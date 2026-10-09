La 81 de ani, cel mai citat expert în nutriție din lume mănâncă un prânz de 72 de cenți. Ce pune în farfurie în fiecare zi

09 oct. 2026, Nutriție
La 81 de ani, cel mai citat expert în nutriție din lume mănâncă un prânz de 72 de cenți. Ce pune în farfurie în fiecare zi
Captura video YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health și unul dintre cei mai citați experți în nutriție din lume, a dezvăluit ce mănâncă într-o zi obișnuită. La 81 de ani, cercetătorul preferă o alimentație bazată în principal pe plante, cu cereale integrale, fructe, legume și nuci, completată de pește și carne de pasăre. Una dintre alegerile sale atrage atenția prin simplitate: un prânz pe care îl pregătește în mai puțin de trei minute și care costă doar 72 de cenți, potrivit Washington Post.

Ce mănâncă Walter Willett la micul dejun

Walter Willett își începe de obicei ziua cu fulgi de ovăz, iaurt, nuci și fructe. Afinele se regăsesc frecvent în micul său dejun, deoarece cercetătorul încearcă să le consume în majoritatea zilelor. El a vorbit despre cercetările care au analizat posibilele efecte protectoare ale fructelor de pădure asupra sănătății creierului și asupra riscului unor boli neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson.

Dimineața bea și un pahar mic de suc de portocale. Deși unele studii au identificat o asociere între consumul regulat de suc de portocale și rate mai mici de declin cognitiv, Willett atrage atenția că sucurile de fructe conțin mult zahăr și spune că se limitează la un singur pahar mic pe zi.

- articolul continuă mai jos -

Prânzul de 72 de cenți, pregătit în mai puțin de trei minute

La prânz, Willett preferă o masă bazată pe plante. Când lucrează la Harvard, își pregătește adesea o salată în stil mediteraneean, cu frunze verzi, năut, nuci, hummus, tofu, ulei de măsline și oțet.

Când este acasă și nu are timp să pregătească o salată cu mai multe ingrediente, alege o variantă mult mai simplă. Cercetătorul a explicat pentru The Washington Post cum arată acest prânz și cât îl costă:

„Practic, este vorba despre pâine integrală cu unt de arahide și puțină dulceață sau un strop de miere. Și un morcov. Am făcut calculele. Costul a fost de 72 de cenți.”

Pentru un prânz mai consistent, cercetătorul poate adăuga încă o felie de pâine cu unt de arahide. O altă variantă pe care a încercat-o este pâinea integrală cu felii de avocado, ulei de măsline și busuioc. Această alternativă costă ceva mai mult, dar se pregătește la fel de repede.

Ce mănâncă la cină expertul de la Harvard

La cină, Walter Willett și soția sa aleg de obicei pește sau carne de pasăre, alături de legume.

În interviu, cercetătorul a povestit și despre un preparat persan pregătit de soția sa: orez integral cu șofran și o tocăniță cu nuci, pui și rodie. Este un fel de mâncare pe care îl încercase în trecut, la Teheran.

Pentru o cină rapidă, cei doi pot pregăti pește la cuptor cu ulei de măsline, servit alături de verdețuri sau alte legume gătite.

Atunci când mănâncă singur, Willett își pregătește adesea o salată din frunze verzi, măsline și legume proaspete. Uneori adaugă conserve de stridii sau midii, pe care le consideră nutritive și sustenabile.

De ce ține mere și morcovi la îndemână

Pentru gustările dintre mese, cercetătorul preferă merele și morcovii. Alegerea are la bază o experiență personală: în perioada în care lucra la un manual, obișnuia să ronțăie biscuiți și chipsuri și a luat aproximativ 2,5 kilograme în greutate.

Pentru a evita repetarea situației, a început să păstreze mere și morcovi la îndemână. Acestea au devenit gustările sale obișnuite, pe care le apreciază pentru aportul caloric redus și pentru faptul că sunt sățioase.

Ce recomandă Walter Willett după decenii de cercetare

Walter Willett este cercetător principal în cadrul Nurses’ Health Study și copreședinte al Comisiei EAT-Lancet pentru sisteme alimentare sănătoase, sustenabile și echitabile. Cercetările sale au contribuit la înțelegerea legăturii dintre alimentație, stilul de viață și riscul bolilor cronice.

Întrebat ce sfat le-ar oferi cititorilor, Willett a rezumat astfel concluziile celor patru decenii de cercetare:

„Să mâncăm o varietate de alimente sănătoase, predominant de origine vegetală, și să găsim o modalitate de a face acest lucru cu plăcere.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
09 oct.
Ce este hurutul? Pasta de brânză deshidratată, cu care armenii fac o supă de iarnă. Rețeta pe care chef Oana Coantă o știe din ungurime
Ce este hurutul? Pasta de brânză deshidratată, cu care armenii fac o supă de iarnă. Rețeta pe care chef Oana Coantă o știe din ungurime
Nutriție
09 oct.
Cum arată pachetul perfect pentru birou. Formula simplă pentru un prânz sănătos. Și care costă mult mai puțin decât masa în oraș
Cum arată pachetul perfect pentru birou. Formula simplă pentru un prânz sănătos. Și care costă mult mai puțin decât masa în oraș
FoodLife
09 oct.
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
Nutriție
08 oct.
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Nutriție
07 oct.
Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce
Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce
Recomandări
Mediafax
Industria invizibilă care hrănește lumea. Ce dezvăluie un studiu realizat în 64 de țări
G4Media
Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”