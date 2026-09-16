Procentul de cacao de pe ambalaj a devenit principalul indicator după care alegem ciocolata. Cu toate acestea, nu orice produs denumit „ciocolată neagră” are aceeași valoare nutrițională, iar etichetele pot fi înșelătoare.

Iată o clasificarea a tipurilor de ciocolată din punct de vedere nutrițional, de la opțiunile cele mai benefice până la cele de consumat doar ocazional, pe baza recomandărilor dr. Núria Monfulleda, medic și nutriționist la centrul Loveyourself din Barcelona, scrie La Vanguardia.

Clasamentul nutrițional al ciocolatei

1. Ciocolata neagră peste 85% cacao (cea mai sănătoasă)

Este alegerea ideală datorită conținutului scăzut de zahăr și concentrației mari de polifenoli. Acești antioxidanți naturali stimulează producția de oxid nitric, favorizând dilatarea vaselor de sânge și o bună circulație sangvină.

2. Ciocolata neagră 70–75% cacao (gust echilibrat)

O opțiune excelentă pentru cei care nu agreează gustul intens amărui al versiunii de 85%. Este preferabil să consumi cu plăcere o cantitate moderată de ciocolată 70% cacao decât să renunți la o opțiune sănătoasă în favoarea altor dulciuri.

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3. Ciocolata neagră sub 70% cacao

Deși poartă denumirea de „neagră” (legea permite această etichetare de la un prag de minimum 35% cacao), scăderea procentului de cacao înseamnă automat o creștere a cantității de zahăr adăugat. Deci nu este cu adevărat „neagră”.

4. Ciocolata cu lapte

Are un conținut redus de cacao și o cantitate semnificativă de zahăr și grăsimi din lapte. Varianta cu adaos de alune sau migdale aduce un plus de nutrienți din fructe uscate, însă crește valoarea calorică.

5. Ciocolata albă

Nu conține masă uscată de cacao, ci doar unt de cacao, lapte și zahăr. Astfel, este lipsită de flavonoidele benefice din ciocolata neagră și reprezintă un produs cu o densitate energetică foarte mare.

6. Batoanele, biscuiții și snackurile cu ciocolată

Nu sunt considerate ciocolată propriu-zisă, ci produse care conțin ciocolată, alături de caramel, biscuiți, grăsimi vegetale și zaharuri din abundență. De evitat, este recomandarea medicilor.

Recomandări de consum și citire a etichetei