În timp ce majoritatea județelor au înregistrat un an agricol mai favorabil, seceta a compromis drastic culturile de cereale din vestul României. Principala provocare actuală a sectorului nu mai este doar clima, ci blocajele logistice la transportul și exportul cerealelor, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, conform Agerpres.

Prioritizarea fermierilor români în fața cererilor externe

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a subliniat că România se confruntă cu solicitări logistice majore din partea altor state. Franța a solicitat cereale românești pentru furajarea animalelor, din cauza secetei severe de pe teritoriul său, iar Ucraina a cerut condiții mai bune pentru tranzitarea propriilor cereale prin infrastructura românească.

Oficialul a punctat că, deși România oferă sprijin internațional în limita posibilităților, prioritari rămân producătorii locali: „Pentru noi cel mai important este să ajutăm fermierul din România, fermierul care a produs grâul și vrea să-l valorifice. Nu ne ajută deloc faptul că anumite firme de transport feroviar semnează contracte cu precădere cu firme din Ucraina.”

Măsuri pentru deblocarea transportului și a Portului Constanța

Pentru a preveni blocarea traseelor feroviare și a Portului Constanța, Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor au demarat discuții cu organizațiile de fermieri. Scopul întâlnirilor este securizarea unor sloturi dedicate producătorilor români, care să le garanteze: acces prioritar la vagoane și locomotive, rute feroviare libere și condiții optime pentru exportul rapid al cerealelor din port.

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De asemenea, ministrul a evitat să avanseze cifre exacte privind producția națională de grâu, explicând că astfel de estimări publice pot influența negativ prețurile de pe piață.