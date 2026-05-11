Cardiologii spun că nu toate grăsimile sunt la fel, iar ideea că „orice grăsime dăunează inimii” este greșită. Tipul de acizi grași din uleiuri contează direct pentru nivelul colesterolului, notează publicația Parade.

Potrivit medicilor, grăsimile saturate cresc colesterolul LDL („rău”), în timp ce grăsimile mononesaturate și polinesaturate pot reduce LDL și pot crește HDL („bun”), îmbunătățind raportul general al colesterolului.

Uleiurile recomandate: măsline și avocado

Cardiologii recomandă două tipuri de ulei pentru persoanele cu colesterol ridicat: uleiul de măsline și uleiul de avocado.

Uleiul de măsline, în special cel extravirgin, este considerat o alegere de bază. Consumul lui, în locul grăsimilor saturate, poate:

reduce colesterolul LDL,

crește colesterolul HDL,

limita oxidarea LDL, proces asociat cu depunerile de pe artere.

Acest tip de ulei este bogat în grăsimi mononesaturate și conține antioxidanți (polifenoli), dar și vitamine precum A, D, E și K. O lingură are aproximativ 120 de calorii, cu un conținut redus de grăsimi saturate.

Medicii indică, în general, un consum de 1-2 linguri pe zi, fără a depăși frecvent 3-4 linguri.

- articolul continuă mai jos -

Uleiul de avocado are o compoziție apropiată de cea a uleiului de măsline. Poate contribui la:

scăderea LDL,

creșterea HDL,

reducerea trigliceridelor.

Și în acest caz, recomandarea este de aproximativ 1-2 linguri pe zi, înlocuind grăsimile mai puțin sănătoase.

Alte uleiuri utile, dar secundare

Dacă nu sunt disponibile sau nu sunt preferate, există și alte variante cu profil favorabil:

uleiul din sâmburi de struguri, bogat în vitamina E,

uleiul de susan, cu un amestec de grăsimi mono și polinesaturate,

uleiul de nucă, care aduce acizi grași omega-3.

Ce uleiuri ar trebui evitate

Specialiștii atrag atenția asupra unor tipuri de ulei care pot agrava profilul lipidic:

uleiul de palmier, bogat în grăsimi saturate,

uleiurile parțial hidrogenate, care conțin grăsimi trans,

uleiurile refolosite la prăjire, care pot genera compuși toxici și favorizează inflamația.

Cum alegi și folosești corect uleiul

Pentru un efect real asupra colesterolului, contează și modul de utilizare:

alege produse cu etichete clare, de tip „100% ulei de măsline extravirgin”,

caută variante presate la rece, mai puțin procesate,

verifică nivelul de grăsimi saturate, ideal sub 4 g per lingură,

înlocuiește grăsimile nesănătoase, nu doar adăuga uleiuri noi în dietă.

Medicii subliniază că uleiul, chiar și cel sănătos, rămâne caloric. Efectele benefice apar atunci când face parte dintr-o alimentație echilibrată, cu suficiente fibre, legume și alimente integrale.