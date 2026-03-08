De-a lungul timpului, femeile au dus de multe ori greul în bucătăriile celebre dar meritul pentru majoritatea creațiilor devenite celebre a revenit de multe ori bărbaților. Însă este dincolo de dubiu rolul lor ca muze supreme pentru o serie de preparate intrate in istorie. Nici nu putea fi ocazie mai bună decât 8 martie pentru a le aduna la un loc, urmând inspirația oferită de topul vizual Taste Atlas dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

Regine, balerine, inimi de cucerit sau greșeli aducătoare de noroc

În 1889, legenda spune că bucătarul napoletan Raffaele Esposito a pregătit o pizza specială pentru regina Margherita a Italiei, cu roșii, mozzarella și busuioc, pentru a reprezenta culorile drapelului italian. Regele și regina au fost încântați, iar pizza a rămas cu numele ei până astăzi.

Crêpe Suzette este desertul francez care îmbină clătite fine cu un sos de portocale și unt caramelizat, adesea flambat pentru un efect spectaculos. Se spune că a fost creat la sfârșitul secolului XIX și numele „Suzette” ar putea veni de la o tânără pe care un bucătar dorea să o impresioneze. Rezultatul? Un desert elegant, dulce și cu aromă intensă de portocale, perfect pentru a impresiona la orice masă.

Tarte Tatin este desertul francez accidental devenit celebru: merele se caramelizează în unt și zahăr, apoi se acoperă cu aluat și se coc la cuptor. La final, tarta se răstoarnă, iar merele aurii și lucioase rămân deasupra, oferind un desert dulce, caramelizat și irezistibil. Se spune că a fost inventată de surorile Tatin la sfârșitul secolului XIX, iar gustul ei clasic nu s-a demodat niciodată!

Pavlova este desertul elegant inspirat de celebra balerină Anna Pavlova: o bezea crocantă la exterior și moale în interior, servită cu frișcă și fructe proaspete. Originară din Australia sau Noua Zeelandă (există controverse pe subiect), această delicatesă ușoară și aerată este perfectă pentru ocazii speciale sau mese festive, aducând un strop de grație și dulceață în fiecare porție.

Curtea regală din Marea Britanie, multiplă sursă de inspirație

Charlotte Russe este desertul elegant care combină pișcoturi pufoase cu cremă fină, creând un contrast delicios de texturi. Originar din Franța, acest desert răcoritor se servește rece și poate fi umplut cu cremă bavareză, mousse de ciocolată sau fructe, fiind perfect pentru ocazii speciale sau mese festive. Numele său evocă stilul regal și rafinat al bucătăriei franțuzești. Numele Charlotte Russe combină rafinamentul francez cu influențe rusești.

„Charlotte” ar putea fi inspirat de regina Charlotte a Angliei, iar „Russe” sugerează stilul sofisticat al bucătăriei rusești. Desertul elegant, cu pișcoturi pufoase și cremă fină, a rămas un simbol al luxului și al gustului rafinat în bucătăria franceză.

La rândul ei, și Victoria Sponge are legătură cu casa regală de Windsor. Este un desert clasic britanic, celebru pentru simplitatea și eleganța lui. De facto, un tort pufos, făcut din aluat simplu de unt, zahăr, ouă și făină, tăiat în două sau trei straturi, între care se pune gem de fructe (de obicei zmeură) și frișcă sau cremă de unt.

Numele provine de la Regina Victoria a Marii Britanii, care adora să servească acest tort la ceaiul de după-amiază. Astfel, Victoria Sponge a devenit un simbol al tradiției britanice, un desert simplu, delicios și rafinat, potrivit pentru orice ocazie specială sau pentru momente de răsfăț acasă.

În căutarea Madlenei pierdute

Madeleines sunt mici prăjiturele pufoase, cu formă de scoică, tipice Franței, cu aluat simplu de ouă, zahăr, făină și unt, aromatizate adesea cu lămâie sau vanilie. Numele lor provine de la o tânără pe nume Madeleine, care, conform legendei, le-ar fi creat pentru un nobil sau pentru călători în regiunea Lorena. Desertul a devenit rapid celebru și a rămas un simbol al rafinamentului francez, perfect pentru ceai sau cafea.

Peach Melba este un desert francez elegant, cu piersici suculente, înghețată de vanilie și sos de zmeură. A fost creat de celebrul bucătar Auguste Escoffier la sfârșitul secolului XIX, în onoarea sopranei australiene Nellie Melba. Gustul său răcoritor și combinația de fructe și înghețată îl fac perfect pentru ocazii speciale.

Tetrazzini este un preparat delicios cu paste, pui sau fructe de mare și sos cremos, gratinat la cuptor cu brânză și pesmet. Numele său vine de la Luisa Tetrazzini, celebra soprană italiană din începutul secolului XX, pentru care a fost creat inițial. Deși inspirat din tradiția italiană, acest fel de mâncare a fost inventat în Statele Unite, devenind rapid un clasic al bucătăriei americane rafinate.