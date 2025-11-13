Și mâncarea și odihna sunt necesare unui om pentru a avea o bună stare de sănătate. Dar ce aproape nimeni nu știe este că cel mai bun indicator asupra somnului sau stării de odihnă a corpului (satisfăcătoare ori insuficientă) este revelat în momentul în care ne ridicăm de la masă.

Contează mai puțin că suntem odihniți sau obosiți dimineața la trezire, dar dacă după ce mâncăm de prânz simțim o puternică oboseală și dorința de „a trage un pui de somn”, înseamnă că în noaptea precedentă nu am dormit destul sau suficient de bine. Iar consecințele lipsei de odihnă nu întârzie să apară.

Cardiologul José Abellán a explicat pentru El Periodico modul în care rutina zilnică influențează direct sănătatea inimii umane. Medicul, care dă sfaturi despre alimentație sau exerciții fizice, a dezvoltat și tema relației directe dintre somn și sănătatea cardiovasculară. Abellán a subliniat că somnul insuficient sau neregulat (așa cum se întâmplă în cazul persoanelor care lucrează în ture de noapte sau își schimbă constant programul) crește semnificativ riscul de boli de inimă.

Pentru a ști dacă o persoană a dormit suficient, el propune această metodă foarte simplă: „Indicatorul cel mai de încredere suntem noi înșine. Ziua când ești la masă, dacă termini de mâncat și nu simți nevoia să te odihnești după, înseamnă că în noaptea precedentă ai dormit bine.”

De ce este bine să urmărești această temă și să dormi suficiente ore

Somnul joacă un rol vital în reglarea sistemelor corporale și în protejarea sănătății cardiovasculare. În timpul nopții, corpul intră într-o stare de reparație metabolică: ritmul cardiac și tensiunea arterială scad, oferind inimii un repaus esențial după stresul zilei. Acest repaus reduce tensiunea arterială cronică, unul dintre principalii factori de risc pentru infarct și accident vascular cerebral.

Mai mult, somnul adecvat ajută la menținerea echilibrului hormonal care reglează apetitul (grelina și leptina), prevenind supraalimentarea și creșterea în greutate, un alt factor care suprasolicită inima.

Pe lângă beneficiile directe asupra inimii, somnul de calitate este esențial pentru funcția cognitivă și metabolică generală. În timpul somnului profund, creierul inițiază un proces de eliminare a toxinelor, curățând deșeurile metabolice acumulate în timpul zilei.

Pe plan metabolic, odihna suficientă previne apariția spike-urilor (vârfurilor) de insulină matinale, care pot apărea ca răspuns la stresul provocat de privarea de somn. Menținerea unei sensibilități optime la insulină și evitarea rezistenței la insulină sunt mecanisme cruciale prin care somnul protejează organismul de dezvoltarea diabetului de tip 2, o afecțiune strâns legată de bolile cardiovasculare.