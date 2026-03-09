Persoanele cu diabet se întreabă dacă pot consuma mucenici, acest dulce tradițional și delicios.

Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine, a explicat, pentru G4Food, că și diabeticii pot mânca mucenici, dar trebuie să țină cont de câteva aspecte pentru a evita creșterea bruscă a glicemiei.

Totul ține de cantitate, ingredient, dar și alegerea momentului în care sunt consumați.

Totul despre tradiția de mucenici

Tradiția de Mucenici este o sărbătoare populară și religioasă celebrată pe 9 martie în România, legată de memoria celor Cei 40 de Mucenici din Sevastia și de venirea primăverii. Această zi îmbină tradiții creștine cu obiceiuri populare foarte vechi. Sărbătoarea amintește de Martiriul celor 40 de Mucenici din Sevastia, care a avut loc în anul 320 d.Hr. în orașul Sevastia.

Cei 40 de soldați creștini din armata romană au fost condamnați la moarte pentru că au refuzat să renunțe la credința lor. Ei au fost obligați să stea într-un lac înghețat, unde au murit de frig, devenind martiri ai creștinismului.

Pe 9 martie există mai multe tradiții specific, iar prepararea mucenicilor este vedeta acestei zile speciale. Se fac mucenici (numiți și sfinți), în forma cifrei 8 – simbol al infinitului și al vieții veșnice.

Există două variante principale:

Mucenici moldovenești – copți din aluat, unși cu miere și presărați cu nucă.

Mucenici muntenești – mici paste în formă de 8, fierte într-o zeamă dulce cu nucă, scorțișoară și lămâie.

Cantitatea de mucenici, cea mai importantă

Când ai diabet, muncenicii pot fi o provocare și trebuie consumați cu precauție, pentru că pot ridica rapid glicemia.

“Mucenicii tradiționali sunt dulci și bogați în carbohidrați (zahăr, făină). Diabeticii pot mânca doar o porție mică, echivalentă cu una-două bucăți mici, dacă vorbim despre mucenici moldovenești, sau un bol mic, în cazul celor muntenești. Esențial este să diminueze cantitatea de zahăr din rețetă”, recomandă dr. Sorina Ispas.

Ingrediente alternative pentru prepararea mucenicilor

Dacă ai diabet și vrei să prepari mucenici cât mai “prietenoși” cu glicemia ta, poți înlocui câteva dintre ingredientele tradiționale cu alternative care nu-ți vor crește foarte mult nivelul zahărului din sânge.

“ În rețeta de mucenici poți folosi făina integrală sau parțial integrală, în loc de făină albă, pentru ca preparatul final să aibă un indice glicemic mai mic. De asemenea, poți folosi îndulcitori fără calorii sau cu un impact redus asupra glicemiei, cum ar fi eritritol sau stevia. Dacă rețeta ta include canmtități de miere sau zahăr, încearcă să le reduce cât de mult poți. Și recomand evitarea toppingurilor bogate în zahăr – miez de nucă cu mult zahăr, glazură. Ideea este să te bucuri de acest preparat delicios, nu să-ți facă rău”, spune medicul.

Cum poți prepara mucenici “light”

Rețetele tradiționale pot fi adaptate, în funcție de necesitățile tale, chiar fără a le altera gustul. “De exemplu, în loc de preparate clasice foarte dulci, se poate face varianta „light”, cu un aluat mai subțire, cu o cantitate mai redusă de sirop sau miere. Dacă vrei să dai gust mucenicilor fără a adăuga zahăr, poți folosi nuci, scorțișoară sau diverse esențe”, precizează dr. Sorina Ispas.

Când ar fi ideal să mănânci mucenici

Este foarte important ceea ce mănânci, dar, ca diabetic, ar trebui să știi că este la fel de important și momentul în care mănânci un anumit preparat. “Ideal este să mănânci mucenici după masă, pentru a evita creșterile rapide de glicemie. Acompaniați de proteine sau grăsimi sănătoase (lapte, iaurt grecesc, nuci), mucenicii nu sunt atât de periculoși pentru nivelul zahărului din sânge, deoarece absorbția carbohidraților va fi încetinită”, explică medicul.

Așadar, persoanele diagnosticate cu diabet pot mănca mucenici, dar trebuie să-i integreze în planul alimentar zilnic, să țină cont de carbohidrații totali și să aleagă variante mai sănătoase sau porții mai mici.