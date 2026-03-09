Lasagna este, pentru mulți, definiția perfectă a mâncării care alină. Are sos bogat, brânză din belșug și acel aer de „comfort food” de la prima înghițitură. Problema apare însă atunci când pofta vine într-o zi aglomerată, obositoare, exact când nimeni nu mai are chef de straturi atent așezate, tăvi multiple și timp pierdut în bucătărie, notează delish.com. Tocmai de aici pornește această versiune de „lazy lasagna”, o reinterpretare rapidă, gătită într-un singur vas, care păstrează spiritul rețetei clasice, dar îi simplifică radical pregătirea.
Preparatul mizează pe câteva scurtături inteligente, asumate de la început. În locul unei lasagna elaborate, cu foi fierte separat și sos pregătit de la zero, rețeta folosește sos marinara din comerț, foi de lasagna care nu trebuie prefierte și mozzarella gata rasă. Pentru mulți pasionați de paste, acestea ar fi compromisuri greu de acceptat într-o lasagna clasică. Totuși, în această variantă, tocmai ele fac posibilă o cină rapidă, potrivită pentru mijlocul săptămânii, fără să sacrifice prea mult din gustul bogat și textura reconfortantă.
Pasul 1
Așază un grătar în mijlocul cuptorului și preîncălzește cuptorul la 190 de grade Celsius. Într-o tigaie mare și adâncă (sau o cratiță mare), pune uleiul la încins, la foc mediu spre mare. Adaugă carnea tocată și gătește-o, desfăcând-o cu o lingură de lemn, până se rumenește bine, timp de 7-9 minute. Asezonează cu sarea. Adaugă usturoiul și gătește-l, amestecând, până devine aromat, aproximativ 1 minut. Pune busuiocul și amestecă bine. Toarnă sosul marinara, cu grijă, pentru a evita stropirea. Adaugă untul și amestecă până se topește complet. Gustă și mai adaugă sare, dacă este nevoie.
Pasul 2
Lasă sosul să ajungă la punctul de fierbere ușoară. Adaugă bucățile de lasagna, 100 de grame de mozzarella și aproximativ 25 de grame de parmezan. Gătește totul, amestecând, până când sosul devine neted, timp de aproximativ 2 minute. Ia cratița de pe foc.
Pasul 3
Într-un bol mic, amestecă ricotta cu restul de parmezan. Pune jumătate din această compoziție peste paste, cu lingura, în mici porții. Amestecă foarte ușor, doar cât să înglobezi parțial crema în sos și paste, fără să o dizolvi complet. Adaugă apoi și restul de ricotta deasupra, tot în mici porții. Presară la final restul de 200 de grame de mozzarella.
Pasul 4
Dă lasagna la cuptor și coace-o timp de 30-35 de minute, până când marginile încep să bolborosească, iar deasupra apar pete aurii și frumos rumenite.
