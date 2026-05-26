Alegerea unui pepene bun pare uneori mai complicată decât ar trebui. Îl bați, îl miroși, îl întorci pe toate părțile și tot există riscul să ajungi acasă cu un fruct fără gust sau prea trecut. Totuși, specialiștii spun că există câteva semne simple care pot crește considerabil șansele să alegi un pepene copt, dulce și aromat, potrivit Serious Eats.

„Bărbații și pepenii sunt greu de înțeles”, scria Benjamin Franklin cu mult timp în urmă. Iar dacă ai ajuns vreodată acasă cu un pepene fără gust, probabil că replica încă funcționează și astăzi.

Totuși, există câteva semne clare care te pot ajuta să alegi un pepene bine copt, dulce și aromat. Iar secretul nu stă doar în aspect, spun specialiștii, ci și în miros, greutate, textură și chiar sunet.

„Nu este vorba doar despre aromă și dulceață”, explică Thanh Truong, cunoscut drept „Fruit Nerd”, comerciant de fructe din a treia generație, cu experiență în supermarketuri și piețe en-gros. „Contează și textura. Mâncarea are gust bun atunci când se întâmplă mai multe lucruri în gură în același timp.”

Potrivit acestuia, un pepene copt natural pe vrej și recoltat aproape de maturitatea maximă dezvoltă arome mai complexe. „Îi spun sweet umami”, spune Truong. „Are puțină aciditate, un pic de prospețime și note ușor acrișoare. Dacă un pepene este doar dulce, e ca și cum ai mânca zahăr simplu.”

Cum alegi un pepene bun: nu te baza doar pe aspect

Amy Goldman, specialistă în semințe heirloom și autoarea cărții The Melon, spune că alegerea unui pepene copt din momentul cumpărării este esențială.

Pepenii culeși prea devreme se pot înmuia și pot deveni mai parfumați în timp, însă gustul nu se mai dezvoltă complet după recoltare.

„Ce ai ales, aia primești”, spune ea. „Dar există câteva trucuri pe care consumatorii le pot folosi pentru a avea șanse mai mari să aleagă un pepene bun.”

Uită-te atent la coajă

Toți pepenii ar trebui să fie bine formați și fără:

mucegai;

lovituri;

pete moi;

găuri;

alte semne de deteriorare.

La pepenii tip cantaloupe, textura reliefată de pe coajă este foarte importantă. Cu cât modelul este mai pronunțat, dens și uniform, cu atât fructul are șanse mai mari să fie aromat.

Un alt detaliu urmărit de specialiști este nuanța de bază a cojii. Tonurile crem, bej sau gălbui indică de regulă un pepene mai dulce decât cele verzui sau albicioase.

În cazul unor soiuri precum Santa Claus melon, apariția unor „vene” sau linii pe coajă poate fi chiar un semn bun.

„Căutarea acestor urme nu m-a dezamăgit niciodată”, spune Truong. „Pepenii arată mai puțin perfecți vizual, iar cultivatorii îi lasă mai mult timp pe vrej. Tocmai acel timp în plus dezvoltă arome mai mature.”

Greutatea și textura spun multe despre cât de zemos este

„Valoarea unui pepene dulce este literalmente în mâinile tale”, spune Goldman.

Specialiștii recomandă să ridici doi pepeni de dimensiuni similare și să îi compari.

„Dacă unul pare mai greu decât celălalt raportat la dimensiune, de regulă este și mai zemos”, explică Truong.

Contează și testul presiunii. Zona opusă codiței ar trebui să cedeze foarte puțin când este apăsată ușor cu degetul mare.

Dacă pepenele este foarte tare, probabil nu este suficient de copt. Dacă degetul lasă o urmă adâncă, fructul este deja prea trecut.

Mirosul este unul dintre cele mai bune indicii

Pepenii parfumati, precum cantaloupe, „anunță” singuri când sunt copți.

Experții recomandă să miroși capetele pepenelui. Dacă aroma este dulce și plăcută, fructul este gata de consum.

În schimb:

mirosul acru sau prea puternic poate indica un pepene prea copt;

aroma care amintește de castravete sugerează că fructul nu este încă suficient de matur.

Și sunetul poate spune dacă pepenele este bun

Specialiștii recomandă să agiți ușor pepenele.

Dacă auzi lichid mișcându-se în interior, este posibil ca fructul să fie prea copt. Zgomotul semințelor este însă normal.

„Există un moment perfect pentru a mânca un pepene”, spune Truong. „După acel moment, devine prea apos și își pierde textura crocantă.”