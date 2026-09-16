În timp ce majoritatea județelor au înregistrat un an agricol mai favorabil, seceta a compromis drastic culturile de cereale din vestul României. Principala provocare actuală a sectorului nu mai este doar clima, ci blocajele logistice la transportul și exportul cerealelor, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, conform Agerpres.
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a subliniat că România se confruntă cu solicitări logistice majore din partea altor state. Franța a solicitat cereale românești pentru furajarea animalelor, din cauza secetei severe de pe teritoriul său, iar Ucraina a cerut condiții mai bune pentru tranzitarea propriilor cereale prin infrastructura românească.
Oficialul a punctat că, deși România oferă sprijin internațional în limita posibilităților, prioritari rămân producătorii locali: „Pentru noi cel mai important este să ajutăm fermierul din România, fermierul care a produs grâul și vrea să-l valorifice. Nu ne ajută deloc faptul că anumite firme de transport feroviar semnează contracte cu precădere cu firme din Ucraina.”
Pentru a preveni blocarea traseelor feroviare și a Portului Constanța, Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor au demarat discuții cu organizațiile de fermieri. Scopul întâlnirilor este securizarea unor sloturi dedicate producătorilor români, care să le garanteze: acces prioritar la vagoane și locomotive, rute feroviare libere și condiții optime pentru exportul rapid al cerealelor din port.
De asemenea, ministrul a evitat să avanseze cifre exacte privind producția națională de grâu, explicând că astfel de estimări publice pot influența negativ prețurile de pe piață.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți