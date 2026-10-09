Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health și unul dintre cei mai citați experți în nutriție din lume, a dezvăluit ce mănâncă într-o zi obișnuită. La 81 de ani, cercetătorul preferă o alimentație bazată în principal pe plante, cu cereale integrale, fructe, legume și nuci, completată de pește și carne de pasăre. Una dintre alegerile sale atrage atenția prin simplitate: un prânz pe care îl pregătește în mai puțin de trei minute și care costă doar 72 de cenți, potrivit Washington Post.

Ce mănâncă Walter Willett la micul dejun

Walter Willett își începe de obicei ziua cu fulgi de ovăz, iaurt, nuci și fructe. Afinele se regăsesc frecvent în micul său dejun, deoarece cercetătorul încearcă să le consume în majoritatea zilelor. El a vorbit despre cercetările care au analizat posibilele efecte protectoare ale fructelor de pădure asupra sănătății creierului și asupra riscului unor boli neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson.

Dimineața bea și un pahar mic de suc de portocale. Deși unele studii au identificat o asociere între consumul regulat de suc de portocale și rate mai mici de declin cognitiv, Willett atrage atenția că sucurile de fructe conțin mult zahăr și spune că se limitează la un singur pahar mic pe zi.

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Prânzul de 72 de cenți, pregătit în mai puțin de trei minute

La prânz, Willett preferă o masă bazată pe plante. Când lucrează la Harvard, își pregătește adesea o salată în stil mediteraneean, cu frunze verzi, năut, nuci, hummus, tofu, ulei de măsline și oțet.

Când este acasă și nu are timp să pregătească o salată cu mai multe ingrediente, alege o variantă mult mai simplă. Cercetătorul a explicat pentru The Washington Post cum arată acest prânz și cât îl costă:

„Practic, este vorba despre pâine integrală cu unt de arahide și puțină dulceață sau un strop de miere. Și un morcov. Am făcut calculele. Costul a fost de 72 de cenți.”

Pentru un prânz mai consistent, cercetătorul poate adăuga încă o felie de pâine cu unt de arahide. O altă variantă pe care a încercat-o este pâinea integrală cu felii de avocado, ulei de măsline și busuioc. Această alternativă costă ceva mai mult, dar se pregătește la fel de repede.

Ce mănâncă la cină expertul de la Harvard

La cină, Walter Willett și soția sa aleg de obicei pește sau carne de pasăre, alături de legume.

În interviu, cercetătorul a povestit și despre un preparat persan pregătit de soția sa: orez integral cu șofran și o tocăniță cu nuci, pui și rodie. Este un fel de mâncare pe care îl încercase în trecut, la Teheran.

Pentru o cină rapidă, cei doi pot pregăti pește la cuptor cu ulei de măsline, servit alături de verdețuri sau alte legume gătite.

Atunci când mănâncă singur, Willett își pregătește adesea o salată din frunze verzi, măsline și legume proaspete. Uneori adaugă conserve de stridii sau midii, pe care le consideră nutritive și sustenabile.

De ce ține mere și morcovi la îndemână

Pentru gustările dintre mese, cercetătorul preferă merele și morcovii. Alegerea are la bază o experiență personală: în perioada în care lucra la un manual, obișnuia să ronțăie biscuiți și chipsuri și a luat aproximativ 2,5 kilograme în greutate.

Pentru a evita repetarea situației, a început să păstreze mere și morcovi la îndemână. Acestea au devenit gustările sale obișnuite, pe care le apreciază pentru aportul caloric redus și pentru faptul că sunt sățioase.

Ce recomandă Walter Willett după decenii de cercetare

Walter Willett este cercetător principal în cadrul Nurses’ Health Study și copreședinte al Comisiei EAT-Lancet pentru sisteme alimentare sănătoase, sustenabile și echitabile. Cercetările sale au contribuit la înțelegerea legăturii dintre alimentație, stilul de viață și riscul bolilor cronice.

Întrebat ce sfat le-ar oferi cititorilor, Willett a rezumat astfel concluziile celor patru decenii de cercetare:

„Să mâncăm o varietate de alimente sănătoase, predominant de origine vegetală, și să găsim o modalitate de a face acest lucru cu plăcere.”