduce expunerea la pesticide, potrivit autorilor investigației.

Lista ingredientelor nu oferă însă toate informațiile despre nivelul de contaminare. În mai mult de o treime dintre produsele analizate, primul ingredient nu a fost un indicator suficient pentru a anticipa care contaminant se afla la cel mai ridicat nivel.

O altă recomandare este ca proprietarii să contacteze producătorii și să întrebe dacă hrana este testată pentru contaminanți și cât de frecvent sunt efectuate aceste teste.